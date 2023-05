Necrològiques del 9 de Maig de 2023

Empresari cinematogràfic i president d’Ocine. Premi Sant Jordi de Cinematografia

Aquest diumenge, malauradament, m’han comunicat una trista notícia: la mort d’en Narcís Agustí. Un bon referent familiar: bon espòs, pare, avi, germà, oncle, cunyat, amic dels seus amics, i sempre ben disposat a ajudar tothom.

Ha estat un empresari amant del cinema, una peça clau del Setè Art pel que fa a exhibició, primer a les comarques gironines, tot seguit a Catalunya i més tard arreu de l’Estat espanyol i fora d’aquest. Com a gironins, podem estar-ne ben orgullosos.

En Narcís es va adaptar als temps. Ha conviscut amb els canvis tecnològics del cinema, passant de les 24 imatges per segon dels anys quaranta fins ara amb la projecció digital.

El mateix en el sistema de confort de les seves sales.

Quan ens vèiem, sempre parlàvem de cinema i, com no, de la pel·lícula d’en Tornatore, Cinema Paradiso, on el guió si hagués estat escrit per qualsevol de nosaltres dos no hagués canviat gairebé res.

Però, malauradament, Narcís, el guió de les nostres vides els humans no el podem escriure, però pots marxar ben tranquil perquè el pòsit que has deixat de ben segur els teus fills en tindran cura i el faran créixer.

Que tinguis un bon repòs.

Pere Espinet i Coll

BLANES

SANTIAGO ÁLVAREZ MERAT

Ha mort als 87 anys. Era casat amb Catalina García Mora. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 6 de la tarda, a la parròquia de la Sagrada Família de Blanes.

CASTELLFOLLIT DE LA ROCA

MAGDALENA VILLEGAS BROSA

Ha mort als 92 anys. Era vídua de Pau Plana Sió i tenia dos fills. Residia a Castellfollit de la Roca. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, a l’església dels Santíssim Salvador de Castellfollit de la Roca.

NARCÍS AGUSTÍ AGUSTÍ

Ha mort als 88 anys. Era casat amb Carmen Illa Coromina i tenia quatre fills. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 11 del matí, a l’església parroquial de Sant Esteve d’Olot.

LLADÓ

NARCÍS PINEDA FERRER

Ha mort als 93 anys. Era vidu de Remei Comamala Vera i tenia dos fills. Residia a Lladó. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 11 del matí, a la parròquia de Lladó.

LLORET DE MAR

EUSEBIO ALONSO SANTOLARIA

Ha mort als 83 anys. Era casat amb Montserrat Bruguera Blanch i tenia tres filles. Residia a Lloret de Mar. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a 2/4 de 5 de la tarda, a la capella del cementiri de Lloret de Mar.

OLOT

FERNANDO DE VICENTE LLORENS

Ha mort als 86 anys. Era casat amb Marta Mestres Sanahuja i tenia dos fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà en la intimitat de la família.

PERALADA

MARIA VELASCO CAUSADIAS

Ha mort als 63 anys. Tenia tres fills. Residia a Peralada. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, a la funerària Empordanesa Àltima de Figueres.

SANT FELIU DE GUÍXOLS

MARIA SERRET FELIU

Ha mort als 101 anys. Era vídua de Gabriel Sucarrats Toldrà. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 5 de la tarda, al tanatori de Sant Feliu de Guíxols.

SANTA COLOMA DE FARNERS

MARÍA ISABEL VILLA BERNAL

Ha mort als 59 anys. Era casada amb Rafael Espinosa Venteo. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Salt.

SARRIÀ DE TER

VICENS MASÓ BOSCH

Ha mort als 92 anys. Era casat amb Carme Costa Feliu. Residia a Sarrià de Ter. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Pau de Sarrià de Dalt.