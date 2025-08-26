Necrològiques del 27 d'agost de 2025

Consulta els obituaris d'aquest dimecres

Necrològiques

Necrològiques / DdG

Redacció

Redacció

Modest Sureda Masachs

Modest Sureda Masachs / .

CALDES DE MALAVELLA

Josefa Bayona Sánchez

Ha mort als 94 anys. Era vídua de Bartolomé Zamora Quiñones. Residia a Caldes de Malavella. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 6 de la tarda al Tanatori Mémora de Salt.

EMPURIABRAVA

Carmen Teniente González

Ha mort als 84 anys. Era vídua d’Antonio Martín González. Residia a Empuriabrava. La cerimònia se celebrarà avui diumecres, a les 11 del matí, a la basílica de Santa Maria de Castelló d’Empúries.

GIRONA

Carmen Díaz Peraita

Ha mort als 84 anys. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

Modest Sureda Masachs

Ha mort als 89 anys. Era casat amb Maria Rosario Pascual Bartolomé. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

SANT FELIU DE GUÍXOLS

Antonio Ayala Garcia

Ha mort als 94 anys. Residia a Sant Feliu de Guíxols. Era vidu de Maria Costa Basart i tenia una filla. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 12 del migdia, a l’oratori del tanatori de Sant Feliu de Guíxols.

SANT MEDIR- SANT GREGORI

Angelina Casadevall Badosa

Ha mort als 87 anys. Era soltera. Residia a Sant Medir. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 10 del matí, a la parròquia de l’Assumpta de Bescanó.

OLOT

Maria Rosa Roca Tutau

Ha mort als 93 anys. Era vídua d’Enric Sacrest Casellas i tenia 3 fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 10 del matí, a la basílica de Sant Esteve d’Olot.

Teodoro Valés Claparols

Ha mort als 83 anys. Era casat amb Dolors Villegas Ramos. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a 2/4 de 5 de la tarda, a la capella del Cemintiri d’Olot.

PALAFRUGELL

Encarna Galán Visquert

Ha mort als 88 anys. Era vídua de Manuel. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a 2/4 de 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Palafrugell.

PORQUERES

Maria Pujadas Orri

Ha mort als 93 anys. Era vídua d’Isidre Jordà Vila. Residia a Porqueres. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Joan de les Pedreres de Porqueres.

SALT

Egesipo Martín Juventench

Ha mort als 78 anys. Era vidu de Roser Codinach Font. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a 2/4 de 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Salt.

Eufrasio Lara Muñoz

Ha mort als 62 anys. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Salt.

