Necrològiques del 24 d'agost de 2025
BANYOLES
Carme Güell Abulí
Ha mort als 93 anys. Era vídua de Joaquim Estivill Portella. Residia a Barcelona. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Banyoles.
BLANES
Carmen Riera Crosas
Ha mort als 67 anys. Era soltera. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a l’1 del migdia, a la parròquia de Santa Maria de Colomers.
BORDILS
Gabriel Casas Bou
Ha mort als 89 anys. Era casat amb Trinitat Mas Font. Residia a Bordils. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a 2/4 d’11 del matí, a tanatori Mémora de Girona.
CASTELLFOLLIT DE LA ROCA
Dolors Rosau Viñolas
Ha mort als 92 anys. Era vídua de Lluís Demiquels Agustí. Residia a Castellfollit de la Roca. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a la parròquia del Santíssim Salvador de Castellfollit de la Roca.
CELRÀ
Francisca Gonzalez Caboblanco
Ha mort als 89 anys. Era vídua d’Eusebio Gil Dávila. Residia a Celrà. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Feliu de Celrà.
EL PORT DE LA SELVA
Pere Malè Colom
Ha mort als 66 anys. Residia a el Port de la Selva. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a l’1 del migdia, a la parròquia del Port de la Selva.
FIGUERES
Carles Corral Cullell
Ha mort als 79 anys. Era casat amb Quima Ponsati Corredor. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Pere de Figueres.
GIRONA
Carmen Cuadrat Roy
Ha mort als 93 anys. Era casada amb Juan Rodríguez Mellado. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 10 del matí, al tanantori Mémora de Girona.
MAÇANET DE LA SELVA
Alonso Fernández Cánovas
Ha mort als 86 anys. Era casat amb Paquita Yáñez Martínez. Residia a Maçanet de la Selva. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a 2/4 de 12 del migdia, a la parròquia de Sant Llorenç de Maçanet de la Selva.
OLOT
Juan Mojeda Márque
Ha mort als 75 anys. Era solter. Residia a a Olot. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 10 del matí, a la capella del cementiri d’Olot.
PALAMÓS
Albert Dulofeu Saballs
Ha mort als 93 anys. Era vidu de Fina Fornós Mestre. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Palafrugell.
ROSES
Yanna Arjona Crusellas
Ha mort als 64 anys. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a 2/4 d’1 del migdia, al tanatori Mémora de Roses.
SANT FELIU DE GUÍXOLS
Pere Bofill Sallés
Ha mort als 88 anys. Era casat amb Isabel Arbusà Barbé. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà demà dilluns, a les 4 de la tarda, a la parròquia del monestir de Sant Feliu de Guíxols.
SANTA COLOMA DE FARNERS
Pablo Alcalá Díaz
Ha mort als 69 anys. Era casat amb M. Carmen Robles Camarzana. Residia Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a l’1 del migdia, a la parròquia de Santa Coloma de Farners.
