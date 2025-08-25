Necrològiques del 25 d'agost de 2025

Consulta els obituaris d'aquest diluns

Necrològiques

Necrològiques / DdG

Redacció

Redacció

Girona

BANYOLES

Carme Güell Abulí

Ha mort als 93 anys. Era vídua de Joaquim Estivill Portella. Residia a Barcelona. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Banyoles.

Eduardo Rodríguez Maldonado

Ha mort als 59 anys. Era casat amb Maria Solís Valeri. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Banyoles.

BORDILS

Gabriel Casas Bou

Ha mort als 89 anys. Era casat amb Trinitat Mas Font. Residia a Bordils. La cerimònia se celebrarà dilluns, a 2/4 d’11 del matí, a tanatori Mémora de Girona.

CASTELLFOLLIT DE LA ROCA

Dolors Rosau Viñolas

Ha mort als 92 anys. Era vídua de Lluís Demiquels Agustí. Residia a Castellfollit de la Roca. La cerimònia se celebrarà dilluns, a la parròquia del Santíssim Salvador de Castellfollit de la Roca.

CELRÀ

Francisca Gonzalez Caboblanco

Ha mort als 89 anys. Era vídua d’Eusebio Gil Dávila. Residia a Celrà. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Feliu de Celrà.

FIGUERES

Maria Torrecabota Puig

Ha mort als 94 anys. Era soltera. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà dilluns, a 2/4 de 4 de la tarda, a la funerària Áltima de Figueres.

Carme Folguera Serra

Ha mort als 81 anys. Era vídua de Miquel Toran Olivé. Residia a Figueres. La cerimònia es va celebrar el passat divendres, a 2/4 de 5 de la tarda, a la funerària Áltima de Figueres.

GIRONA

Josefa Platero Berzal

Ha mort als 97 anys. Era vídua d’Antonio José Arias Luís. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

LLAGOSTERA

Ricard Albertí Güell

Ha mort als 83 anys. Era vidu de Dolors Cañigueral Vall-llosera. Residia a Llagostera. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Feliu de Llagostera.

MAÇANET DE LA SELVA

Alonso Fernández Cánovas

Ha mort als 86 anys. Era casat amb Paquita Yáñez Martínez. Residia a Maçanet de la Selva. La cerimònia se celebrarà dilluns, a 2/4 de 12 del migdia, a la parròquia de Sant Llorenç de Maçanet de la Selva.

OLOT

Leonor Juanola Massias

Ha mort als 91 anys. Era vídua de Josep Soy Mallarach. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 5 de la tarda, a la capella del cementiri d’Olot.

PALAFRUGELL

José Romero Herrera

Ha mort als 89 anys. Era casat amb Fidela Fernández Santos. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Palafrugell.

PALAMÓS

Albert Dulofeu Saballs

Ha mort als 93 anys. Era vidu de Fina Fornós Mestre. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Palafrugell.

SANT FELIU DE GUÍXOLS

Pere Bofill Sallés

Ha mort als 88 anys. Era casat amb Isabel Arbusà Barbé. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 4 de la tarda, a la parròquia del monestir de Sant Feliu de Guíxols.

VILANANT

Josep Fulladosa Juanola

Ha mort als 101 anys. Era vidu d’Enriqueta Liborio Punset. Residia a Vilanant. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Maria de Vilanant.

VILATENIM

Rosendo Carbó Alegri

Ha mort als 90 anys. Era casat amb Maria Prosas Carbó. Residia a Vilatenim. La cerimònia se celebrarà dilluns, a 2/5 de 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Joan de Vilatenim.

