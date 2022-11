Necrològiques del 19 Novembre de 2022

Carles Serrat Fàbrega, en «Llamarada»

Ha mort Carles Serrat Fàbrega de 84 anys, en «Llamarada», com tothom el coneixia i de ben segur serà recordat. Vinculat a la societat de caçadors de Llagostera, va ser-ne president durant 25 anys. Precisament el passat 23 d’octubre, amb motiu del campionat provincial de caça menor amb gos celebrat a Llagostera, va rebre una placa en reconeixement a la seva tasca i dedicació al capdavant de la Societat de Caçadors Sant Hubert de Llagostera. Home de bosc, es coneixia bé les Gavarres i el massís de Cadiretes, així com la capella de Sant Llorenç. Estava casat amb Margarida Tur Darder i tenia dos fills. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, 19 de novembre, a les 10 del matí, a la parròquia de Llagostera. Descansa en pau «Llamarada», que la Terra et sigui lleu.

Marc Sureda

BANYOLES

MARIA MERCEDES FERRERO CALLEJO

Ha mort als 105 anys. Era soltera. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria dels Turers de Banyoles.

BONMATÍ

JOAQUIMA COSTA TEIXIDOR

Ha mort als 87 anys. Era vídua de Josep Armengol Fontanella. Residia a Bonmatí. La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a les 12 del migdia, a la parròquia de Bonmatí.

CASTELLÓ D’EMPÚRIES

WOLFGANG RUDOLF THEODOR NIEGER

Ha mort als 57 anys. Era solter. Residia a Castelló d’Empúries. La cerimònia de comiat se celebrarà avui dissabte, a les 11 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.

EL MALLOL

JOSEP PONS GIL

Ha mort als 70 anys. Era casat amb Lourdes Soler Prat i tenia un fill. Residia a Sant Privat d’en Bas. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 2/4 de 12 del migdia, a l’exterior del cementiri del Mallol, la Vall d’en Bas.

FIGUERES

ODETTE CASELLAS SAN JOSE

Ha mort als 89 anys. Era soltera. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.

GIRONA

MONTSE BALL-LLOVERA VIÑOLAS

Ha mort als 68 anys. Era soltera. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a 3/4 de 10 del matí, a la parròquia de Palau Sacosta de Girona.

MARGARITA DE CIURANA FRANCESCH

Ha mort als 92 anys. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà passat dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Susanna del Mercadal de Girona.

LES PLANES D’HOSTOLES

JOAN MATAS FAJA

Ha mort als 90 anys. Era vidu de Maria Torrent Cirera i tenia una filla. Residia a les Planes d’Hostoles. La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a 1/4 de 10 del matí, a l’església de Sant Cristòfol de les Planes d’Hostoles.

LLAGOSTERA

CARLES SERRAT FÀBREGA

Ha mort als 84 anys. Era casat amb Margarida Tur Darder. Residia a Llagostera. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Feliu de Llagostera.

LLERS

SILVERIO FERRÁNDEZ GARRI

Ha mort als 94 anys. Era casat amb Filomena Torrent i tenia un fill. Residia a Llers. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 6 de la tarda, a la funerària Àltima de Figueres.

PALAFRUGELL

CARMEN FELIU CASAÑAS

Ha mort als 93 anys. Era vídua de Lluís Isern Amir. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà el proper dia 23, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Martí de Palafrugell.

JOSÉ GARCIA SIERRA

Ha mort als 90 anys. Era casat amb Encarna Segura Martínez. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 11 del matí, al tanatori de Palafrugell.

PALAMÓS

RAMÓN FERNÁNDEZ MARTOS

Ha mort als 76 anys. Era casat amb Mari Carmen Cousido López. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Maria del Mar de Palamós.

JÚLIA RIBOT SERVIÀ

Ha mort als 69 anys. Era vídua de Carles Camós Provençal. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria del Mar de Palamós.

JOAN MALLORQUÍ GUARDIOLA

Ha mort als 92 anys. Era vidu de Mercè Busquets Viladevall. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, al tanatori de Palafrugell.

SANT FELIU DE GUÍXOLS

MARIA ÀNGELS RIBOT BANASET

Ha mort als 81 anys. Era casada amb Manuel Blanco Garzo i tenia tres fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia religiosa se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, al tanatori de Sant Feliu de Guíxols.

JUAN VILLALOBOS SIERRAS

Ha mort als 79 anys. Era casat amb Rita Acedo Díaz. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 12 del migdia, a l’oratori del tanatori de Sant Feliu de Guíxols.

PEDRO SOLER SAMPIETRO

Ha mort als 79 anys. Era casat amb Antonia Rojas Aullón i tenia dos fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a les 11 del matí, a l’oratori del tanatori de Sant Feliu de Guíxols.

SANT JOAN LES FONTS

ELVIRA MORERA BLANCH

Ha mort als 89 anys. Era vídua de Josep Galceran Coll i tenia tres fills. Residia a Sant Joan les Fonts. La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a les 12 del migdia, a l’església de Sant Joan les Fonts.

SANTA COLOMA DE FARNERS

MARIA SABATER BIÉ

Ha mort als 94 anys. Era vídua de Josep Borrell Parramon. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia de Santa Coloma de Farners.

VIDRERES

MARIA RABERT BASSÓ

Ha mort als 87 anys. Era vídua de Miquel Cantó Mir. Residia a Vidreres. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 2/4 de 4 de la tarda, al cementiri de Vidreres.