Necrològiques del 14 d'agost de 2025

Julio Sorigué

Julio Sorigué / DdG

Carmen Vilanova

Carmen Vilanova / DdG

Josep Maria Soler

Josep Maria Soler / DdG

BORRASSÀ

Wenceslada Duato Artigas

Ha mort als 90 anys. Era vídua de Salvador Amador Canut i tenia una filla. Residia a Borrassà. La cerimònia se celebrarà dijous, a les 5 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.

CAPMANY

Vicenta Triviño Alcazar

Ha mort als 93 anys. Era vídua de Manuel Magán García i tenia quatre fills. Residia a Capmany. La cerimònia se celebrarà dijous, a les 11 del matí, a la parròquia de Santa Àgata de Capmany.

GIRONA

Josep Maria Soler Badosa

Ha mort als 92 anys. Era vidu d’Antonia Zafra Sánchez. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà dijous, a 2/4 de 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

Pere Girona Puig

Ha mort als 58 anys. Era solter. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà dijous, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia Santa Susanna del Mercadal de Girona.

Pere Masó Bofill

Era casat amb Joaquima Ferroni Bosch. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà divendres, a 2/4 d’11 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

L'ESCALA

Salvi Gispert Poch

Ha mort als 97 anys. Era vídua. Residia a L´Escala. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Pere de L’Escala.

OLOT

Jordi Coromina Codina

Ha mort als 85 anys. Era casat amb Dolors Carreras Miralpeix i tenia una filla (difunta). Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà dijous, a les 4 de la tarda, a la capella del cementiri municipal d’Olot.

PALAFRUGELL

Jacqueline, Marie, Jose Genis

Ha mort als 69 anys. Era soltera. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà dissabte, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia Sant Martí de Palafrugell.

PALAMÓS

Piedad Carmona González

Ha mort als 85 anys. Era vídua de Manuel Barrasa Cobos . Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà dijous, a 2/4 de 6 de la tarda, al tanatori de Palafrugell.

SALT

Carmen Vilanova Fàbregas

Ha mort als 91 anys. Era vídua de Joan Mir Oliveras. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà dijous, a les 5 de la tarda, a la parròquia Sant Cugat de Salt.

SANT JORDI DESVALLS

Leonor Company Mediñà

Ha mort als 89 anys. Era vídua de Jaume Ribas Pibernat. Residia a Sant Jordi Desvalls. La cerimònia se celebrarà dijous, a 2/4 de 6 de la tarda, a l parròquia Sant Jordi Desvalls.

TORDERA

Zaida Gharbaoui Sansegundo

Ha mort als 55 anys. Era casada. Residia a Tordera. La cerimònia se celebrarà dijous, a 2/4 d’1 del migdia, al tanatòri de Blanes.

