Necrològiques del 21 d'agost de 2025
Consulta els obituaris d'aquest dijous
ANGLÈS
Severiano Ortega Castillo
Ha mort als 69 anys. Era casat amb Carmen Bramon Garcia. Residia a Anglès. La cerimònia se celebrarà dijous, a les 6 de la tarda, al tanantori Mémora de Salt.
BLANES
Maria Rosa Esgleas Sagué
Ha mort als 90 anys. Era vídua de Joaquim Figueras Dilme. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà dijous, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria de Blanes.
GIRONA
Joan Lluís Rigall
Ha mort als 72 anys. Era casat amb Dolors Gros Cros. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà dijous, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
Carmen Moli Torrent
Ha mort als 83 anys. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà divendres, a 2/4 de 7 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
Maria Teresa Turón Vilagrán
Ha mort als 93 anys. Era vídua de Josep Carbonell Agustí. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà divendres, a 2/4 de 10 del matí, al tanantori Mémora de Girona.
LA BISBAL D'EMPORDÀ
Manel Prieto Hurtado
Ha mort als 80 anys. Era casat amb Joaquima Figueras Planellas. Residia a la Bisbal d’Empordà. La cerimònia se celebrarà dijous, a 2/4 de 6 de la tarda, a la parròquia de la Bisbal d’Empordà.
Nuri Oriol Lladó
Ha mort als 88 anys. Era vídua d’Enric Vilà Sabari. Residia a la Bisbal d’Empordà. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 6 de la tarda, a la parròquia de la Bisbal d’Empordà.
Vicenç Genís García
Ha mort als 61 anys. Era casat amb Maria Rosa Muriel León. Residia a la Bisbal d’Empordà. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Palafrugell.
LLAGOSTERA
Joaquim Comas Corrius
Ha mort als 89 anys. Era casat amb Pilar Boadas Carabús. Residia a Llagostera. La cerimònia se celebrarà dijous, a 1/4 d’1 del migdia, al tanatori Mémora de Llagostera.
MONTFULLÀ - BESCANÓ
Antonio Vidaña Gilbert
Ha mort als 74 anys. Era casat amb Maria Teresa López Fernández. Residia a Montfullà. La cerimònia se celebrarà dijous, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Salt.
OLOT
Francesc Clarà Fradera
Ha mort als 94 anys. Era casat amb Maria Vallès Martínez i tenia set fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà dijous, a les 11 del matí, a la Basílica parroquial de Sant Esteve d’Olot.
Maria del Collell Colomer Julià
Ha mort als 84 anys. Era casada amb Domingo Tudela García. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Pere Màrtir d’Olot.
PALAFRUGELL
Román Miró Barceló
Ha mort als 89 anys. Era casat amb Consol Fina Lladó. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà dijous a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia de Sant Martí de Palafrugell.
PALAMÓS
Núria Masferrer Vancells
Ha mort als 93 anys. Era vídua de Lluís Juanals Saballs. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Eugènia de Sant Joan de Palamós.
RIUDAURA
Adelina Gil Huerga
Ha mort als 92 anys. Era vídua de Manuel Turrado Crespo. Residia a Riudaura. La cerimònia se celebrarà dijous, a les 4 de la tarda a la sala polivalent del cementiri municipal d’Olot.
SANT JOAN LES FONTS
Amadeo Quer Prada
Ha mort als 89 anys. Era casat amb Maria Dolors Basagañas Masmitjà. Residia a Sant Joan de les Fonts. La cerimònia se celebrarà dijous, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Joan les Fonts.
SANTA COLOMA DE FARNERS
Joan Carandell i Cat
Ha mort als 84 anys. Era casat amb Lluïsa Rieradevall Costa. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà dijous, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Coloma de Farners.
Carmen Serrahima i Postius
Ha mort als 97 anys. Era vídua de Jaume Corvera Coll. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà dijous, a 2/4 de 6 de la tarda, a la parròquia de Sant Mateu de Joanet.
TORROELLA DE MONTGRÍ
Rogeli Parals Salvà
Ha mort als 94 anys. Era vidu de Dolors Marcé Ferrer. Residia a Torroella de Montgrí. La cerimònia se celebrarà dijous, a les 12 del migdia, a la parròquia de Sant Genís de Torroella de Montgrí.
