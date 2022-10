Necrològiques del 22 d'octubre de 2022

Enrique Canovas

Impulsor del Videoclub Girona i Platea

DdG | GIRONA

Enrique Canovas de Domingo va estar vinculat a dos negocis relacionats amb l’oci que seran recordats amb un somriure a la boca per molts gironins. Així, en el seu moment va estar al capdavant del Videoclub Girona, un dels més importants de la ciutat i un referent per als veïns de l’Eixample que ja pentinen canes, on moltes vegades atenia ell mateix amb un somriure als llavis i bons consells en matèria cinematogràfica per als clients. Anys després de tancar, l’Enrique encara saludava alguns clients recordant-los el seu número de soci. Per altra banda, va ser un dels socis fundadors de la discoteca Platea, un clàssic de les nits gironines que s’ha mantingut sempre ferm tot i els canvis de tendència en l’oci i que precisament al desembre fa 30 anys.

ALBONS

JOAN TEIXIDÓ TIBAU

Ha mort als 96 anys. Era vidu d’Engràcia Font Ferrer. Residia a Albons. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 12 del migdia, a l’església parroquial d’Albons.

ARBÚCIES

CONXITA IZQUIERDO MIGUEL

Ha mort als 95 anys. Era vídua de Jacinto Guergué Carrancho. Residia a Arbúcies. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Quirze i Santa Julita d’Arbúcies.

BLANES

JORDI TORRES DE LA TORRE

Ha mort als 53 anys. Era solter. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 2/4 de 6 de la tarda, al tanatori de Blanes.

BORDILS

EUGENI BECERRA BODRO

Ha mort als 74 anys. Era casat amb Josefa Sánchez Chaparro. Residia a Bordils. La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a la 1 del migdia, a l’església del cementiri de la Bisbal d’Empordà.

CASSÀ DE LA SELVA

JOAN BARCELÓ BERTRAN

Ha mort als 92 anys. Era casat amb Joaquima Casellas Menció. Residia a Cassà de la Selva. La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a les 12 del migdia, al tanatori de Cassà de la Selva.

EMPURIABRAVA

DIONI ROBLES MARTÍNEZ

Ha mort als 51 anys. La seva parella, María Elisa Vázquez Núñez. Residia a Empuriabrava. La cerimònia se celebrarà el divendres dia 28, a les 4 de la tarda, al tanatori de Roses.

GIRONA

REMEI SABADÍ MARTÍNEZ

Ha mort als 88 anys. Era vídua d’Antoni Font Martí. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Pau - Sarrià de Dalt, de Sarrià de Ter.

ENRIQUE CANOVAS DE DOMINGO

Ha mort als 66 anys. Era casat amb Lourdes Xifra Pagès. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

EMILIA FRIGOLA VALLINA

Ha mort als 73 anys. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

LLORET DE MAR

JOAN HERNÁNDEZ VIADÉ

Ha mort als 75 anys. Era casat amb Alejandra Barrigón Domínguez i tenia dos fills. Residia a Lloret de Mar. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Romà de Lloret de Mar.

MARÍA CRISTINA BALTRONS RIBAS

Ha mort als 61 anys. Era casada amb Agustí Ribas Pujos. Residia a Lloret de Mar.

SANT FELIU DE GUÍXOLS

ROSER XARGAY MARTÍNEZ

Ha mort als 59 anys. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia del monestir de Sant Feliu de Guíxols.