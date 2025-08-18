Necrològiques del 18 d'agost del 2025
AGULLANA
Josep Bret Sabà
Ha mort als 92 anys. Era casat amb Francisca Custoja i tenia una filla. Residia a Agullana. La cerimònia se celebrarà avui dilluns a les 4 de la tarda, a la parròquia Funerària Vicens de Figueres.
CALONGE
Melcior Subirana Soler
Ha mort als 94 anys. Era vídu de Felicia Pericay Dalmau i tenia dos fills. Residia a cCalonge. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 10 del matí, a l’esglesia de Sant Martí de Calonge.
CANTALLOPS
Josep Carbonell Carbona
Ha mort als 92 anys. Era vidu de EnriquetA Genis Costa i tenia dos fills. Residia a Cantallops. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 11 del matí, a la parròquia Sant Esteve de Cantallops.
FIGUERES
Lorenzo Cantarero López
Ha mort als 87 anys. Era casat amb Francisca Ballesteros Fernandez i tenia tres fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 9 del matí, a la parròquia Funerària Vicens de Figueres.
Maria Dolors Vilanova
Ha mort als 100 anys. Era vídua de Pedro Pey Comas i tenia una filla. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 12 del matí, a la parròquia la Immaculada de Figueres.
GARRIGUELLA
Amàlia Gifre Nogareda «Filla de Can Trobat»
Era vídua. Residia a Garriguella. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia Santa Eulàlia de Garriguella.
GIRONA
Fuensanta Guillén García
Ha mort als 55 anys. Era soltera. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Palau Sacosta Girona.
Josep Peraferrer i Bramon
Ha mort als 73 anys. Era casat amb Magda Stela Carolà. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
Ramon Bosch Costa
Ha mort als 53 anys. Era solter. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 de 6 de la tarda, a la parròquia Santa Susanna del Mercadal de Girona.
LA BISBAL D'EMPORDÀ
Francisco Jordán García
Ha mort als 84 anys. Era casat amb Dolors Sau Pujol. Residia a la Bisbal d´Empordà. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a la parròquia la Bisbal d´Empordà.
LLORET DE MAR
Miquel Pagès Palomeras
Ha mort als 90 anys. Era casat amb María Pinilla Martínez i tenia dos fills. Residia a Lloret de Mar. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 11 del matí, a la capilla del Cementeri de Lloret de Mar.
Teresa Felip Virgili
Ha mort als 95 anys. Era viuda de Josep Vellvehí Massachs i tenia dos fills. Residia a Lloret de Mar. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, a la capilla del Cementeri de Lloret de Mar.
MIERES
Miquel Noguer Codony
Ha mort als 90 anys. Era casat amb Empar Planas Teixidor. Residia a Mieres. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia Sant Pere de Mieres.
SALT
Isidro Ortiz López
Ha mort als 62 anys. Era. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 4 de la tarda, al Tanatori de Salt.
ROSES
Pedro Lara Jeronimo
Ha mort als 90 anys. Era vidu amb Encarnación Ruiz Mellina. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a2/4 de 4 de la tarda, al tanatori de Roses.
SANT FELIU DE GUÍXOLS
José Sánchez Serrano
Ha mort als 81 anys. Era casat amb Concepción Saavedra Rosales i tenia tres fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 11 del matí, al tanatori de Sant Feliu de Guíxols.
