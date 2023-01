Necrològiques del 15 de gener de 2023

L’àvia centenària de la Cursa de la Dona ens deixa una gran petjada a Girona!

Aquest 13 de gener i amb 104 anys ens ha deixat, a Girona, una gran persona, la Maria Latorre, «la Abuelita». Rebesàvia, besàvia, àvia, mare... l’àvia centenària participant a la Cursa de la Dona, i àvia de la Loteria Merche.

Un exemple de perseverança, gratitud, de constància i de servei a tothom. Una vida dedicada a la seva família, cuidant i sent cuidada i estimada per tots. Humil, tossuda i amb un gran humor fins al final. Arribant a centenària i no deixant escapar cap oportunitat de festa on anés la seva família. Sempre amb una paraula sincera, a vegades molt sincera, jeje!!, si t’havies engreixat ho sabies perquè et deia: «qué maja estàs!» i si t’havies aprimat deia: «tengo comida en la nevera» però amb un somriure i un agraïment silenciós.

Ha estat una referència, un pilar, amb una vida dura amb tres guerres, alguna més llunyana, com la Primera Guerra Mundial o la Segona, i altra més directa, com la Guerra Civil espanyola on explicava anècdotes de com s’amagava sota l’escala esperant que caigués la bomba. Però res de tot això va ser un entrebanc per donar fruit a una família tan gran.

La seva senzillesa i humilitat ens mostrava que només amb la família ho tenim tot; bé i amb pa i ous, com deia ella: «si tenemos pan y huevos ya tenemos la nevera llena».

Ens ha ensenyat que amb poc és viu molt, que la paciència és vida i la pregària confiança.

Tenir cura de l’Abuelita ha estat una font d’amor vers la família, induint a més trobades familiars, més berenars o sortint de passeig per la nostra bonica ciutat, Girona, a prendre quelcom amb la seva família i fent de qualsevol instant un moment de festa. Centenària i ens impulsava a la vida.

La trisnonna, la great-great-grandmother, la rebesàvia, en fi, fins a 5 generacions que ens ha acompanyat en molts moments importants de la nostra vida, ella ha format i formarà part de la nostra manera d’entendre les coses, saber estar en tot moment.

Ens ha educat amb amor: a través de l’afecte, la dedicació i especial atenció a cada moment, sense donar importància al temps. I sabem, que aquest amor l’ha ajudat a ser centenària.

Com deia el seu fill, «la meva companya de viatge», fent referència a la nostra pròpia vida.

Gràcies Abuelita, gràcies per la teva estima, el teu caliu i les teves mirades que ho deien tot, gràcies per animar-nos a anar juntes a la Cursa de la Dona i donar per fet que cada any t’havíem d’apuntar sí o sí.

Gràcies al Diari de Girona per l’atenció i l’amabilitat en tot moment cap a la seva feina. I especialment, moltes gràcies a Esports Parra per oferir aquesta activitat esportiva, per la seva organització, i per l’acurada dedicació a fer, d’aquesta cursa, un impuls a la vida per a moltes dones. De part de la nostra àvia: Gràcies!!

Fins aviat Abuelita! Ens veiem a l’altre costat, fes-nos un lloc a tots!!

de la teva família Voz

ARBÚCIES

PERE COLOMER FERRER

Ha mort als 85 anys. Era casat amb Carme Cuberta Vidal. Residia a Arbúcies. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a la 1 del migdia, a la parròquia de Sant Quirze i Santa Julita d’Arbúcies.

BESALÚ

LOLA GRATACÓS RIU

Ha mort als 91 anys. Era vídua de Salvador Masó Ros. Residia a Besalú. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a la 1 del migdia, al Monestir de Sant Pere de Besalú.

BESCANÓ

CARMEN SUREDA GUELL

Ha mort als 95 anys. Era vídua i tenia un fill. Residia a Bescanó. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Llorenç de Bescanó.

CALDES DE MALAVELLA

JOSÉ CUENCA NAVARRO

Ha mort als 82 anys. Era casat amb Dolores Romero Bracié. Residia a Caldes de Malavella. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 10 del matí, al tanatori de Blanes.

FIGUERES

ERNEST VILA FORMENT

Ha mort als 76 anys. Era casat amb Mª Teresa Morales Sagué i tenia tres fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà en la intimitat familiar.

Mª CONCEPCIÓN ROMERO FERNÁNDEZ

Ha mort als 93 anys. Era vídua de Manuel González Gamito i tenia tres fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a la 1 del migdia, a la sala de cerimònies de la funerària Vicens de Figueres.

GIRONA

MARIA LATORRE COSCULLANO

Ha mort als 104 anys. Era vídua de Pedro Voz Lafarga i tenia dos fills. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia de Sant Salvador d’Horta de Girona.

ANA MARÍA JIMÉNEZ SÁNCHEZ

Ha mort als 92 anys. Era vídua de Francisco Rivera Torralbo. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 3/4 de 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

PALAMÓS

JUAN CRUZ GÁMEZ

Ha mort als 90 anys. Era casat amb Herminia Moreno Berbel. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria del Mar de Palamós.

PORTBOU

JUAN ANTONIO MARTÍNEZ GARCIA

Ha mort als 79 anys. Era casat amb Paqui Ferrer Bonet i tenia tres fills. Residia a Portbou. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 5 de la tarda, a la funerària Vicens de Llançà.

ROSES

JOSEFA QUEROL IBAÑEZ

Ha mort als 93 anys. Tenia sis fills. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 12 del migdia, a la funerària Àltima de Figueres.

SANT CLIMENT SESCEBES

JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ MEDINILLA

Ha mort als 59 anys. Era parella de Soledad i tenia dos fills. Residia a Sant Climent Sescebes. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Climent Sescebes.

SANT FELIU DE GUÍXOLS

MARIA TERESA POUJARNISCLE REGI

Ha mort als 99 anys. Residia a Sant Feliu de Guíxols.

SANT JOAN LES FONTS

JOAQUIM COLLELL MASDEVALL

Ha mort als 98 anys. Era vidu de Pilar Casanovas Plantalech i tenia un fill. Residia a Sant Joan les Fonts. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 12 del migdia, a l’església parroquial de Sant Joan les Fonts.

SANT JULIÀ DE RAMIS

CARME FELIU CLOPES

Ha mort als 85 anys. Era soltera. Residia a Sant Julià de Ramis. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 1/4 de 10 del matí, a l’església parroquial de Santa Maria dels Turers de Banyoles.

SANTA PAU

ESPERANÇA CURÓS MARTÍ

Ha mort als 99 anys. Era vídua de Lluís Mas Roquer i tenia una filla. Residia a Santa Pau. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a 2/4 de 4 de la tarda, a l’església de Santa Maria de Santa Pau.

TOSSA DE MAR

PERE TAPIA MUNDET

Ha mort als 73 anys. Era casat amb Maria Jesús Farizo Marqués i tenia un fill. Residia a Tossa de Mar. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 2/4 de 10 del matí, a l’església parroquial de Sant Vicenç de Tossa de Mar.