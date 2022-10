Necrològiques del 5 Octubre de 2022

Emili Ayats Padrosa

Benvolgut Emili, ens agradaria que aquest recordatori, dirigit a tu, sigui un resum de les teves vivències explicades amb un caràcter distès, alegre i festiu. La vida ha estat injusta i no t’ha deixat gaudir de tot el que encara tenies per endavant, dels petits moments que són els que realment importen.

Volem acomiadar-nos de tu amb aquestes quatre línies que no pretenen ser res més que una carta d’agraïment cap a la teva persona.

Si algú ens preguntés: com el definiries en una paraula? Què podríem dir? Cadascú de nosaltres diria quelcom com: treballador incansable, amb visió de futur, emprenedor, innovador,

company, lleial, noble... i ens sap greu Emili, però també podríem dir tossut. Els teus cops de geni quan quelcom no anava com tu volies... però no eren res més que això, cops de geni, que quedaven en no res i tot tornava a la calma i, evidentment, s’acabava fent el que tu havies dit. Algú en dubtava? De totes maneres hi havia una persona lleial, fidel i sobretot amiga que et podia fer canviar d’opinió i continuarà vetllant per tot allò que tu vares iniciar.

Et trobarem a faltar. Hi ha persones que deixen empremta i tu ets una d’elles. A nivell professional creaves una empatia amb el pacient que, a vegades, eres més un psicòleg que un oftalmòleg. A nivell personal deixes una família que t’ha cuidat i estimat. I el teu vaixell insígnia, l’IOCG, continuarà el camí que tu vares iniciar gràcies a l’equip que vas formar al teu costat, amb l’esperit i filosofia que t’ha caracteritzat al llarg de tots aquests anys. Podríem dir i explicar tantes anècdotes que no acabaríem, però això quedarà en el record de cadascú de nosaltres.

Ha arribat el moment d’acomiadar-nos, dir-te que vagis on vagis, estiguis on estiguis, et portarem en el nostre record. Això fa que, en certa manera, continuïs entre nosaltres. Així que, Emili, més que un adeu és dir-te fins aviat.

I no voldríem acomiadar-nos d’altra manera que com tu finalitzaves els teus escrits: Salut!

Sempre et recordarem.

Institut d’Oftalmologia SLP

ESPOLLA

PERE GUMMÀ TEIXIDOR

Ha mort als 91 anys. Era casat amb Teresa i tenia una filla. Residia a Espolla. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 11 del matí, a la sala de cerimònies de Funerària Vicens de Figueres.

FIGUERES

FRANCISCO REINALDO VELASQUEZGIRON

Ha mort als 85 anys. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 11 del matí, al tanatori Àltima de Figueres.

GIRONA

EMILI AYATS PADROSA

Ha mort als 71 anys. Era casat amb Katy Vidal Pararols. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Susanna del Mercadal de Girona.

OLOT

JOSEP MARIA FONTFREDA GRATACÓS

Ha mort als 87 anys. Era casat amb Hanne Andersen i tenia un fill. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Esteve d’Olot.

PALAMÓS

LINO GIRALTE SÁNCHEZ

Ha mort als 94 anys. Era vidu de Felipa Fernández Rodríguez. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria delMar de Palamós.

PALAU-SAVERDERA

CARMEN RODRÍGUEZ ALFONSO«CARMINA»

Ha mort als 87 anys. Era vídua de Joaquín López Cordero i tenia quatre fills. Residia a Palau-saverdera. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 10 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.

RIUDAURA

NÚRIA SERRA BASCO

Ha mort als 96 anys. Era soltera. Residia a Riudaura. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria de Riudaura.

PERE COSTA SACREST

Ha mort als 61 anys. Era casat amb Maria Aguilar Pujol i tenia un fill. Residia a Riudaura. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 12 del migdia, a la capella del cementiri municipal d’Olot.

ROSES

ARTURO MUTOS MELGAREJO

Ha mort als 68 anys. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

SANTA COLOMA DE FARNERS

EMILI FRIGOLÉ BOSCH

Ha mort als 87 anys. Era casat amb Maria Valls Torrent. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Coloma de Farners.