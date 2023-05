Necrològiques del 6 de maig de 2023

Mor Josep Cullell als 78 anys

Propietari del restaurant Can Xabanet de Banyoles

M.COMAS | BANYOLES

Josep Cullell va morir ahir a l’edat de 78 anys. Propietari del restaurant Can Xabanet de Banyoles, va aprendre les primeres nocions de cuina de la mà de la seva be besàvia. Després de passar pels fogons de diversos establiments de l’Empordà i del nord de França, l’any 1960 es va capbussar de ple en la cuina del restaurant. Al 1968 es va casar amb Isabel Canals, que va entrar a formar part del negoci familiar ocupant-se de la sala i de la botiga de queviures. Els seus dos fills, Joan i Pep, també es van incorporar al negoci familiar després d’estudiar Turisme i Gestió Hostalera, i Hostaleria, respectivament.

Per l’establiment, a banda de comptar amb la confiança dels banyolins per a celebrar-hi comunions, aniversaris o casaments, també hi han passat visites il·lustres, des de l’expresident de la Generalitat Artur Mas a l’exseleccionador espanyol Vicente del Bosque, passant per El Gran Wyoming, el cantant Lluís Gavaldà, l’Orquestra Di-versiones o el cantautor Pau Riba.

La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a un quart de deu del matí a l’església de Santa Maria dels Turers de Banyoles.

BANYOLES

JOSEP CULLELL RENART

Ha mort als 78 anys. Era casat amb Isabel Canals Pedro. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a 1/4 de 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria dels Turers de Banyoles.

BLANES

MONTSERRAT ARTOY RAMS

Ha mort als 90 anys. Ea vídua de Pedro Pérez Salazar. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Maria de Blanes.

GIRONA

BERTA MARTINS RODRIGUES

Ha mort als 68 anys. Residia a Girona.

L’ESCALA

JOAQUIM GUILLEM JEREZ

Ha mort als 56 anys. Era casat amb Maria Abel Gou. Residia a l’Escala. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Pere de l’Escala.

OLOT

RAMON BASSOLS BADIA

Ha mort als 95 anys. Era casat amb Maria Mas Gelada i tenia un fill. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 3/4 de 4 de la tada, a l’església parroquial de Sant Esteve d’Olot.

PALAFRUGELL

ALAIN MOLINS

Ha mort als 87 anys. Era casat amb Àngela Bonet Juscafresa. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Martí de Palafrugell.

SANT GREGORI

CARMEN BAREA CARABALLO

Ha mort als 91 anys. Era vídua . Residia a Sant Gregori. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

VILAFANT

JOAQUÍN MARTÍNEZ PARRA

Ha mort als 77 anys. Era casat amb Maria Arteaga i tenia dos fills. Residia a Vilafant. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 4 de la tarda, a la sala de cerimònies de la Funerària Empordesa-Àltima de Figueres.