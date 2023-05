Necrològiques del 2 de Maig de 2023

Abat pels segles dels segles

Hi ha càrrecs que comporten l’eternitat. O potser són les persones que els ostenten els que afronten aquesta càrrega de segles. Sigui com sigui, Clemente Serna serà abat del monestir de Silos ad eternum, pels segles dels segles, fins que el temps s’acabi o es difumini la memòria dels homes. És molt possible que els antics, a l’hora d’aixecar certs monestirs, estiguessin pensant en aquests elegits, en persones com Dom Clemente. Expliquen que els monjos blancs de Santa Maria de Rioseco es van traslladar a la Vall de Manzanedo, des de la seva primera fundació als erms de Cernegula –molt a prop de Montorio, lloc de naixement de Clemente Serna–, a la recerca d’un lloc on el temps no passés. El temps i Déu, sempre tan units. El temps i la vida monàstica, tan relacionats. Molt proper a Silos, a San Pedro de Arlanza, també de San Benito, el diable entretenia la perpetuïtat jugant als escacs. El tauler de pedra segueix allà, esperant nous jugadors.

Abat per sempre, molts anys després d’haver abandonat el càrrec per malaltia. Dom Clement Serna. Dom, títol honorífic que es concedeix a cartoixans i benedictins, contracció del llatí dominus, senyor; i abans d’aquell Deo optimo maximo romà reservat a Júpiter, pare dels déus. Senyor Clemente Serna. Aquest respecte, aquesta distinció, li venia com l’anell al dit: humil, dialogant, proper... I culte, molt culte, amb aquesta saviesa màxima que no prové únicament de les facultats de Filosofia i Teologia, dels estudis de paleografia, de patrística, arqueologia cristiana, arxivística... d’estudis a Espanya, a França, a Roma... Era un coneixement més profund, empàtic, cosa que feia que, al cap de poc temps d’estar en la seva companyia –no era infreqüent, en els primers anys 90, trobar-se’l fent llargues passejades pels senders de Silos– tinguéssis la fortíssima sensació d’estar amb un home savi i tractaves d’aprofitar aquest privilegi, de canalitzar la conversa cap a assumptes íntims, més transcendentals que els còdexs medievals o els ornaments romànics del claustre. Potser per això mai no li va arribar a agradar El nom de la rosa, l’obra d’Eco amb clars ressons silencs: monjos convertits en assassins per preservar un llibre d’Aristòtil, el riure que porta a la mort. Quin disbarat. I aquest Jorge de Burgos, boig, fanàtic, borgià, el més allunyat que hi pogués haver de Clemente Serna. Però no ens enganyem: coneixia perfectament que a la seva saviesa i al seu esperit religiós, d’ell i de la comunitat que dirigia, no els competia salvar el món. Era monjo, ni més ni menys. Un monjo.

S’ha dit, amb motiu de la seva mort, que va ser l’abat que va obrir Silos al món, que va portar la modernitat al cenobi. Més aviat penso que va anar al revés, que va obrir el món a Silos, que va exportar la vida monacal. L’existència dels monjos no va canviar amb aquell desmesurat èxit que, el 1993, va tenir el cant gregorià, ja se’n van ocupar Serna i els mateixos monjos. Sabien, sabia el bon abat, que els hi anava a la vida. I mai no va voler repetir: al diable li agrada temptar, més que ningú, els homes sants. No va ser que de sobte entréssim en els murs mil·lenaris i quedéssim enlluernats: va sortir Clemente Serna i vam veure que es fomentava la modernitat, l’art, la ciència, els fòrums que propiciessin el diàleg i l’enteniment. Que la seva personalitat enriquia el món i els seus habitants. I a Silos, al reclam del seu carisma, van arribar artistes, presidents, empresaris, esportistes... Sempre, les vegades que el vaig veure durant els meus anys de periodisme cultural a Burgos, em va semblar advertir un aspecte de divertiment en la seva mirada en tractar aquest tema, el dels que venien a buscar l’equilibri, la pau en tres o quatre dies de retir. Bon botí per a tan poc esforç. D’aquells que anaven de visita, no se’n va quedar cap. Clemente Serna, Dom, sí que va ser enlluernat quan, de petit, als 13 anys, va entrar per primera vegada a l’abadia. La crida de l’eternitat.

Ha mort jove, setanta-sis anys. He esmentat un parell de vegades el diable en aquestes línies. Segur que, si l’abat les pogués llegir, apuntaria un somriure irònic. O potser no, tenen tants racons aquestes velles abadies... Però sembla cosa del dimoni, una absurda broma, maldat per maldat, que el senyor del temps, l’abat per antonomàsia de Silos juntament amb Domingo de Silos, es veiés afligit de la malaltia de l’oblit. Va renunciar –va intent– al seu càrrec després dels primers símptomes de l’Alzheimer. Quantes coses deu haver oblidat, quin malbaratament. Però segur que, en els seus últims dies, va recordar que no li va tenir mai por a la mort; que creia tan profundament en Crist que anhelava descansar als seus braços. I que va recordar la seva àvia, la seva infància a Montorio, la seva vocació... Va arribar cansat al retir. Descansi en pau, abat de Silos.

Tomás Val

BÀSCARA

MONTSERRAT TULSÀ RIGAU

Ha mort als 91 anys. Era vídua de Ramon Subirà Purrà. Residia a Bàscara. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Cugat de Salt.

CONSTANTINS

ANGELINA CANALS ARIMANY

Ha mort als 87 anys. Era casada amb Josep Masias Colomer. Residia a Constantins, Sant Gregori. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, a la parròquia de la Cellera de Ter.

GIRONA

MARI COLLADO RODRÍGUEZ

Ha mort als 91 anys. Era vídua de Joan Paulí Costa. Residia a Girona.

LLORET DE MAR

ALBERT REYNES DE LOS SANTOS

Ha mort als 91 anys. Era casat amb Carmen Castillo Suller i tenia un fill. Residia a Lloret de Mar. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 11 del matí, a la capella del cementiri de Lloret de Mar.

OLOT

LLUÏSA VIROSTA VILARRASA

Ha mort als 91 anys. Era vídua de Ramon Guix Compte i tenia dos fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a 2/4 de 5 de la tarda, a la capella del cementiri de Olot.

PALAFRUGELL

FEDRA DELGADO ALIU

Ha mort als 58 anys. Era casada amb Jaume Regincos Isern. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Palafrugell.

PORQUERES

ANTÒNIA PUJOL SERRAT

Ha mort als 92 anys. Era vídua de Miquel Mir Badia. Residia a Porqueres. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Banyoles.

SANT HILARI SACALM

JOSEP BRUGUÉS CORBERA

Ha mort als 96 anys. Era casat amb Catalina Pujol Muntalt. Residia a Sant Hilari Sacalm. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Hilari Sacalm.

SANT JOAN LES FONTS

ERNEST CAMPDERRICH LECUMBERRI

Ha mort als 42 anys. Era casat amb Anna Sau Ventulà i tenia dos fills. Residia a Sant Joan les Fonts. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 11 del matí, a la sala polivalent del cementiri municipal d’Olot.

SANTA COLOMA DE FARNERS

JOAQUIMA PANOSA TORRENT

Ha mort als 79 anys. Era casada amb Joaquín Labrada García. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 11 del matí, a la parròquia de Santa Coloma de Farners

VERGES

JAUME ARBAT MONCANUT

Ha mort als 84 anys. Era casat amb Alejandra Pérez Hereu. Residia a Verges. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Julià de Verges.