Necrològiques del 12 d'agost de 2025

Consulta els obituaris d'aquest dimarts

Girona
Lluís Roca Trias

Girona

Quim Lluansí Vila

Ha mort als 88 anys. Era casat amb Teresa Panella Dilmé. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 11 del matí, a tanatori Mémora de Girona.

Lluís Roca Trias

Ha mort als 84 anys. Era casat amb Marcel·lina Sauri Bosch. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.

L’Escala

Manuel Linares Ponce

Ha mort als 78 anys. Era casat amb Rosa del Carmen Cortés Sanchís. Residia a l’Escala. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Pere de l’Escala.

Olot

Ino Buendia Mercado

Ha mort als 81 anys. Era casada amb Teodoro del Olmo Plaza. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà en la intimitat de la família.

Ramon Pujol Massachs

Ha mort als 76 anys. Era vidu de Maria Gurguí Carré. Residida a Olot. La cerimònia se celebrarà, avui dimarts, a les 5 de la tarda, a la capella de cementiri municipal d’Olot.

Lluís López Hortós

Era casat amb Maria Rosa Muñoz Llongarriu. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 10 del matí, a la sala polivalent del cementiri municipal d’Olot.

Palamós

Emili Bosch Arderiu

Ha mort als 96 anys. Era casat amb Montserrat Aymerich Cabruja. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

Sant Esteve d’en Bas

Francesca Canal Vilarrasa

Ha mort als 96 anys. Era vídua de Francesc Prat Banús. Residia a Sant Esteve d’en Bas. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Esteve d’en Bas.

Sant Feliu de Guíxols

Francesc Conchillo Valls «Pacu»

Ha mort als 87 anys. Era casat amb Rosa Roca Bofill i tenia dos fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, a l’església parroquial del Monestir de Sant Feliu de Guíxols.

