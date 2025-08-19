Necrològiques del 20 d'agost de 2025

BELLCAIRE D'EMPORDÀ

Eduard Carbonell Esteller

Ha mort als 79 anys. Era casat amb Núria Puertas Garcia. Residia a Bellcaire d’Empordà. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

FIGUERES

Lluís Roura Gratacós

Ha mort als 64 anys. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 5 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.

FORNELLS DE LA SELVA

Josep Serra Ventalló

Ha mort als 71 anys. Era casat amb Joaquima Soler Costa. Residia a Fornells de la Selva. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 12 del migdia, a la parròquia de Fornells de la Selva.

GIRONA

Angelina Feixas Feixas

Ha mort als 92 anys. Era casada amb Narcís Besalú Ginesta. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Josep de Girona.

Josep Sais Guadalupe

Ha mort als 86 anys. Era casat amb Dolors Barret Camós i tenia quatre fills. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 10 del matí, l tanatori Àltima Gironès.

Joan Lluís Rigall

Ha mort als 72 anys. Era casat amb Dolors Gros Cros. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà dijous, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

MONTFULLÀ - BESCANÓ

Antonio Vidaña Gilbert

Ha mort als 74 anys. Era casat amb Maria Teresa López Fernández. Residia a Montfullà. La cerimònia se celebrarà dijous, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Salt.

OLOT

Mónica Silva Moreno

Ha mort als 45 anys. Era casada amb Domingo Ruz Montejo i tenia dues filles. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 11 del matí, a la Basílica parroquial de Sant Esteve d’Olot.

Susanna Soy Teixidor

Ha mort als 58 anys. Era casada amb Jaume Puigvert Freixa. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 4 de la tarda, a la Capella del Cemintiri d’Olot.

Francesc Clarà Fradera

Ha mort als 94 anys. Era casat amb Maria Vallès Martínez i tenia set fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà dijous, a les 11 del matí, a la Basílica parroquial de Sant Esteve d’Olot.

PALAFRUGELL

Román Miró Barceló

Ha mort als 89 anys. Era casat amb Consol Fina Lladó. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà dijous a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia de Sant Martí de Palafrugell.

Irene Mascort Ricart

Ha mort als 87 anys. Era vídua de Francesc Sabrià Dalmau. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Martí de Palafrugell.

SANT ESTEVE D’EN BAS

Laura Sancho Mas

Ha mort als 39 anys. Era casada amb Eduard Ros Vilanova i tenia un fill. Residia a Sant Esteve d’en Bas. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 10 del matí, a la Sala Polivalent del Cemintiri Municipal d’Olot.

SANT FELIU DE GUÍXOLS

Pedro Sevillano Pulpón

Ha mort als 88 anys. Era vidu d’Alfonsa Candelas Torres i tenia tres fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 12 del migdia, al tanatori de Sant Feliu de Guíxols.

SANTA COLOMA DE FARNERS

Juan Cuenca Gázquez

Ha mort als 80 anys. Era casat amb Petronila García Rodríguez i tenia quatre fills. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 6 de la tarda, al tanatori Memora de Girona.

SARRIÀ DE TER

Pilar Torrent Martí

Ha mort als 93 anys. Era vídua de Joan Pou Batllori. Residia a Sarrià de Ter. La cerimònia se celebrarà dimecres, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia de la Misericordia de Sarrià de Ter.

TORROELLA DE MONTGRÍ

Rogeli Parals Salvà

Ha mort als 94 anys. Era vidu de Dolors Marcé Ferrer. Residia a Torroella de Montgrí. La cerimònia se celebrarà dijous, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Genís de Torroella de Montgrí.

VILABLAREIX

Carmen Aguilera Jiménez

Ha mort als 79 anys. Era vídua de Francisco Garrido Macías. Residia a Vilablareix. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Salt.

