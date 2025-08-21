Necrològiques del 22 d'agost de 2025

Consulta els obituaris d'aquest divendres

Necrològiques

Necrològiques / DdG

Redacció

Redacció

Girona

AMER

Antonio Teixeira Álvarez

Ha mort als 93 anys. Era vidu de Carmen Domínguez Carpintero. Residia a Amer. La cerimònia se celebrarà divendres, a 2/4 de 12 del matí, a la parròquia de Santa Maria d’Amer.

CADAQUÉS

Maria Dolors Saderra Romans

Ha mort als 97 anys. Era vídua de Joan Caneda Figueiras i tenia dos fills. Residia a Cadaqués. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 5 de la tarda, a la parròquia Santa Maria de Cadaqués.

FIGUERES

Concepció Brugués Domènech

Ha mort als 89 anys. Era vídua d’Esteve Vilanova Forcada i tenia tres fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 4 de la tarda, a la parròquia Sant Pere de Figueres.

GIRONA

Carmen Moli Torrent

Ha mort als 83 anys. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà divendres, a 2/4 de 7 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

Fina Rodriguez Batlle

Ha mort als 84 anys. Era casada amb Rafa González Blanco. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

Lola Morales Pino

Ha mort als 93 anys. Era vídua de Angel Tomas Herrera del Rio. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

Maria Teresa Turón Vilagrán

Ha mort als 93 anys. Era vídua de Josep Carbonell Agustí. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà divendres, a 2/4 de 10 del matí, al tanantori Mémora de Girona.

Ino Colás Sanz

Ha mort als 93 anys. Era vídua de Luis Martínez Giménez. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà divendres, a 2/4 d’1 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.

HOSTALRIC

Quimeta Fontanella Francisco

Ha mort als 92 anys. Era vídua d’Enric Berenguer Massaguer. Residia a Hostalric. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 4 de la tarda, a la parròquia Santa Maria dels Socors d’Hostalric.

LA BISBAL D'EMPORDÀ

Nuri Oriol Lladó

Ha mort als 88 anys. Era vídua d’Enric Vilà Sabari. Residia a la Bisbal d’Empordà. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 6 de la tarda, a la parròquia de la Bisbal d’Empordà.

Vicenç Genís García

Ha mort als 61 anys. Era casat amb Maria Rosa Muriel León. Residia a la Bisbal d’Empordà. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Palafrugell.

OLOT

Maria del Collell Colomer Julià

Ha mort als 84 anys. Era casada amb Domingo Tudela García. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Pere Màrtir d’Olot.

Jaume Argelés Carbonés

Ha mort als 97 anys. Era casat amb Amparo López Fernández. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 12 del migdia, a la capella del cementiri municipal d’Olot.

PALAFRUGELL

Francisco Fernández García

Ha mort als 83 anys. Era vidu de Rosalía Martín López . Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà dissabte, a 2/4 d’11 del matí, al tanatori Mémora de Palafrugell.

PALAMÓS

Núria Masferrer Vancells

Ha mort als 93 anys. Era vídua de Lluís Juanals Saballs. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Eugènia de Sant Joan de Palamós.

EL PORT DE LA SELVA

José Andrés Bel

Ha mort als 71 anys. Era vidu d’Adela EsTeban Galindol. Residia a El Port de la Selva. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 11 del matí, al tanatori Àltima de Llançà.

SANT FELIU DE GUÍXOLS

Serafín Román Castaño

Ha mort als 73 anys. Era casat amb Dolores Titos Díaz i tenia dues filles. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 10 del matí, al tanatori de Sant Feliu de Guíxols.

