Necrològiques del 2 de gener de 2023

En Xicu de Cal Degollat

En Francesc Butiñach Plaja ens ha deixat a l’edat de 81 anys. Juntament amb la seva esposa Pilar, va esdevenir la quarta generació en regentar un dels establiments amb més història de Llagostera: Cal Degollat. En Xicu, va viure en primera persona l’arribada del turisme a finals dels anys seixanta i principis dels setanta, adaptant el negoci a la creixent demanda, ampliant el local i perfeccionant la cuina fins a donar pas a la cinquena generació, encapçalat pel seu fill Xevi i la seva dona Esther, donant continuïtat al negoci familiar d’aquest mític restaurant llagosterenc.

En el número 21 del Butlletí de Llagostera (març del 2001) hi llegim que la història de Cal Degollat es remunta a finals del s. XIX quan en Francisco Butiñach Vilanova, besavi d’en Xicu, va arribar a Llagostera des de Cervià, amb 20 anys. Ferrer d’ofici, va obrir, en el mateix local on ara s’ubica el restaurant, una petita ferreteria. La familiaritat i la bona entesa amb els nous veïns van fer que a poc a poc es convertís en un local de reunió. La ferreteria estava dividida en dues parts, en una hi havia el taller i al costat hi havia un petit racó on es guardaven les botes amb alguns dels vins que ell mateix elaborava. De mica en mica, acabada la feina o inventant algun pretext, esdevingué un costum anar a prendre-hi un got de vi.

Durant aquests més de 100 anys d’història Cal Degollat s’ha transformat i remodelat, però sempre ha mantingut el seu esperit que en Xicu va heretar. El seu caràcter proper, familiar i bondadós en la conversa l’han convertit en un llagosterenc molt estimat pel poble de Llagostera.

Descansa en pau Xicu, aquí seràs sempre recordat i apreciat. La cerimònia serà aquest dilluns 2 de gener, a les 4 de la tarda, a la Parròquia de Llagostera.

Marc Sureda

AIGUAVIVA

ANTONIO PÉREZ GARRIDO

Ha mort als 87 anys. Era casat amb Flora Jiménez Cruz. Residia a Aiguaviva. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, al Tanatori Mémora de Girona.

ANGLÈS

LLUÍS FAÜCHS ROURA

Ha mort als 74 anys. Era casat amb Isabel Quesada Justicia i tenia una filla. Residia a Anglès. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 5 de la tarda, a la parròquia d’Anglès.

BANYOLES

BALDIRI GIFRE BATLLORI

Ha mort als 96 anys. Era vidu de Lola Verdaguer Justafre i residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 11 del matí, al Tanatori Mémora de Banyoles.

CELRÀ

JAUME GIMBERNAT CAMPS

Ha mort als 78 anys. Era casat amb Rosa López Rosés. Residia a Celrà. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

EL PORT DE LA SELVA

CARMEN CERVERA GIRALT

Ha mort als 105 anys. Era soltera. Residia al Port de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia de la Mare de Déu de les Neus del Port de la Selva.

FIGUERES

LEANDRO FONTDECABA SERRA

Ha mort als 93 anys. Era vidu de Rita Frigola Mitjà i tenia dos fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrà ahir diumenge, a les 9 del matí, a la sala de cerimònies de Funerària Vicens de Figueres.

JOSEP CUFÍ CASADEVALL «Pep»

Ha mort als 82 anys. Era casat amb Rosario Méndez Carreón i tenia quatre fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 11 del matí, a la sala de cerimònies de la funerària Vicens de Figueres.

TOMÀS MARTÍNEZ BLANQUEZ

Ha mort als 102 anys. Era vidu d’Anna Fàbrega Riera i tenia dos fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a la sala de cerimònies de la funerària Vicens de Figueres.

SERAFÍN LÓPEZ GARCÍA «Finin»

Ha mort als 85 anys. Tenia dos fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 12 del migdia, a la sala de cerimònies de la funerària Vicens de Figueres.

