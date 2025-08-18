Necrològiques del 19 d'agost de 2025

Consulta els obituaris d'aquest dimarts

Necrològiques

Necrològiques / DdG

Redacció

Redacció

Girona

BELLCAIRE D'EMPORDÀ

Eduard Carbonell Esteller

Ha mort als 79 anys. Era casat amb Núria Puertas Garcia. Residia a Bellcaire d’Empordà. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

CALONGE

Melcior Subirana Soler

Ha mort als 94 anys. Era vídu de Felicia Pericay Dalmau. Residia a Calonge. La cerimònia serà dimarts, a les 10 del matí, a l’esglesia de Sant Martí de Calonge.

CANTALLOPS

Dolores Genis Costa

Ha mort als 89 anys. Era vídua de Jaime Daviu i tenia dos fills. Residia a Cantallops. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Esteve de Cantallops.

CASSÀ DE LA SELVA

Montserrat Boada Juliol

Ha mort als 96 anys. Era vídua de Ròmul Riera Torras. Residia a Cassà de la Selva. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Martí de Cassà de la Selva.

EMPURIABRAVA

Sara Bernatallada Barceló

Ha mort als 46 anys. Era casada amb Gaspar Coll Minovas. Residia a Empuriabrava. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 6 de la tarda, a la parròquia de Sant Esteve de Vilobí d’Onyar.

FIGUERES

Carmen Almagro Gutierrez

Ha mort als 91 anys. Era vídua de Roque Rubio Aviles. Residia a Figueres. La cerimònia serà dimarts, a les 5 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.

FORNELLS DE LA SELVA

Josep Serra Ventalló

Ha mort als 71 anys. Era casat amb Joaquima Soler Costa. Residia a Fornells de la Selva. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 12 del migdia, a la parròquia de Fornells de la Selva.

GIRONA

Angelina Feixas Feixas

Ha mort als 92 anys. Era casada amb Narcís Besalú Ginesta. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Josep de Girona.

Pilar Bellido Martos

Ha mort als 87 anys. Era vídua de José Cortés Garcia. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà dimecres, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia de Sant Josep de Girona.

OLOT

Gabriel Somovilla Niño

Ha mort als 82 anys. Era casat amb Gertrudis Jiménez Torres. Residia a Olot. La cerimònia serà dimarts, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Roc.

PALAFRUGELL

Román Miró Barceló

Ha mort als 89 anys. Era casat amb Consol Fina Lladó. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà dijous a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia de Sant Martí de Palafrugell.

PORQUERES

Dolors Pujol Moiset

Ha mort als 82 anys. Era vídua de Joan Grau Masó. Residia a Porqueres. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 6 de la tarda, a la parròquia de Sant Joan de les Pedreres de Porqueres.

SALT

Isidro Ortiz López

Ha mort als 62 anys. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 4 de la tarda, al Tanatori de Salt.

SANT GREGORI

Rafa Castro Juara

Ha mort als 65 anys. Era casat amb Anna Brugue Pujadas. Residia a Sant Gregori. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

SANTA COLOMA DE FARNERS

Francesc Cufí Salamaña · «Fusté i ebanista»

Ha mort als 89 anys. Era casat amb Carme Albertí Coll. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Coloma de Farners.

SARRIÀ DE TER

Pilar Torrent Martí

Ha mort als 93 anys. Era vídua de Joan Pou Batllori. Residia a Sarrià de Ter. La cerimònia se celebrarà dimecres, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia de la Misericordia de Sarrià de Ter.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents