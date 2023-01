Necrològiques del 12 de Gener de 2022

Mn. Rossend Roca i Masachs

Prevere

Mn. Rossend Roca i Masachs va néixer a Sant Martí Sapresa el 27 de juliol de 1927. Va fer els estudis eclesiàstics al Seminari de Girona i fou ordenat prevere el 31 de maig de 1952 a l’estadi de Montjuïc de Barcelona amb motiu del XXXV Congrés Eucarístic. Inicià el ministeri sacerdotal com a professor del Seminari-Col ·legi santa Maria del Collell fins al 1967 quan fou nomenat, primer regent i després ecònom de Sant Miquel de Campmajor, ecònom de Falgons i encarregat de Briolf. L’any 1972, i per uns mesos, vicari cooperador de la Canya, Capsec, Sant Salvador de Bianya, Sant Martí del Clot i Socarrats. Del 1973 al 1979, ecònom de Santa Margarida de Bianya i Sant Pere Despuig. Del 1974 al 1978, arxipreste de l’arxiprestat de la periferia de la ciutat d’Olot. El 1978, ecònom de Sant Martí del Clot. El 1979, notari-secretari del Tribunal Eclesiàstic, servei que compaginà amb l’ampliació d’estudis a la Universitat de Navarra, a Pamplona, a on es llicencià en Dret Canònic. L’any 1981 fou nomenat regent i després ecònom de Sant Joan les Fonts i encarregat de Santa Margarita de Bianya, d’on en fou nomenat rector el 1985. Del 1991 al 2018 fou rector de Massanes, Gaserans i Grions. Des del 2018 resideix a la residencia sacerdotal «Bisbe Sivilla» de Girona.

ANGLÈS

EVA FONT PUIG

Ha mort als 49 anys. Era casada amb David de Clercq. La cerimònia serà demà divendres, a les 4 de la tarda, a Sant Miquel d’Anglès.

BLANES

JUAN CARLOS COLLAZO FIORETTI

Ha mort als 84 anys. Era vidu de Teresa Gontad Gambón. Residia a Blanes. La cerimònia serà avui dijous, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria de Blanes.

CASSÀ DE LA SELVA

JOSEP ROQUETA FRIGOLÉ

Era casat amb Montserrat Miralles Teixidó. Residia a Cassà de la Selva. La cerimònia es va celebrar ahir dimecres al tanatori de Cassà de la Selva.

FIGUERES

ANSELMO ALONSO GARCÍA

Ha mort als 70 anys. Era vidu d’Odilia Pandelar i tenia una filla. Residia a Vilamalla. La cerimònia serà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la Funerària Vicens de Figueres.

GIRONA

ENCARNA LAFUENTE LUZÓN

Ha mort als 78 anys. Era vídua d’Evaristo Torres Martín. Residia a Girona. La cerimònia serà avui dijous, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia de Sant Narcís de Girona.

JORDI TARRES MONER

Ha mort als 74 anys. Era casat amb Paquita Abulí Boschdemont. Residia a Girona. La cerimònia serà avui dijous, a les 4 de la tarda, al Tanatori Mémora de Girona.

MN. ROSSEND ROCA MASACHS

Ha mort als 95 anys. Residia a Girona. La cerimònia serà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Martí Sapresa.

TEODORA GARCÍA SÁNCHEZ

Ha mort als 93 anys. Era vídua de Miquel Espígol Tarrenys. Residia a Girona. La cerimònia serà demà divendres, a les 3 de la tarda, al Tanatori Mémora de Salt.

JOSEP COSTA BLAVI

Ha mort als 80 anys. Era casat amb Fina Suárez Lozano. Residia a Girona. La cerimònia serà demà divendres, a 2/4 de 7 de la tarda, al Tanatori Mémora de Girona.

LLANÇÀ

JOAN BATLLE YMBERT

Ha mort als 94 anys. Era casat amb Rosa Masdeu. Residia a Llançà. La cerimònia serà avui dijous, a les 12 del migdia, a l’oratori del tanatori Àltima de Llançà.

MAÇANET DE LA SELVA

ENRIC BONMATÍ PIJOAN

Ha mort als 72 anys. Era casat amb Rosa Núñez Pinto. Residia a Maçanet de la Selva. La cerimònia serà demà divendres, a les 10 del matí, al Tanatori Mémora de Girona.

MONT-RAS

CATI SÁNCHEZ CRESPO

Ha mort als 69 anys. Era vídua de Paco Bernal Recio. Residia a Mont-ras. La cerimònia serà avui dijous, a les 3 de la tarda, al Tanatori Mémora de Palafrugell.

OLOT

CARME DOMÈNECH COMADEVALL

Ha mort als 87 anys. Era vídua de Jaume Grabulosa Costa i tenia dos fills. Residia a Olot. La cerimònia serà avui dijous, a les 10 del matí, a la capella del cementiri municipal d’Olot.

PALAFRUGELL

JUAN ROMERO HERRERA

Ha mort als 84 anys. Era vidu de Maria Jesús Romero Navarro. Residia a Palafrugell. La cerimònia serà avui dijous, a 2/4 d’1 del migdia, al Tanatori Mémora de Palafrugell.

PORQUERES

ANNA MARIA ESTAÑOL PUJOLAS

Ha mort als 58 anys. Era casada amb Lluís Casellas Quintanas. Residia a Porqueres. La cerimònia serà avui dijous, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Joan de les Pedreres de Porqueres.

SANT FELIU DE GUÍXOLS

BENET ESTAÑOL VERGELI

Ha mort als 54 anys. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia serà avui dijous, a 2/4 d’1 del migdia, al tanatori de Sant Feliu de Guíxols.

ANTONIO MARTÍNEZ PARRILLA

Ha mort als 93 anys. Era vidu de Dolores Cuenca Guerrero. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia serà demà divendres, a les 10 del matí, a l’oratori del tanatori de Sant Feliu de Guíxols.

SANTA COLOMA DE FARNERS

MARIA FAUCHS CASAS

Ha mort als 93 anys. Era vídua de Ramon Bassó Masgrau i tenia dos fills. Residia a Sta. Coloma de Farners. La cerimònia serà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Coloma de Farners.

SANTA CRISTINA D’ARO

ROGER ARDEN BEVAN

Ha mort als 79 anys. Residia a Santa Cristina d’Aro. La cerimònia serà demà divendres, a les 11 del matí, al tanatori de Sant Feliu de Guíxols.

SANTA PAU

JOAN COLOMER LLAGOSTERA

Ha mort als 93 anys. Era vidu de Carme Santaeulalia Güell i tenia un fill. Residia a Santa Pau. La cerimònia serà avui dijous, a les 12 del migdia, a l’església de Santa Maria de Santa Pau.