Mor als 88 anys Alain Delon, llegenda del cinema francès

L'actor francès Alain Delon, figura instrumental en més de cinc dècades de constants transformacions de cinematografia nacional, ha mort als 88 anys en la seva residència de Douchy (França), segons han anunciat els seus fills aquest diumenge en un comunicat.

Delon deixa un llegat de 122 pel·lícules, 88 d'elles com a actor, dos com a director i 32 com a productor, en una carrera vinculada a directors transcendentals com Jean-Pierre Melville ('El Cercle Vermell', 'El Silenci d'un Home'), Luchino Visconti ('Rocco i els seus Germans', 'El Gatopardo'), René Clément ('A Ple Sol') o Louis Malle, durant la qual va esprémer una esquiva figura de galant estoic i vulnerable.

En l'apartat de guardons, des de la seva primera aparició en la gran pantalla en 1957, Delon ha estat creditor d'un César al Millor Actor en 1985 per 'La nostra Història', de Bertrand Blier; l'Os d'Honor al festival de Berlín en 1995 i el premi del Festival Internacional de Cinema de Berlín. El maig de 2019 va arribar el seu reconeixement més destacat, amb la recepció de la Palma d'Or d'Honor a Cannes.

Com a nota particular, destaquen les seves vuit col·laboracions amb un altre nom inapel·lable com Jean-Paul Belmondo, mort en 2021. Precisament el fracàs de l'última d'elles, Un de Dues (Patrice Leconte, 1988), marcaria la seva gradual retirada de la pantalla. Des de llavors, Delon es va limitar a aparicions esporàdiques com 'Els Actors' mentre abandonava la llum pública.