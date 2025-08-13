Necrològiques del 14 d'agost de 2025
Consulta els obituaris d'aquest dijous
BORRASSÀ
Wenceslada Duato Artigas
Ha mort als 90 anys. Era vídua de Salvador Amador Canut i tenia una filla. Residia a Borrassà. La cerimònia se celebrarà dijous, a les 5 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.
CAPMANY
Vicenta Triviño Alcazar
Ha mort als 93 anys. Era vídua de Manuel Magán García i tenia quatre fills. Residia a Capmany. La cerimònia se celebrarà dijous, a les 11 del matí, a la parròquia de Santa Àgata de Capmany.
GIRONA
Josep Maria Soler Badosa
Ha mort als 92 anys. Era vidu d’Antonia Zafra Sánchez. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà dijous, a 2/4 de 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
Pere Girona Puig
Ha mort als 58 anys. Era solter. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà dijous, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia Santa Susanna del Mercadal de Girona.
Pere Masó Bofill
Era casat amb Joaquima Ferroni Bosch. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà divendres, a 2/4 d’11 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
L'ESCALA
Salvi Gispert Poch
Ha mort als 97 anys. Era vídua. Residia a L´Escala. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Pere de L’Escala.
OLOT
Jordi Coromina Codina
Ha mort als 85 anys. Era casat amb Dolors Carreras Miralpeix i tenia una filla (difunta). Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà dijous, a les 4 de la tarda, a la capella del cementiri municipal d’Olot.
PALAFRUGELL
Jacqueline, Marie, Jose Genis
Ha mort als 69 anys. Era soltera. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà dissabte, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia Sant Martí de Palafrugell.
PALAMÓS
Piedad Carmona González
Ha mort als 85 anys. Era vídua de Manuel Barrasa Cobos . Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà dijous, a 2/4 de 6 de la tarda, al tanatori de Palafrugell.
SALT
Carmen Vilanova Fàbregas
Ha mort als 91 anys. Era vídua de Joan Mir Oliveras. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà dijous, a les 5 de la tarda, a la parròquia Sant Cugat de Salt.
SANT JORDI DESVALLS
Leonor Company Mediñà
Ha mort als 89 anys. Era vídua de Jaume Ribas Pibernat. Residia a Sant Jordi Desvalls. La cerimònia se celebrarà dijous, a 2/4 de 6 de la tarda, a l parròquia Sant Jordi Desvalls.
TORDERA
Zaida Gharbaoui Sansegundo
Ha mort als 55 anys. Era casada. Residia a Tordera. La cerimònia se celebrarà dijous, a 2/4 d’1 del migdia, al tanatòri de Blanes.
Subscriu-te per seguir llegint
- La casa dels famosos a Cadaqués
- Una sentència declara nul el projecte que ha urbanitzat la pineda de la Fosca a Palamós
- L'Ajuntament de Girona estudia enderrocar les naus abandonades de la carretera Barcelona de manera subsidiària
- La policia investiga la trama russa de la Costa Brava per dues compres a Quart
- Drogues, baralles i paneroles: una discoteca de Blanes acaba sota lupa policial
- Els nous radars fixos de Girona començaran a funcionar aquest dimecres
- Una baralla a Girona acaba amb un home llençant-se al riu per evitar ser atropellat
- El truc dels japonesos per estar prims sense fer dieta