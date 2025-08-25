Necrològiques del 26 d'agost de 2025
ARBÚCIES
Anna Tornés Roca
Ha mort als 57 anys. Era casada amb Raül Cuadras Genebar. Residia a Arbúcies. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a 2/4 de 7 de la tarda, al Tanatori de Salt.
BANYOLES
Dolors Ruiz Fernández
Ha mort als 90 anys. Era vídua de Josep Vallès Codina. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Banyoles.
Eduardo Rodríguez Maldonado
Ha mort als 59 anys. Era casat amb Maria Solís Valeri. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Banyoles.
CALDES DE MALAVELLA
Antonio Lozano Alvarez
Ha mort als 58 anys. Residia a Caldes de Malavella. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 5 de la tarda a l’oratori del tanatori de Sant Feliu de Guíxols.
Josefa Bayona Sánchez
Ha mort als 94 anys. Era vídua de Bartolomé Zamora Quiñones. Residia a Caldes de Malavella. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 6 de la tarda al Tanatori Mémora de Salt.
CORTS-CORNELLÀ DEL TERRI
Eugènia Calleja Jordà
Ha mort als 93 anys. Era vídua de Narcís Masó Avellana. Residia a Corts. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 6 de la tarda, a la parròquia Sant Andreu de Mata.
FIGUERES
Josep Maria Surrell Alabert
Ha mort als 74 anys. Era casat i tenia una filla. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, al patronat de la catequística de Figueres.
GIRONA
Carmen Díaz Peraita
Ha mort als 84 anys. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
OLOT
Maria Rosa Roca Tutau
Ha mort als 93 anys. Era vídua d’Enric Sacrest Casellas i tenia 3 fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 10 del matí, a la basílica de Sant Esteve d’Olot.
PALAMÓS
Jordi Estragués Duran
Ha mort als 64 anys. Era casat amb Maite Gazquez Pérez. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 10 del matí, a la parròquia Santa Maria del Mar de Palamós.
PORQUERES
Maria Pujadas Orri
Ha mort als 93 anys. Era vídua d’Isidre Jordà Vila. Residia a Porqueres. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 10 del matí, a la parròquia Sant Joan de Les Pedreres de Porqueres.
SANT MEDIR-SANT GREGORI
Angelina Casadevall Badosa
Ha mort als 87 anys. Era Soltera. Residia a Sant Medir. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 10 del matí, a la parròquia de l’Assumpta de Bescanó.
SILS
Josep Peracaula Ventura
Ha mort als 91 anys. Era casat amb Joana Noguer Alsina. Residia a Sils. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, a la parròquia Sant Miquel d’Anglès.
