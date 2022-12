Necrològiques del 19 de desembre del 2022

Rafael Claramunt Molla

Rafael Claramunt Molla, mort aquest cap de setmana a València, a l’edat de 80 anys, va exercir un paper determinant en dues etapes diferents d’aquest diari, primer quan encara era Los Sitios i després ja com a Diari de Girona.

En «Rafa» va arribar a Girona a principis de l’any 1980 designat per l’empresa Medios de Comunicación Social del Estado per ocupar el càrrec d’Administrador del diari Los Sitios». Tenia 38 anys i es va integrar molt ràpidament amb el personal del diari gràcies al seu caràcter extravertit, la seva empenta i el fet que fos catalanoparlant.

A Rafael Claramunt li va tocar dirigir una de les grans transformacions tecnològiques del diari quan l’octubre de 1982 es va abandonar la composició en calent (linotípies amb el plom fos) per passar al sistema fred (fotocomposició òfset). Aquest canvi va comportar l’abandonament de les instal·lacions de la carretera Barcelona, 29, per traslladar la redacció i els tallers a una nau industrial de Fornells de la Selva.

Claramunt va romandre a Girona fins a l’any 1984 quan el diari Los Sitios va ser adquirit, en subhasta pública, per un grup d’empresaris gironins (Editorial Gironina) per convertir-lo, al cap de poc temps, en l’actual Diari de Girona. Rafael Claramunt havia de ser el gerent de la nova empresa, però, a última hora, li va sortir una proposta irrenunciable per convertir-se en l’administrador-gerent del diari Levante, de València, el rotatiu de la seva ciutat i on residia la seva família. El Levante l’acabava d’adquirir Prensa Ibérica, també en una subhasta. Allà va romandre fins a la seva jubilació.

Però, el destí el va acabar portant de nou a Girona. Rafael Claramunt va tenir un paper decisiu en l’adquisició del Diari de Girona per part de Prensa Ibérica l’any 1996. I, per aquelles coincidències de la vida, ell, que havia dirigit el trasllat de Los Sitios des del centre de la ciutat fins a Fornells de la Selva, va capitanejar, l’any 1999, el retorn al centre de la ciutat, a les actuals instal·lacions del Passeig General Mendoza, als baixos de l’edifici d’El Bolet. I també va dirigir aleshores un altre canvi tecnològic, passant del sistema Atex al modern Macintosh.

Rafael Claramunt era un personatge que deixava empremta. Sense estudis universitaris, dominava la gestió d’un diari com ningú. Jesús Prado, exdirector del diari Levante-EMV i membre del consell d’administració de Prensa Ibérica, ho resumia ahir en un obituari al rotatiu valencià: «Sense cap formació prèvia en tècniques d’impressió meravellava veure’l debatre amb els enginyers alemanys de la casa MAN o amb els japonesos de la Mitsubishi peculiaritats tècniques que ell plantejava, amb la seva «ciència infusa», i que els seus interlocutors, veritables estrelles de l’enginyeria d’impressió, respectaven i valoraven». Adéu, Rafa.

Jordi Xargayó

CASSÀ DE LA SELVA

ELISA VILA CARRERAS

Ha mort als 102 anys. Era vídua de Pere Valentí Ribot. Residia a Cassà de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Martí de Cassà de la Selva.

ELS HOSTALETS D’EN BAS

DOLORS PUJOL BANÚS

Ha mort als 91 anys. Era vídua de Manel Font Vila i tenia quatre fills. Residia als Hostalets d’en Bas. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 de 12 del migdia, a la parròquia de Santa Maria dels Hostalets d’en Bas.

GIRONA

JOAQUIMA PUMAROLA CASTELLÓ

Ha mort als 89 anys. Era vídua de Manolo Fuentes Duarte. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

AMPARO GALLARDO GARCÍA

Ha mort als 95 anys. Era vídua de Juan González Sánchez. Residia a Girona. La cerimònia de comiat se celebrarà avui dilluns, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

MIREIA MASSONS RABASSA

Ha mort als 72 anys. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà passat dimecres, a 2/4 de 7 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

MERCEDES PÉREZ CAMPOS

Ha mort als 91 anys. Era vídua i tenia dues filles. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a 2/4 d’11 del migdia, a la parròquia del Mercadal de Girona.

ROSA COLL GRABULOSA

Era vídua i residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 3 de la tarda, a l’església parroquial de Sant Julià de Verges.

OLOT

PILAR ARTÉS TORRA

Ha mort als 92 anys. Era vídua d’Enric Juárez Asperó i tenia una filla. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a la capella del cementiri d’Olot.

LORETO ESQUENA RIBAS

Ha mort als 96 anys. Era casada amb Gaspar Verdaguer Casademont i tenia un fill. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 d’11 del matí, a la capella del cementiri d’Olot.

ANNA FONOLLEDA GÓMEZ

Ha mort als 51 anys. La seva parella, Pere Pagès Corominas. Tenia tres filles i residia a Sant Esteve d’en Bas. La cerimònia de comiat se celebrarà avui dilluns, a les 12 del migdia, a la sala polivalent del cementiri d’Olot.

PORQUERES

MONTSERRAT CASALS JUANOLA

Ha mort als 86 anys. Era soltera. Residia a Porqueres. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Banyoles.

ROSES

ELIA NARANJO VELASCO

Ha mort als 86 anys. Era vídua de Francisco Cádiz Campos. Residia a Mas Boscà, Roses. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Roses.