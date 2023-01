Necrològiques del 7 de gener de 2023

Recordant Mn. Josep Gispert

Acabo d’assabentar-me de la pèrdua de Mn. Josep Gispert i com a totes les persones que són un referent a les nostres vides, sigui més o menys important, quan arriba aquest darrer instant, és bo tenir-ne un record.

Per motius de feina, vaig anar a treballar una temporada a Sarrià de Ter, i amb el pas dels dies vaig anar-hi fent amistats, que encara conservo, tot i que fa temps que en soc fora i que ja estic jubilat. Una de les amistats, a mitjans dels anys setanta, va ser la de l’esmentat mossèn a través de la meva feina a una institució financera, i sobretot a través de dos dels meus fills. Era un home que es va saber atreure la mainada del poble a través del MIJAC, un moviment infantil i juvenil d’església, i del Patronat de Pares de Família; entre uns i altres organitzaven activitats per als més petits i en especial per als que rondaven entre els deu i divuit anys; unes edats que feien necessàries un bon guiatge en les seves activitats lúdiques i esportives sense oblidar de retruc l’aspecte religiós, sense imposicions de cap mena. Recordo que entre la Parròquia de Sarrià de Ter de la qual era rector, i l’esmentat Patronat de Pares de Família, havien aconseguit tenir una mena de casa de colònies, que els proporcionava fer-hi casals i excursions, entre altres.

Per tot això era un mossèn molt obert i apreciat al poble. Llàstima que no va durar massa, doncs al cap d’uns quatre anys va ser traslladat a Pineda. Encara recordo el comiat que el poble li va organitzar, que va ser un acte ben concorregut i alhora molt emotiu.

Actualment portava un temps a la residència de capellans de Girona, Bisbe Sivilla, on Déu l’ha cridat al seu costat.

Que en Pau reposi.

Lluís Torner i Callicó

BÀSCARA

PEPITA SAGUER SERRA

Ha mort als 81 anys. Era vídua de Joan Bataller Ros. Residia a Bàscara. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Iscle i Santa Victòria de Bàscara.

BLANES

BALBINA SOLANS BLANCHE

Ha mort als 99 anys. Era vídua d’Antoni Feliu Turro. Residia a Palafolls. La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a les 12 del migdia, al tanatori de Blanes.

CAMPDORÀ

CARME FERRER CASALS

Ha mort als 99 anys. Era vídua d’Antoni San Nicolas Ruiz. Residia a Campdorà. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 2/4 de 7 de la tarda, al tanatori Mémora de Salt.

CASSÀ DE LA SELVA

ALBERT PADRÉS SAUS

Ha mort als 43 anys. Era solter. Residia a Cassà de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, al tanatori de Cassà de la Selva.

COLERA

TONI VANDELLÓS OLLÉ

Ha mort als 64 anys. Tenia una filla. Residia a Colera. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 5 de la tarda, al tanatori Àltima de Llançà.

EMPURIABRAVA

FRANCIS LEON RIVIERE

Ha mort als 86 anys. Era vidu d’Angeline Irma Cabirou i tenia un fill. Residia a Empuriabrava. Serà incinerat avui dissabte, a les 10 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.

FIGUERES

JUANA RISQUES PARRA

Ha mort als 94 anys. Era vídua de Pedro Ripoll Gou i tenia dos fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.

ROMUALDO RUIZ MARTÍNEZ

Ha mort als 91 anys. Era vidu d’Angelina Peraferrer Geli i tenia una filla. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 11 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.

ENCARNACIÓN AGUILERA MARTÍNEZ

Ha mort als 81 anys. Tenia dos fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 2/4 de 4 de la tarda, a la funerària Empordanesa-Àltima de Figueres.

GIRONA

CONCEPCIÓN FORES ALSINA

Ha mort als 90 anys. Era vídua de Rafael Bonmatí Casas. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

MARGARITA COLOM FARRÉS

Ha mort als 94 anys. Tenia un fill. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 12 del migdia, al tanatori Àltima de Girona.

