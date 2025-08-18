Necrològiques del 19 d'agost de 2025
Consulta els obituaris d'aquest dimarts
BELLCAIRE D'EMPORDÀ
Eduard Carbonell Esteller
Ha mort als 79 anys. Era casat amb Núria Puertas Garcia. Residia a Bellcaire d’Empordà. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
CALONGE
Melcior Subirana Soler
Ha mort als 94 anys. Era vídu de Felicia Pericay Dalmau. Residia a Calonge. La cerimònia serà dimarts, a les 10 del matí, a l’esglesia de Sant Martí de Calonge.
CANTALLOPS
Dolores Genis Costa
Ha mort als 89 anys. Era vídua de Jaime Daviu i tenia dos fills. Residia a Cantallops. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Esteve de Cantallops.
CASSÀ DE LA SELVA
Montserrat Boada Juliol
Ha mort als 96 anys. Era vídua de Ròmul Riera Torras. Residia a Cassà de la Selva. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Martí de Cassà de la Selva.
EMPURIABRAVA
Sara Bernatallada Barceló
Ha mort als 46 anys. Era casada amb Gaspar Coll Minovas. Residia a Empuriabrava. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 6 de la tarda, a la parròquia de Sant Esteve de Vilobí d’Onyar.
FIGUERES
Carmen Almagro Gutierrez
Ha mort als 91 anys. Era vídua de Roque Rubio Aviles. Residia a Figueres. La cerimònia serà dimarts, a les 5 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.
FORNELLS DE LA SELVA
Josep Serra Ventalló
Ha mort als 71 anys. Era casat amb Joaquima Soler Costa. Residia a Fornells de la Selva. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 12 del migdia, a la parròquia de Fornells de la Selva.
GIRONA
Angelina Feixas Feixas
Ha mort als 92 anys. Era casada amb Narcís Besalú Ginesta. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Josep de Girona.
Pilar Bellido Martos
Ha mort als 87 anys. Era vídua de José Cortés Garcia. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà dimecres, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia de Sant Josep de Girona.
OLOT
Gabriel Somovilla Niño
Ha mort als 82 anys. Era casat amb Gertrudis Jiménez Torres. Residia a Olot. La cerimònia serà dimarts, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Roc.
PALAFRUGELL
Román Miró Barceló
Ha mort als 89 anys. Era casat amb Consol Fina Lladó. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà dijous a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia de Sant Martí de Palafrugell.
PORQUERES
Dolors Pujol Moiset
Ha mort als 82 anys. Era vídua de Joan Grau Masó. Residia a Porqueres. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 6 de la tarda, a la parròquia de Sant Joan de les Pedreres de Porqueres.
SALT
Isidro Ortiz López
Ha mort als 62 anys. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 4 de la tarda, al Tanatori de Salt.
SANT GREGORI
Rafa Castro Juara
Ha mort als 65 anys. Era casat amb Anna Brugue Pujadas. Residia a Sant Gregori. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
SANTA COLOMA DE FARNERS
Francesc Cufí Salamaña · «Fusté i ebanista»
Ha mort als 89 anys. Era casat amb Carme Albertí Coll. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Coloma de Farners.
SARRIÀ DE TER
Pilar Torrent Martí
Ha mort als 93 anys. Era vídua de Joan Pou Batllori. Residia a Sarrià de Ter. La cerimònia se celebrarà dimecres, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia de la Misericordia de Sarrià de Ter.
