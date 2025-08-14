Necrològiques del 15 d'agost de 2025

Ramon Vall Llovera Montserrat

Ramon Vall Llovera Montserrat / DdG

Caldes de Malavella

Ignasi Comas Alarte

Ha mort als 79 anys. Era casat amb Maria Lluisa Cortijo Giner. Residia a Caldes de Malavella. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a l’1 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.

Girona

Pere Masó Bofill

Era casat amb Joaquima Ferroni Bosch. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 d’11 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

Empuriabrava

David Lorenzo Moldero

Ha mort als 54 anys. Era company d’Araceli Domínguez i tenia dues fills. Residia a Empuriabrava. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.

L´Escala

Salvi Gispert Poch

Ha mort als 97 anys. Era vídua. Residia a L´Escala. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Pere de L’Escala.

Manuel Molero Martínez

Ha mort als 79 anys. Era casat amb María Teresa Vega González. Residia a l’Escala. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Pere de l’Escala.

Palafrugell

Jacqueline, Marie, Jose Genis

Ha mort als 69 anys. Era soltera. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia Sant Martí de Palafrugell.

Salt

Ramon Vall-Llovera Montserrat «Cal Sereno»

Ha mort als 95 anys. Era vídua de Roser Tió Mulà. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Salt.

Sant Gregori

Loreto Soler Massachs

Ha mort als 83 anys. Era vídua de Josep Casadevall Casademont. Residia a Sant Gregori. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 de 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

Sant Jaume de Llierca

Joaquim Sala Portas

Ha mort als 88 anys. Era casat amb Maria Vila Pineda. Residia a Sant Jaume de Llierca. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Jaume de Llierca.

Juana Jordà Grabuleda

Ha mort als 92 anys. Era vídua de Jaume Masos Estartus. Residia a Sant Jaume de Llierca. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Jaume de Llierca.