JOSEP LLAGOSTERA MOLAS

Ha mort als 62 anys. Era casat amb Josefa Ortega Ureña. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 2/4 de 7 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

JOAQUÍN GIL MARTÍNEZ

Ha mort als 67 anys. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a 2/4 de 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

L’ESCALA

JOSÉ LUÍS CLEMENTE MOYA

Ha mort als 77 anys. Era casat amb Preciosa Casas Suárez. Residia a l’Escala. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Pere de l’Escala.

MARIA SASTRE LLACH

Ha mort als 90 anys. Era vídua de Jaume Sues Aupí. Residia a l’Escala.

LA BISBAL D’EMPORDÀ

PILAR CUTRINAS ARTIGAS

Ha mort als 96 anys. Era vídua de Joan Roig Vidal. Residia a la Bisbal d’Empordà. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 4 de la tarda, a la parròquia de la Bisbal d’Empordà.

LA JONQUERA

DOMINGO MARMOL VEGAS

Ha mort als 93 anys. Era vidu d’Antonia Corpas Garcia i tenia una filla. Residia a la Jonquera. La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a les 12 del migdia, a la parròquia de la Jonquera.

LLAGOSTERA

JOAQUIMA PUJOL MENCIÓ

Ha mort als 89 anys. Era vídua de Francesc Ruiz Lluís. Residia a Llagostera. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Feliu de Llagostera.

LLORET DE MAR

CONSUELO DAVESA COLL

Ha mort als 90 anys. Era soltera. Residia a Lloret de Mar. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Jaume de Salt.

MEDINYÀ

JAUME TRIAS ROCA

Ha mort als 91 anys. Era vidu de Montserrat Reig Puig. Residia a Medinyà. La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a les 9 del matí, a l’església parroquial de Medinyà.

OLOT

MARIA JUANOLA MASSIAS

Era vídua de Ramon Borell Bertran i tenia una filla. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 11 del matí, a la capella del cementiri d’Olot.

DOLORS BONET CASTAÑER

Era vídua de Jordi Farjas Darnés i tenia una filla. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 12 del migdia, a la capella del cementiri d’Olot.

PALAFRUGELL

FRANCISCO MARTIN TARIFA

Ha mort als 88 anys. Era casat amb Dulce Gualda Gualda. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 2/4 de 5 de la tarda, al tanatori de Palafrugell.

JOSEP GIFREU FERRER

Ha mort als 88 anys. Era casat amb María Dolores Gali Galiana. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà demà passat dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Martí de Palafrugell.

REGENCÓS

MAURICI ABAD POVEDA

Ha mort als 81 anys. Era casat amb Maria Dolors Isern Moret. Residia a Regencós. La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Pere de Begur.

SANT FELIU DE GUÍXOLS

ANTONIO ALMANSA ROJAS

Ha mort als 79 anys. Era casat amb Dolores Lara Gallardo i tenia un fill. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia religiosa se celebrarà avui dissabte, a les 5 de la tarda, al tanatori de Sant Feliu de Guíxols.

SANT JULIÀ DE RAMIS

MARTA SERRANO VIDAL

Ha mort als 60 anys. Era soltera. Residia a Sant Julià de Ramis. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

SANTA COLOMA DE FARNERS

ELISA PRADES ROSES

Ha mort als 90 anys. Era vídua de Robert Boada Alsina i tenia tres filles. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Coloma de Farners.

TORROELLA DE MONTGRÍ

MARUJA RUBIÑO DE HARO

Ha mort als 100 anys. Era vídua de José López Molina. Residia a Torroella de Montgrí. La cerimònia de comiat se celebrarà avui dissabte, a les 12 del migdia, al tanatori de Torroella de Montgrí.

JOSEP MARIA LAFUENTE PALLÀS

Ha mort als 79 anys. Residia a Mas Pinell. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 6 de la tarda, al tanatori de Torroella de Montgrí.