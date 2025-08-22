Necrològiques del 23 d'agost de 2025

BLANES

Carmen Riera Crosas

Ha mort als 67 anys. Era soltera. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà diumenge, a l’1 del migdia, a la parròquia de Santa Maria de Colomers.

CABANES

Luis Martínez Martínez

Ha mort als 89 anys. Era casat amb Carmen Francisca Matges i tenia dos fills. Residia a Cabanes. La cerimònia se celebrarà dissabte, a 2/4 de 6 de la tarda, a la parròquia de Sant Vicenç,

FIGUERES

Dolores Haro Gomez

Ha mort als 81 anys. Era casada amb Manuel Rabaneda Travé i tenia 4 fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 11 del matí, a la sala de cerimònies de la funerària Vicens.

Jesús Fernández Coya

Ha mort als 77 anys. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Miquel d’Anglès.

GIRONA

Carmen Cuadrat Roy

Ha mort als 93 anys. Era casada amb Juan Rodríguez Mellado. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà diumenge, a les 10 del matí, al tanantori Mémora de Girona.

OLOT

Jordi Cuesta Fabregó

Ha mort als 66 anys. Tenia dues filles. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 4 de la tarda, a la capella del cementiri municipal d’Olot.

OSOR

Joan Garolera Baborés

Ha mort als 89 anys. Era casat amb Anna Boada Subirós. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Pere d’Osor.

PALAFRUGELL

Francisco Fernández García

Ha mort als 83 anys. Era vidu de Rosalía Martín López . Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà dissabte, a 2/4 d’11 del matí, al tanatori Mémora de Palafrugell.

PERALADA

Magdalena Carbonell Pinsach

Ha mort als 94 anys. Era vídua de Joaquin Maset Pascual i tenia un fill. Residia a Peralada. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Martí de Peralada.

ROSES

Domingo Martín Corral

Ha mort als 78 anys. Era casat amb Maria Rosa Nicolau Canalias. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Roses.

SANT FELIU DE GUÍXOLS

Maria Formiga Mestres

Ha mort als 99 anys. Era soltera. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 5 de la tarda, al tanatori Áltima de Sant Feliu de Guíxols.

VILOBÍ D’ONYAR

Joaquim Martorell Valls

Ha mort als 51 anys. Era solter. Residia a Vilobí d’Onyar. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 6 de la tarda, a la parròquia de Vilobí d’Onyar.

