Necrològiques del 23 d'agost de 2025
Consulta els obituaris d'aquest dissabte
BLANES
Carmen Riera Crosas
Ha mort als 67 anys. Era soltera. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà diumenge, a l’1 del migdia, a la parròquia de Santa Maria de Colomers.
CABANES
Luis Martínez Martínez
Ha mort als 89 anys. Era casat amb Carmen Francisca Matges i tenia dos fills. Residia a Cabanes. La cerimònia se celebrarà dissabte, a 2/4 de 6 de la tarda, a la parròquia de Sant Vicenç,
FIGUERES
Dolores Haro Gomez
Ha mort als 81 anys. Era casada amb Manuel Rabaneda Travé i tenia 4 fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 11 del matí, a la sala de cerimònies de la funerària Vicens.
Jesús Fernández Coya
Ha mort als 77 anys. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Miquel d’Anglès.
GIRONA
Carmen Cuadrat Roy
Ha mort als 93 anys. Era casada amb Juan Rodríguez Mellado. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà diumenge, a les 10 del matí, al tanantori Mémora de Girona.
OLOT
Jordi Cuesta Fabregó
Ha mort als 66 anys. Tenia dues filles. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 4 de la tarda, a la capella del cementiri municipal d’Olot.
OSOR
Joan Garolera Baborés
Ha mort als 89 anys. Era casat amb Anna Boada Subirós. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Pere d’Osor.
PALAFRUGELL
Francisco Fernández García
Ha mort als 83 anys. Era vidu de Rosalía Martín López . Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà dissabte, a 2/4 d’11 del matí, al tanatori Mémora de Palafrugell.
PERALADA
Magdalena Carbonell Pinsach
Ha mort als 94 anys. Era vídua de Joaquin Maset Pascual i tenia un fill. Residia a Peralada. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Martí de Peralada.
ROSES
Domingo Martín Corral
Ha mort als 78 anys. Era casat amb Maria Rosa Nicolau Canalias. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Roses.
SANT FELIU DE GUÍXOLS
Maria Formiga Mestres
Ha mort als 99 anys. Era soltera. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 5 de la tarda, al tanatori Áltima de Sant Feliu de Guíxols.
VILOBÍ D’ONYAR
Joaquim Martorell Valls
Ha mort als 51 anys. Era solter. Residia a Vilobí d’Onyar. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 6 de la tarda, a la parròquia de Vilobí d’Onyar.
Subscriu-te per seguir llegint
- Les Planes d'Hostoles i Sant Aniol de Finestres reclamen que s'actuï contra un home que atemoreix els veïns
- El negoci del lloguer d’estiu: un habitatge a la Costa Brava pot generar en dos mesos el mateix que en un any a Girona
- Aprovaries les oposicions a Policia Municipal? Aquest és el test que han de superar els aspirants a policia de Girona
- Enxampen el piròman responsable dels incendis de Sant Amanç a Sant Feliu de Guíxols
- L'odissea de dues mestres banyolines, destinades a més de 100 quilòmetres: 'Abans de fer les oposicions treballava a cinc minuts de casa
- Dos encaputxats rebenten l'accés d’una botiga de telefonia al centre de Girona i s'enduen mòbils
- Un cotxe atropella un jove que anava en patinet a Girona
- Una oferta irrebutjable: Krejci marxarà al Wolverhampton