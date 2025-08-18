Necrològiques del 18 d'agost del 2025

Girona

AGULLANA

Josep Bret Sabà

Ha mort als 92 anys. Era casat amb Francisca Custoja i tenia una filla. Residia a Agullana. La cerimònia se celebrarà avui dilluns a les 4 de la tarda, a la parròquia Funerària Vicens de Figueres.

CALONGE

Melcior Subirana Soler

Ha mort als 94 anys. Era vídu de Felicia Pericay Dalmau i tenia dos fills. Residia a cCalonge. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 10 del matí, a l’esglesia de Sant Martí de Calonge.

CANTALLOPS

Josep Carbonell Carbona

Ha mort als 92 anys. Era vidu de EnriquetA Genis Costa i tenia dos fills. Residia a Cantallops. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 11 del matí, a la parròquia Sant Esteve de Cantallops.

FIGUERES

Lorenzo Cantarero López

Ha mort als 87 anys. Era casat amb Francisca Ballesteros Fernandez i tenia tres fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 9 del matí, a la parròquia Funerària Vicens de Figueres.

Maria Dolors Vilanova

Ha mort als 100 anys. Era vídua de Pedro Pey Comas i tenia una filla. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 12 del matí, a la parròquia la Immaculada de Figueres.

GARRIGUELLA

Amàlia Gifre Nogareda «Filla de Can Trobat»

Era vídua. Residia a Garriguella. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia Santa Eulàlia de Garriguella.

GIRONA

Fuensanta Guillén García

Ha mort als 55 anys. Era soltera. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Palau Sacosta Girona.

Josep Peraferrer i Bramon

Ha mort als 73 anys. Era casat amb Magda Stela Carolà. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

Ramon Bosch Costa

Ha mort als 53 anys. Era solter. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 de 6 de la tarda, a la parròquia Santa Susanna del Mercadal de Girona.

LA BISBAL D'EMPORDÀ

Francisco Jordán García

Ha mort als 84 anys. Era casat amb Dolors Sau Pujol. Residia a la Bisbal d´Empordà. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a la parròquia la Bisbal d´Empordà.

LLORET DE MAR

Miquel Pagès Palomeras

Ha mort als 90 anys. Era casat amb María Pinilla Martínez i tenia dos fills. Residia a Lloret de Mar. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 11 del matí, a la capilla del Cementeri de Lloret de Mar.

Teresa Felip Virgili

Ha mort als 95 anys. Era viuda de Josep Vellvehí Massachs i tenia dos fills. Residia a Lloret de Mar. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, a la capilla del Cementeri de Lloret de Mar.

MIERES

Miquel Noguer Codony

Ha mort als 90 anys. Era casat amb Empar Planas Teixidor. Residia a Mieres. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia Sant Pere de Mieres.

SALT

Isidro Ortiz López

Ha mort als 62 anys. Era. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 4 de la tarda, al Tanatori de Salt.

ROSES

Pedro Lara Jeronimo

Ha mort als 90 anys. Era vidu amb Encarnación Ruiz Mellina. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a2/4 de 4 de la tarda, al tanatori de Roses.

SANT FELIU DE GUÍXOLS

José Sánchez Serrano

Ha mort als 81 anys. Era casat amb Concepción Saavedra Rosales i tenia tres fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 11 del matí, al tanatori de Sant Feliu de Guíxols.

