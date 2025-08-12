Necrològiques del 13 d'agost de 2025
CAPMANY
Vicenta Triviño Alcazar
Ha mort als 93 anys. Era vídua de Manuel Magán García i tenia quatre fills. Residia a Capmany. La cerimònia se celebrarà dijous, a les 11 del matí, a la parròquia de Santa Àgata de Capmany.
CASSÀ DE LA SELVA
Maria Bonet Coll
Ha mort als 92 anys. Era vídua amb Antonio Cortés Salmerón. Residia a Cassà de la Selva. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 6 de la tarda, a la parròquia d’Albons.
FIGUERES
Amèlia Garcia Arrebola
Ha mort als 70 anys. Era casada amb Manel Pagès Surribas i tenia tres filles. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Funerària Vicens de Figueres.
Rosa Maria Redo Goldero
Ha mort als 80 anys. Era vídua de Juan San Jacinto Ramírez i tenia dos fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Funerària Vicens de Figueres.
GIRONA
Antonio Ortiz Monterrubio
Ha mort als 79 anys. Era casat amb Carmen Romero Machuca. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 6 de la tarda, al Tanatori Mémora de Girona.
L'ESCALA
Manuel Linares Ponce
Ha mort als 78 anys. Era casat amb Rosa del Carmen Cortés Sanchís. Residia a l’Escala. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Pere de l’Escala.
OLOT
Consuelo Casado Capitán
Ha mort als 96 anys. Era vídua de Josep Maria Vanacloig Morté i tenia dos fills. Residia a Sant Joan les Fonts. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 12 del migdia, a la capella del cementiri Municipal d’Olot.
Jaume Serra Surriba
Ha mort als 78 anys. Era vidu de M. Dolors Torrent Palomeras i tenia tres fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 10 del matí, a l’església de Sant Pere de Montagut.
Lluís López Hortós
Ha mort als 84 anys. Era casat amb Maria Rosa Muñoz Llongarriu i tenia tres filles. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 12 del migdia, al cementiri Municipal d’Olot.
PALAMÓS
Antonio Guerrero González
Ha mort als 87 anys. Era vidu de Candelaria Gámez Díaz. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà dimecres, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia Santa Eugènia de Sant Joan de Palamós.
PORQUERES
Rosa Bosch Bosch
Ha mort als 90 anys. Era vídua de Miquel Coromí Martí. Residia a Porqueres. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 5 de la tarda, al Tanatori Mémora de Girona.
TORDERA
Zaida Gharbaoui Sansegundo
Ha mort als 55 anys. Era casada. Residia a Tordera. La cerimònia se celebrarà dijous, a 2/4 d’1 del migdia, al tanatòri de Blanes.
