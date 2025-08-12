Necrològiques del 13 d'agost de 2025

Consulta els obituaris d'aquest dimecres

Necrològiques

Necrològiques / DdG

Redacció

Redacció

Girona

CAPMANY

Vicenta Triviño Alcazar

Ha mort als 93 anys. Era vídua de Manuel Magán García i tenia quatre fills. Residia a Capmany. La cerimònia se celebrarà dijous, a les 11 del matí, a la parròquia de Santa Àgata de Capmany.

CASSÀ DE LA SELVA

Maria Bonet Coll

Ha mort als 92 anys. Era vídua amb Antonio Cortés Salmerón. Residia a Cassà de la Selva. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 6 de la tarda, a la parròquia d’Albons.

FIGUERES

Amèlia Garcia Arrebola

Ha mort als 70 anys. Era casada amb Manel Pagès Surribas i tenia tres filles. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Funerària Vicens de Figueres.

Rosa Maria Redo Goldero

Ha mort als 80 anys. Era vídua de Juan San Jacinto Ramírez i tenia dos fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Funerària Vicens de Figueres.

GIRONA

Antonio Ortiz Monterrubio

Ha mort als 79 anys. Era casat amb Carmen Romero Machuca. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 6 de la tarda, al Tanatori Mémora de Girona.

L'ESCALA

Manuel Linares Ponce

Ha mort als 78 anys. Era casat amb Rosa del Carmen Cortés Sanchís. Residia a l’Escala. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Pere de l’Escala.

OLOT

Consuelo Casado Capitán

Ha mort als 96 anys. Era vídua de Josep Maria Vanacloig Morté i tenia dos fills. Residia a Sant Joan les Fonts. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 12 del migdia, a la capella del cementiri Municipal d’Olot.

Jaume Serra Surriba

Ha mort als 78 anys. Era vidu de M. Dolors Torrent Palomeras i tenia tres fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 10 del matí, a l’església de Sant Pere de Montagut.

Lluís López Hortós

Ha mort als 84 anys. Era casat amb Maria Rosa Muñoz Llongarriu i tenia tres filles. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 12 del migdia, al cementiri Municipal d’Olot.

PALAMÓS

Antonio Guerrero González

Ha mort als 87 anys. Era vidu de Candelaria Gámez Díaz. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà dimecres, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia Santa Eugènia de Sant Joan de Palamós.

PORQUERES

Rosa Bosch Bosch

Ha mort als 90 anys. Era vídua de Miquel Coromí Martí. Residia a Porqueres. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 5 de la tarda, al Tanatori Mémora de Girona.

TORDERA

Zaida Gharbaoui Sansegundo

Ha mort als 55 anys. Era casada. Residia a Tordera. La cerimònia se celebrarà dijous, a 2/4 d’1 del migdia, al tanatòri de Blanes.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents