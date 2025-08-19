Necrològiques del 20 d'agost de 2025
Consulta els obituaris d'aquest dimecres
BELLCAIRE D'EMPORDÀ
Eduard Carbonell Esteller
Ha mort als 79 anys. Era casat amb Núria Puertas Garcia. Residia a Bellcaire d’Empordà. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
FIGUERES
Lluís Roura Gratacós
Ha mort als 64 anys. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 5 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.
FORNELLS DE LA SELVA
Josep Serra Ventalló
Ha mort als 71 anys. Era casat amb Joaquima Soler Costa. Residia a Fornells de la Selva. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 12 del migdia, a la parròquia de Fornells de la Selva.
GIRONA
Angelina Feixas Feixas
Ha mort als 92 anys. Era casada amb Narcís Besalú Ginesta. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Josep de Girona.
Josep Sais Guadalupe
Ha mort als 86 anys. Era casat amb Dolors Barret Camós i tenia quatre fills. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 10 del matí, l tanatori Àltima Gironès.
Joan Lluís Rigall
Ha mort als 72 anys. Era casat amb Dolors Gros Cros. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà dijous, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
MONTFULLÀ - BESCANÓ
Antonio Vidaña Gilbert
Ha mort als 74 anys. Era casat amb Maria Teresa López Fernández. Residia a Montfullà. La cerimònia se celebrarà dijous, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Salt.
OLOT
Mónica Silva Moreno
Ha mort als 45 anys. Era casada amb Domingo Ruz Montejo i tenia dues filles. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 11 del matí, a la Basílica parroquial de Sant Esteve d’Olot.
Susanna Soy Teixidor
Ha mort als 58 anys. Era casada amb Jaume Puigvert Freixa. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 4 de la tarda, a la Capella del Cemintiri d’Olot.
Francesc Clarà Fradera
Ha mort als 94 anys. Era casat amb Maria Vallès Martínez i tenia set fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà dijous, a les 11 del matí, a la Basílica parroquial de Sant Esteve d’Olot.
PALAFRUGELL
Román Miró Barceló
Ha mort als 89 anys. Era casat amb Consol Fina Lladó. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà dijous a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia de Sant Martí de Palafrugell.
Irene Mascort Ricart
Ha mort als 87 anys. Era vídua de Francesc Sabrià Dalmau. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Martí de Palafrugell.
SANT ESTEVE D’EN BAS
Laura Sancho Mas
Ha mort als 39 anys. Era casada amb Eduard Ros Vilanova i tenia un fill. Residia a Sant Esteve d’en Bas. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 10 del matí, a la Sala Polivalent del Cemintiri Municipal d’Olot.
SANT FELIU DE GUÍXOLS
Pedro Sevillano Pulpón
Ha mort als 88 anys. Era vidu d’Alfonsa Candelas Torres i tenia tres fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 12 del migdia, al tanatori de Sant Feliu de Guíxols.
SANTA COLOMA DE FARNERS
Juan Cuenca Gázquez
Ha mort als 80 anys. Era casat amb Petronila García Rodríguez i tenia quatre fills. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 6 de la tarda, al tanatori Memora de Girona.
SARRIÀ DE TER
Pilar Torrent Martí
Ha mort als 93 anys. Era vídua de Joan Pou Batllori. Residia a Sarrià de Ter. La cerimònia se celebrarà dimecres, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia de la Misericordia de Sarrià de Ter.
TORROELLA DE MONTGRÍ
Rogeli Parals Salvà
Ha mort als 94 anys. Era vidu de Dolors Marcé Ferrer. Residia a Torroella de Montgrí. La cerimònia se celebrarà dijous, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Genís de Torroella de Montgrí.
VILABLAREIX
Carmen Aguilera Jiménez
Ha mort als 79 anys. Era vídua de Francisco Garrido Macías. Residia a Vilablareix. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Salt.
