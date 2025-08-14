Necrològiques del 15 d'agost de 2025
Consulta els obituaris d'aquest divendres
Caldes de Malavella
Ignasi Comas Alarte
Ha mort als 79 anys. Era casat amb Maria Lluisa Cortijo Giner. Residia a Caldes de Malavella. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a l’1 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.
Girona
Pere Masó Bofill
Era casat amb Joaquima Ferroni Bosch. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 d’11 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
Empuriabrava
David Lorenzo Moldero
Ha mort als 54 anys. Era company d’Araceli Domínguez i tenia dues fills. Residia a Empuriabrava. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.
L´Escala
Salvi Gispert Poch
Ha mort als 97 anys. Era vídua. Residia a L´Escala. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Pere de L’Escala.
Manuel Molero Martínez
Ha mort als 79 anys. Era casat amb María Teresa Vega González. Residia a l’Escala. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Pere de l’Escala.
Palafrugell
Jacqueline, Marie, Jose Genis
Ha mort als 69 anys. Era soltera. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia Sant Martí de Palafrugell.
Salt
Ramon Vall-Llovera Montserrat «Cal Sereno»
Ha mort als 95 anys. Era vídua de Roser Tió Mulà. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Salt.
Sant Gregori
Loreto Soler Massachs
Ha mort als 83 anys. Era vídua de Josep Casadevall Casademont. Residia a Sant Gregori. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 de 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
Sant Jaume de Llierca
Joaquim Sala Portas
Ha mort als 88 anys. Era casat amb Maria Vila Pineda. Residia a Sant Jaume de Llierca. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Jaume de Llierca.
Juana Jordà Grabuleda
Ha mort als 92 anys. Era vídua de Jaume Masos Estartus. Residia a Sant Jaume de Llierca. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Jaume de Llierca.
