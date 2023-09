Necrològiques del 25 de Setembre de 2023

DdG | GIRONA

L’editor Lluís Coll Alabert va morir dissabte als 57 anys. Coll va estar al darrera de publicacions gratuïtes de molta tirada a la ciutat de Girona a principis de segle, com ara Revenda, que acabarien en mans del grup Anuntis-Segundamano. Coll es va desvincular d’aquest projecte l’any 2016 per comprar Top Girona, revista fundada per Cuca Mascort dedicada al turisme i la cultura, tot i que pocs anys després la vendria a un nou editor. La cerimònia en la seva memòria es va celebrar ahir al migdia al tanatori Mémora de Girona.

ARBÚCIES

MARIA IGLESIAS VALLS

Ha mort als 91 anys. Era casada amb Joaquim Expósito Forners. Residia a Arbúcies. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Quirze i Santa Julita d’Arbúcies.

BANYOLES

JOAN POU CABRATOSA

Ha mort als 95 anys. Era casat amb Teresa Felip Brugués. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 12 del migdia, a l’església de Maià de Montcal.

FIGUERES

MARIA VIÑAS COS

Ha mort als 85 anys. Era casada amb Martín Pujol Gou i tenia una filla. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 de 10 del matí, a la sala de cerimònies de la Funerària Vicens de Figueres.

GIRONA

REMEI TORRELLAS ROCA

Ha mort als 100 anys. Era vídua de Josep Medir Mundet. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Fèlix de Girona.

EUSEBIO MARTÍNEZ DEL ESTAL «Chan»

Ha mort als 61 anys. Era casat amb Francisca Carbonell Carreras. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

L’ESCALA

MERCÈ GURI ROSÉS

Ha mort als 87 anys. Era casada amb Antonio Pagès Bosch. Residia a l’Escala. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Pere de l’Escala.

LA BISBAL D’EMPORDÀ

PILAR MOLINAS PETIT

Ha mort als 64 anys. Era casada amb Àngel Font Torrent. Residia a la Bisbal d’Empordà.

LA CANYA

PILAR ROQUÉ COSTA

Ha mort als 83 anys. Era vídua de CelsoRoura Jordà i tenia cinc fills. Residia a la Canya. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Josep Obrer de la Canya.

LLORÀ

JOAN BAQUERO SARDÓ «Nito»

Ha mort als 79 anys. Era solter. Residia a Llorà, Sant Martí de Llémena. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 de 7 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

SALT

LORENZO HERRERA PADILLA

Ha mort als 66 anys. Era casat amb Irina Dreglea Dreglea. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Salt.

SANT FELIU DE GUÍXOLS

ANTONIO GARCÍA ALONSO

Ha mort als 68 anys. Era casat amb Emilia Alcaide Núñez i tenia dos fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia religiosa se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, a l’oratori del tanatori de Sant Feliu de Guíxols.

FRANCESC CAIXACH LLOVET

Ha mort als 81 anys. Era casat amb Isabel Pigem Oliveras. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia religiosa se celebrarà demà dimarts, a les 10 del matí, a la parròquia del monestir de Sant Feliu de Guíxols.

VILAFANT

ANTONIA LÓPEZ RODRÍGUEZ

Ha mort als 88 anys. Era vídua de Ignacio Arias Martínez i tenia dues filles. Residia a Vilafant. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 12 del migdia, a la Funerària Vicens de Figueres.