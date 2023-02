Estanislau Perramon i Reyné. En Lau d’Anglès

Un home estimat, que estimava el seu poble, Anglès

Malauradament, aquest passat divendres, 17 de febrer, en Lau ens va deixar.

Ha estat un bon referent familiar: espòs, pare, avi i, com no, amic dels seus amics, senzill i honest.

Tenia grans aficions que el varen fer molt popular, com el teatre, la fotografia, l’excursionisme, la cavalcada de Reis, Pastorets... Era un autodidacte tot ell. Professional-ment, fa uns quants anys, el podíem veure dissenyant en la seva indústria gràfica, on també hi posava tot el seu amor. I així podríem anar desgranant coses i més coses d’en Lau.

Però deixeu-me dir que la meva relació més estreta amb ell comença els anys vuitanta, en les eleccions democràtiques i fins ben entrats els dos mil, a voltes ell com a tinent d’alcalde i jo com a regidor. Varen ser uns anys molt profitosos, ens ho vàrem passar molt bé i vàrem aprendre de tothom. En Lau tenia un do especial per tirar endavant temes complicats i feixucs. Sempre li estarem molt agraïts.

No cal dir que teníem punts de vista diferents pel que fa a diversos temes. Alguns d’ells eren discrepàncies o diferents òptiques antagòniques que teníem sobre la vida després de la mort, on els debats sans ens portaven hores i hores de conversa distesa o de vegades ben aferrissada.

Ara, amic Lau, que ja et trobes en una altra dimensió i que de ben segur gaudeixes d’un bon estat de pau i tranquil·litat, veus ben clar el destí que tenies encaminat aquí a la terra.

Permet-me demanar-te que continuïs allò que feies aquí a la terra per tal d’encaminar-nos i guiar-nos.

Els qui hem tingut la sort de compartir amb tu temps i vivències, que de ben segur ens han deixat un bon pòsit, te’n donem les gràcies.

Pere Espinet i Coll

Exalcalde d’Anglès

ARBÚCIES

ANA MARÍA RIERA FORNAS

