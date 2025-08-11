Necrològiques del 12 d'agost de 2025
Consulta els obituaris d'aquest dimarts
Girona
Quim Lluansí Vila
Ha mort als 88 anys. Era casat amb Teresa Panella Dilmé. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 11 del matí, a tanatori Mémora de Girona.
Lluís Roca Trias
Ha mort als 84 anys. Era casat amb Marcel·lina Sauri Bosch. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.
L’Escala
Manuel Linares Ponce
Ha mort als 78 anys. Era casat amb Rosa del Carmen Cortés Sanchís. Residia a l’Escala. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Pere de l’Escala.
Olot
Ino Buendia Mercado
Ha mort als 81 anys. Era casada amb Teodoro del Olmo Plaza. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà en la intimitat de la família.
Ramon Pujol Massachs
Ha mort als 76 anys. Era vidu de Maria Gurguí Carré. Residida a Olot. La cerimònia se celebrarà, avui dimarts, a les 5 de la tarda, a la capella de cementiri municipal d’Olot.
Lluís López Hortós
Era casat amb Maria Rosa Muñoz Llongarriu. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 10 del matí, a la sala polivalent del cementiri municipal d’Olot.
Palamós
Emili Bosch Arderiu
Ha mort als 96 anys. Era casat amb Montserrat Aymerich Cabruja. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
Sant Esteve d’en Bas
Francesca Canal Vilarrasa
Ha mort als 96 anys. Era vídua de Francesc Prat Banús. Residia a Sant Esteve d’en Bas. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Esteve d’en Bas.
Sant Feliu de Guíxols
Francesc Conchillo Valls «Pacu»
Ha mort als 87 anys. Era casat amb Rosa Roca Bofill i tenia dos fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, a l’església parroquial del Monestir de Sant Feliu de Guíxols.
