Necrològiques del 11 Octubre de 2022

«Que veinte años no es nada», Mase

En record de Maria Josep Cayuela López, Mase. 11 d’octubre 2002

Com diu el tango de Carlos Gardel, vint anys no són res, però sembla que va ser ahir quan vas marxar sobtadament. L’amic poeta Marcel Riera va escriure un poema tot just saber la notícia: «... fatalitat, atzar que s’acarnissa, plany per sempre més inútil davant d’un Déu que no pot ser que no sentis el grinyol i, després, el terrabastall sec i els gemecs fluixets, com si bleixés la ferralla. Tot és sord, tot és cec: mutilats els records definitivament, cap enrere no hi ha autopista possible, cap endavant la corba de la vida n’amaga una altra al tram següent. En algun lloc s’esperen a l’espatlla dels àngels, quietament i l’aguaguait, el fuet o la dalla». O l’amic Josep M. Fonalleras també va escriure: «... Poemes, quadres, més poemes. I què? Ara, mira quina bestiesa, ets la Mase d’una americana de ralladillo i d’un vestit de seda salvatge. (...) i la teva rialla, i la manera com ballaves, i les cançons més imbècils, que tu també et sabies i que hem cantat plegats». El record i l’absència són ben vius. Durant aquest temps, això no obstant, tothom ha continuat amb la seva vida, alguns s’han refet i altres no hem pogut. Quan trobo amics o companys teus de feina de la UdG és difícil no parlar de tu.

Ara estàs acompanyada per la mare, el pare, els avis i els tiets. I segur que amb el teu carisma estàs envoltada de molts dels teus admirats, com Modets Prats, Chavela Vargas, Kavafis, Celan o la Carrà. Bé, Mase, cuida’ns des d’on siguis.

Francesc Cayuela

BLANES

SARA MURIEL GÓMEZ

Ha mort als 83 anys. Era vídua de Manuel Gómez Hernández. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 5 de la tarda, al tanatori de Blanes.

CORNELLÀ DEL TERRI

JOSEP PINSACH JULIA

Ha mort als 71 anys. Residia a Cornellà del Terri. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a 2/4 d’1 del migdia, a la parròquia de Sant Pere de Cornellà del Terri.

FIGUERES

JORDI ALSINA CASTELLÓ

Ha mort als 79 anys. Tenia dos fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 10 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.

NEUS RIGALL AYATS

Ha mort als 98 anys. Era vídua de Fernando Sabater Pujol i tenia dues filles. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 11 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.

GIRONA

DOLORS MATEU PUIG

Ha mort als 73 anys. Era vídua de Xavier Vilanova Messeguer. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 12 del migdia, al Tanatori Mémora de Girona.

L’ESCALA

MARIA ANTONIA COCA LOZANO

Ha mort als 94 anys. Era vídua de Juan Rodríguez Luna. Residia a l’Escala. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Pere de l’Escala.

LA BISBAL D’EMPORDÀ

ALBERT SOLÀ JIMÉNEZ

Ha mort als 66 anys. Residia a la Bisbal d’Empordà. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a la 1 del migdia, a l’església del cementiri de la Bisbal.

OLOT

FELIP CASTELLS SOLÉ

Ha mort als 95 anys. Era vidu d’Assumpció Rivas Colldecarrera i tenia una filla. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 12 del migdia, a la capella del cementiri municipal d’Olot.

JOAQUIMA BASSOLS JORDÀ

Ha mort als 88 anys. Era vídua de Ramon Colomer Masegur i tenia una filla. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 5 de la tarda, a la capella del cementiri municipal d’Olot.