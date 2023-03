Ens ha deixat en Francisco Molina Mejías, «Caracas»

Francisco Molina Mejías, conegut per tothom com en «Caracas» va néixer el 18 de juliol del 1948 a Granada, a les Cuevas de Sacromonte. Al poc de néixer els pares van emigrar cap a Venezuela, on va cursar els seus estudis, amb els salesians, dels quals encara en tenia vívids records.

Quan només tenia tretze anys va arribar a Bordils, on era l’únic que parlava castellà i va descobrir que aquí encara teníem un entorn rural en tots els sentits. Va quedar sorprès de tots els costums i maneres de viure que tenien, però es va adaptar al poble i a la gent, estimant aquesta terra com si fos pròpia.

Aquí va treballar amb el seu pare com a cadiraire durant molts anys. Sempre ha tingut balca a casa fins a la seva jubilació i encara una mica més enllà.

La seva feina li va permetre conèixer gent d’arreu i ser molt estimat per tothom.

Va conèixer la Consol en un ball de Flaçà, que sovintejaven tota la joventut de l’època. D’aquest amor en són fruit la Mari Carmen, en Salvador i en Manel.

La família s’ha ampliat amb molts néts que són la Clàudia, l’Anna, la Carla, l’Arnau i la Laia. Tots ells han estat amb el seu avi fins al darrer moment.

En Francisco ha estat un gran pare i avi que ha acompanyat tota la família en totes les etapes de la seva vida amb el gran carisma que el caracteritzava.

Al llarg de la seva vida va tenir moltes aficions, com ara la pesca, la caça, els animals, etc, essent el riu la seva gran passió.

Després d’una trajectòria professional variada es va jubilar i dedicar a altres ocupacions com tenir cura dels néts, del seu hort, fer llenya, anar en bicicleta, buscar espàrrecs,... ja que sempre havia estat una persona molt activa. Havia col·laborat amb l’escola i amb diverses exposicions dels oficis antics sempre que se li va demanar, perquè no tenia un no per a ningú.

La seva actitud davant la malaltia va ser admirable. Va lluitar contra la metàstasi amb coratge fins al final.

Tots els seus coneguts i familiars el recordarem com un gran lluitador, i el trobarem molt a faltar. Ja li vam poder agrair en vida tot el que havia fet per nosaltres. Que descansi en pau i se senti molt orgullós de tot el seu llegat així com nosaltres estem orgullosos d’haver compartit la vida amb ell.

Maria Carme Molina Amat

BANYOLES

MARIA VIÑAS VILÀ

Ha mort als 107 anys. Era vídua de Josep Font Vilà. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria dels Turers de Banyoles.

BORDILS

FRANCISCO MOLINA MEJIÁS

Ha mort als 74 anys. Era casat amb Consol Amat Martínez. Residia a Bordils. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 de 7 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

GIRONA

JORDI SUÑER GARCÍA

Ha mort als 60 anys. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 de 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

LLANÇÀ

CARLES BROS SOLANES

Ha mort als 67 anys. Tenia dos fills. Residia a Llançà. Serà incinerat en la intimitat familiar al crematori Àltima Figueres.

SALT

ROSA RIPOLL CASALS

Ha mort als 91 anys. Era casada amb Joan Freixas Carandell. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Cugat de Salt.

ESTRELLA CAPELLA FONT

Ha mort als 84 anys. Era vídua de Francesc Vilar Mercader. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 de 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Salt.

SANT FELIU DE GUÍXOLS

ANTONIO PAJARES MACIAS

Ha mort als 62 anys. Era casat amb María del Carmen Navarro Tauste i tenia un fill. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 10 del matí, a l’oratori del tanatori Àltima de Sant Feliu de Guíxols.

TORROELLA DE MONTGRÍ

FILOMENA CANALS FERRAN

Ha mort als 87 anys. Era vídua de Sebastià Xifró Hornos. Residia a Torroella de Montgrí. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 12 del migdia, al tanatori de Torroella de Montgrí.

VILAMARÍ

PERE VIÑAS PUIG

Ha mort als 53 anys. Era casat amb Natàlia Puig Vergés. Residia a Vilamarí, Vilademuls. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 de 6 de la tarda, a la parròquia de Vilamarí de Vilademuls.