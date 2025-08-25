Necrològiques del 25 d'agost de 2025
Consulta els obituaris d'aquest diluns
BANYOLES
Carme Güell Abulí
Ha mort als 93 anys. Era vídua de Joaquim Estivill Portella. Residia a Barcelona. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Banyoles.
Eduardo Rodríguez Maldonado
Ha mort als 59 anys. Era casat amb Maria Solís Valeri. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Banyoles.
BORDILS
Gabriel Casas Bou
Ha mort als 89 anys. Era casat amb Trinitat Mas Font. Residia a Bordils. La cerimònia se celebrarà dilluns, a 2/4 d’11 del matí, a tanatori Mémora de Girona.
CASTELLFOLLIT DE LA ROCA
Dolors Rosau Viñolas
Ha mort als 92 anys. Era vídua de Lluís Demiquels Agustí. Residia a Castellfollit de la Roca. La cerimònia se celebrarà dilluns, a la parròquia del Santíssim Salvador de Castellfollit de la Roca.
CELRÀ
Francisca Gonzalez Caboblanco
Ha mort als 89 anys. Era vídua d’Eusebio Gil Dávila. Residia a Celrà. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Feliu de Celrà.
FIGUERES
Maria Torrecabota Puig
Ha mort als 94 anys. Era soltera. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà dilluns, a 2/4 de 4 de la tarda, a la funerària Áltima de Figueres.
Carme Folguera Serra
Ha mort als 81 anys. Era vídua de Miquel Toran Olivé. Residia a Figueres. La cerimònia es va celebrar el passat divendres, a 2/4 de 5 de la tarda, a la funerària Áltima de Figueres.
GIRONA
Josefa Platero Berzal
Ha mort als 97 anys. Era vídua d’Antonio José Arias Luís. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
LLAGOSTERA
Ricard Albertí Güell
Ha mort als 83 anys. Era vidu de Dolors Cañigueral Vall-llosera. Residia a Llagostera. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Feliu de Llagostera.
MAÇANET DE LA SELVA
Alonso Fernández Cánovas
Ha mort als 86 anys. Era casat amb Paquita Yáñez Martínez. Residia a Maçanet de la Selva. La cerimònia se celebrarà dilluns, a 2/4 de 12 del migdia, a la parròquia de Sant Llorenç de Maçanet de la Selva.
OLOT
Leonor Juanola Massias
Ha mort als 91 anys. Era vídua de Josep Soy Mallarach. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 5 de la tarda, a la capella del cementiri d’Olot.
PALAFRUGELL
José Romero Herrera
Ha mort als 89 anys. Era casat amb Fidela Fernández Santos. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Palafrugell.
PALAMÓS
Albert Dulofeu Saballs
Ha mort als 93 anys. Era vidu de Fina Fornós Mestre. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Palafrugell.
SANT FELIU DE GUÍXOLS
Pere Bofill Sallés
Ha mort als 88 anys. Era casat amb Isabel Arbusà Barbé. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 4 de la tarda, a la parròquia del monestir de Sant Feliu de Guíxols.
VILANANT
Josep Fulladosa Juanola
Ha mort als 101 anys. Era vidu d’Enriqueta Liborio Punset. Residia a Vilanant. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Maria de Vilanant.
VILATENIM
Rosendo Carbó Alegri
Ha mort als 90 anys. Era casat amb Maria Prosas Carbó. Residia a Vilatenim. La cerimònia se celebrarà dilluns, a 2/5 de 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Joan de Vilatenim.
