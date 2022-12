Necrològiques del 30 de desembre de 2022

Mn. Josep Gispert i Molinas

Mn. Josep Gispert i Molinas va néixer a la Bisbal d’Empordà el 25 de febrer de 1945. Després de fer els estudis eclesiàstics al Seminari de Girona va ser ordenat prevere el 7 de novembre de 1971 a l’església de Sant Martí del mateix Seminari. Com a primer destí va entrar a formar part de l’equip de professors del Seminari Menor i l’any 1972 fou nomenat vicari de la parròquia de Sant Josep de Girona. Del 1975 al 1978, també director del Departament de catequesi per a adolescents del Secretariat diocesà de catequesi. Del 1977 al 1984, ecònom de Sarrià de Ter, compaginant aquest servei amb el d’arxipreste de l’arxiprestat de la perifèria de Girona, primer, i de l’arxiprestat de Girona-Sarrià, després. Del 1980 al 1982, també consiliari de l’Escola de l’Esplai de Girona. Del 1984, i fins al 2001, fou rector de les parròquies de Santa Maria de Pineda de Mar i de Sant Pere de Riu. Juntament amb aquesta tasca parroquial va ser arxipreste de l’arxiprestat del Maresme i membre de l’equip del Secretariat diocesà de Pastoral Litúrgica i, del 1997 fins al 2002, vicari episcopal de la Zona pastoral de la Costa. El 2001 se’l nomenà rector de Palafolls i Sant Genís de Palafolls i el 2002, rector de Tordera i encarregat de Vallmanya. Del 2009 al 2015, rector de Roses i, a partir del 2010, també de Palau-saverdera. El 2015 tornà al Maresme i durant dos anys exercí de rector de Calella. El 2017 fou nomenat canonge del Capítol de la Catedral de Girona anant a residir a la Residència sacerdotal Bisbe Sivilla de Girona, on ha mort el dia 29 de desembre de 2022.

ANGLÈS

GINÉS HERNÁNDEZ LÓPEZ

Ha mort als 98 anys. Era vidu de Tomasa Sánchez Vélez. Residia a Anglès. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Miquel d’Anglès.

DOLORS VILAMITJANA CASAS

Ha mort als 83 anys. Era casada amb Llorenç Soler Font. Residia a Anglès. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Miquel d’Anglès.

ARBÚCIES

RAMON SERRA BORRELL

Ha mort als 71 anys. Residia a Arbúcies. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora d’Arbúcies.

BANYOLES

ELISA ADRIÀN COMPTA

Ha mort als 97 anys. Era vídua d’Àngel Portella Graboleda. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a 2/4 de 10 del matí, a l’església parroquial de Santa Maria dels Turers de Banyoles.

JOSÉ MONTERO ALFONSO

Ha mort als 65 anys. Era solter. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Banyoles.

BESCANÓ

ANTONIO PEREILA LÓPEZ

Era casat amb Josefa Delgado Jordan. Residia a Bescanó. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 10 del matí, a la parròquia de l’Assumpta de Bescanó.

BLANES

RAMÓN MARTÍNEZ AGUILERA

Ha mort als 65 anys. Era casat amb Montserrat Campos Moreno. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Teresa de Blanes.

CALONGE

JOSEP GALÍ GUELL

Ha mort als 77 anys. Residia a Calonge. La cerimònia religiosa se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a l’església parroquial de Sant Martí de Calonge.

CASSÀ DE LA SELVA

ANNA SITJAS CASALS

Ha mort als 98 anys. Era vídua de Miquel Boada Subirana. Residia a Cassà de la Selva. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Martí de Cassà de la Selva.

ESTANYOL

LLUÍS MARCET PINEDA

Ha mort als 93 anys. Era vidu de Rosa Bové Monico. Residia a Estanyol. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Salt.

GIRONA

ANGELINA GALÓ ILLAMOLA

Ha mort als 95 anys. Era vídua de Marino Rivera Zamora. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

ROSER BAHÍ ALEÑA

Ha mort als 99 anys. Era vídua de Miquel Hortós Pi. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

ANTÒNIA XARGAY PRUNEDA

Ha mort als 91 anys. Era vídua de Lluís Gubau Massana. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Josep de Girona.

L’ESCALA

LLÚCIA NIETO VADILLO

Ha mort als 91 anys. Era vídua de Rafael Alaball Bartrina. Residia a l’Escala.

LLANÇÀ

YVETTE JACQUELINE

VANDERCRUYSSEN

Ha mort als 73 anys. Tenia tres fills i residia a Llançà. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 12 del migdia, a la capella de Santa Maria del Port de Llançà.

OLOT

CARME PLANA RIBALTA

Ha mort als 85 anys. Era casada amb Joan Solà Fabregó i tenia un fill. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 10 del matí, a la capella del cementiri d’Olot.

CARME PUJOLAR CARGOL

Ha mort als 81 anys. Era casada amb Josep Sacrest Ayats i tenia dos fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 11 del matí, a l’església de Sant Esteve d’Olot.

PALAFRUGELL

PACO HEREDIA FONT

Ha mort als 78 anys. Residia a Palafrugell. La cerimònia de comiat se celebrarà el proper dia 2, a les 4 de la tarda, a la sala de cerimònies del tanatori Mémora de Palafrugell.

DOLORS QUEIPIQUER SERRA

Ha mort als 62 anys. Era casada amb Salvador Soler Font. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Palafrugell.

NEUS LISARA FRARE

Ha mort als 77 anys. Era vídua de Joan Vilà Montanyès. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Palafrugell.

JOSEP DISPÉS VIGAS

Ha mort als 89 anys. Era casat amb Nita Roig Xifró. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Palafrugell.

PALAMÓS

REMEDIOS FERRER DURAN

Ha mort als 91 anys. Era casada amb Manuel Martínez Fernández. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 de 6 de la tarda, a la parròquia de Santa Eugènia de Sant Joan de Palamós.

S’AGARÓ

JUAN TORRES MARTÍNEZ

Ha mort als 63 anys. Tenia dos fills i residia a s’Agaró. La cerimònia religiosa se celebrarà avui divendres, a les 12 del migdia, a la parròquia de Platja d’Aro.

TORROELLA DE MONTGRÍ

RAMON ALIÓ ESCUDER

Ha mort als 93 anys. Era vidu de Teresa Bosch Quintana. Residia a Torroella de Montgrí. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Genís de Torroella de Montgrí.