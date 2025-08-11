Necrològiques de l'11 d'agost de 2025

BLANES

Miquel Torrent Güell

Ha mort als 87 anys. Era casat amb Isabel Flores Olivares. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia la Sagrada Família de Blanes.

CASSÀ DE LA SELVA

Rosa Baus Ametller

Ha mort als 89 anys. Era casada amb Jordi Grau Fàbregas. Residia a Cassà de la Selva. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 5 de la tarda, a la parròquia Sant Martí de Cassà de la Selva.

COLOMERS

Rosa Puntí Garriga

Ha mort als 93 anys. Era vídua de Manuel Campuzano Rio. Residia a Colomers. La cerimònia se celebrarà dilluns, a 2/4 de 10 del matí, al cementiri de Colomers.

GIRONA

Mariàngela Pla Bartina

Ha mort als 90 anys. Era vídua de Manel Mas Torrent. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 4 de la tarda, a la parròquia Sant Josep de Girona.

Quim Lluansí Vila

Ha mort als 88 anys. Era casat amb Teresa Panella Dilmé. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 11 del matí, a tanatori Mémora de Girona.

PORQUERES

Florenci Padrosa Dilme

Ha mort als 92 anys. Era vidu de Carme Masó Pellicer. Residia a Porqueres. La cerimònia se celebrarà dilluns, a 2/4 de 6 de la tarda, al tanatori de Banyoles.

SANTA COLOMA DE FARNERS

Nuria Mateu Soler

Ha mort als 66 anys. Era casada amb Joan Serra Avellaneda i tenia dos fills. Residia a Santa Coloma de Farners. La incineració (sense cerimònia) se celebrarà dilluns, a 2/4 de 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

SANT FELIU DE GUÍXOLS

Juan José Cuchillo Collado

Ha mort als 75 anys. Era solter. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 6 de la tarda, al tanatori de Sant Feliu de Guíxols.

