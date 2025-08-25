Necrològiques del 26 d'agost de 2025

Consulta els obituaris d'aquest dimarts

Necrològiques

Necrològiques / DdG

Redacció

Redacció

Girona
Maria Pujadas

Maria Pujadas / .

Dani Bentué Dabau

Dani Bentué Dabau / .

Josep Guàrdia

Josep Guàrdia / .

ARBÚCIES

Anna Tornés Roca

Ha mort als 57 anys. Era casada amb Raül Cuadras Genebar. Residia a Arbúcies. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a 2/4 de 7 de la tarda, al Tanatori de Salt.

BANYOLES

Dolors Ruiz Fernández

Ha mort als 90 anys. Era vídua de Josep Vallès Codina. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Banyoles.

Eduardo Rodríguez Maldonado

Ha mort als 59 anys. Era casat amb Maria Solís Valeri. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Banyoles.

CALDES DE MALAVELLA

Antonio Lozano Alvarez

Ha mort als 58 anys. Residia a Caldes de Malavella. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 5 de la tarda a l’oratori del tanatori de Sant Feliu de Guíxols.

Josefa Bayona Sánchez

Ha mort als 94 anys. Era vídua de Bartolomé Zamora Quiñones. Residia a Caldes de Malavella. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 6 de la tarda al Tanatori Mémora de Salt.

CORTS-CORNELLÀ DEL TERRI

Eugènia Calleja Jordà

Ha mort als 93 anys. Era vídua de Narcís Masó Avellana. Residia a Corts. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 6 de la tarda, a la parròquia Sant Andreu de Mata.

FIGUERES

Josep Maria Surrell Alabert

Ha mort als 74 anys. Era casat i tenia una filla. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, al patronat de la catequística de Figueres.

GIRONA

Carmen Díaz Peraita

Ha mort als 84 anys. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

OLOT

Maria Rosa Roca Tutau

Ha mort als 93 anys. Era vídua d’Enric Sacrest Casellas i tenia 3 fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 10 del matí, a la basílica de Sant Esteve d’Olot.

PALAMÓS

Jordi Estragués Duran

Ha mort als 64 anys. Era casat amb Maite Gazquez Pérez. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 10 del matí, a la parròquia Santa Maria del Mar de Palamós.

PORQUERES

Maria Pujadas Orri

Ha mort als 93 anys. Era vídua d’Isidre Jordà Vila. Residia a Porqueres. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 10 del matí, a la parròquia Sant Joan de Les Pedreres de Porqueres.

SANT MEDIR-SANT GREGORI

Angelina Casadevall Badosa

Ha mort als 87 anys. Era Soltera. Residia a Sant Medir. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 10 del matí, a la parròquia de l’Assumpta de Bescanó.

SILS

Josep Peracaula Ventura

Ha mort als 91 anys. Era casat amb Joana Noguer Alsina. Residia a Sils. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, a la parròquia Sant Miquel d’Anglès.