GIRONA

TRINIDAD SALVA XUMETRA

Ha mort als 89 anys. Era vídua i tenia una filla (=). La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Josep de Girona.

FELIPE LOZANO RODRÍGUEZ

Ha mort als 71 anys. Era vidu d’Inés Calvo-Fernández Fernández. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.

MANUEL BERENGUER GARCIA

Ha mort als 78 anys. Era casat amb Maria Cantero Salinas. Residia a Girona. La cerimònia se celebrà ahir diumenge, a les 12 del migdia, al Tanatori Mémora de Girona.

MARIA DOLORS MARTÍNEZ LORENTE

Ha mort als 82 anys. Era vídua d’Eduard Carreras Cebrià. Residia a Girona. La cerimònia se celebrà ahir diumenge, a les 9 del matí, a la parròquia de Sant Josep de Girona.

FRANCISCA SOLÀ SOLER

Ha mort als 79 anys. Era casada amb Gabriel Carola Sau i residia a Girona. La cerimònia se celebrà ahir diumenge, a les 5 de la tarda, al Tanatori Mémora de Girona.

JOSEP GRASIOT TARRÉS

Ha mort als 92 anys. Era casat amb Carmen Carreras Font. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sta. Eugènia de Girona.

LLAGOSTERA

FRANCESC BUTIÑACH PLAJA

Ha mort als 81 anys. Era casat amb Pilar Hospital Llinàs. Residia a Llagostera. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Feliu de Llagostera.

OLOT

SANTIAGO LÓPEZ ALONGINA

«En Santi de Ca l’Helena»

Ha mort als 75 anys. Tenia una filla. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 9 del matí, a l’església de Sant Pere Màrtir d’Olot.

JOSEFA LUCENA LÓPEZ

Ha mort als 91 anys. Era vídua de Raimundo Peñuelas García. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 11 del matí, a la capella del cementiri d’Olot.

SIMON ROCA COLL

Ha mort als 89 anys. Era casat amb Pilar Asperó Fageda i tenia dos fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a l’església del Sagrat Cor-Caputxins d’Olot.

PALAFRUGELL

PACO HEREDIA FONT

Ha mort als 78 anys. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Palafrugell.

SALT

CATALINA CHAMORRO RUBIO

Ha mort als 87 anys. Era vídua d’Aurelio Jiménez Rentero. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Salt.

SANT FELIU DE GUÍXOLS

DOLORS TORRENT BUCH

Ha mort als 99 anys. Era vídua de Joan Cargol Pérez. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrà ahir diumenge, a les 11 del matí, a l’oratori del tanatori de Sant Feliu de Guíxols.

MANUEL GALLARDO MARTÍNEZ

Ha mort als 87 anys. Era vidu de Josefa Ramírez Gamboa i tenia dos fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 4 de la tarda, a l’oratori del tanatori de Sant Feliu de Guíxols.

CONXITA CORTADA ESTRAGUES

Ha mort als 82 anys. Era vídua i tenia tres fills. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà el proper dimecres dia 4, a les 12 del migdia, a l’oratori del Tanatori de Sant Feliu de Guíxols.

SANT HILARI SACALM

XAVIER VILA PORTET

Ha mort als 88 anys. Era casat amb Montserrat Fauria Donadeu. Residia a Sant Hilari Sacalm. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Hilari Sacalm.

SANTA COLOMA DE FARNERS

JORDI BOFILL LLINÀS

Ha mort als 95 anys. Era casat amb Rosa Roca Saus i tenia dos fills. Residia a Sta. Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sta. Coloma de Farners.

SARRIÀ DE TER

CARMEN SÁNCHEZ VARÓN

Ha mort als 80 anys. Era vídua de Torcuato Hernández Muros. Residia a Sarrià de Ter. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 5 dela tarda, al tanatori Mémora de Girona.

VILAJUÏGA

«XICU» MUNTANER ARNALL

Ha mort als 90 anys. Era casat amb Maria Noguera Pous. Residia a Vilajuïga. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, al Tanatori Mémora de Roses.