Necrològiques del 27 d'agost de 2025
Consulta els obituaris d'aquest dimecres
CALDES DE MALAVELLA
Josefa Bayona Sánchez
Ha mort als 94 anys. Era vídua de Bartolomé Zamora Quiñones. Residia a Caldes de Malavella. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 6 de la tarda al Tanatori Mémora de Salt.
EMPURIABRAVA
Carmen Teniente González
Ha mort als 84 anys. Era vídua d’Antonio Martín González. Residia a Empuriabrava. La cerimònia se celebrarà avui diumecres, a les 11 del matí, a la basílica de Santa Maria de Castelló d’Empúries.
GIRONA
Carmen Díaz Peraita
Ha mort als 84 anys. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
Modest Sureda Masachs
Ha mort als 89 anys. Era casat amb Maria Rosario Pascual Bartolomé. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
SANT FELIU DE GUÍXOLS
Antonio Ayala Garcia
Ha mort als 94 anys. Residia a Sant Feliu de Guíxols. Era vidu de Maria Costa Basart i tenia una filla. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 12 del migdia, a l’oratori del tanatori de Sant Feliu de Guíxols.
SANT MEDIR- SANT GREGORI
Angelina Casadevall Badosa
Ha mort als 87 anys. Era soltera. Residia a Sant Medir. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 10 del matí, a la parròquia de l’Assumpta de Bescanó.
OLOT
Maria Rosa Roca Tutau
Ha mort als 93 anys. Era vídua d’Enric Sacrest Casellas i tenia 3 fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 10 del matí, a la basílica de Sant Esteve d’Olot.
Teodoro Valés Claparols
Ha mort als 83 anys. Era casat amb Dolors Villegas Ramos. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a 2/4 de 5 de la tarda, a la capella del Cemintiri d’Olot.
PALAFRUGELL
Encarna Galán Visquert
Ha mort als 88 anys. Era vídua de Manuel. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà demà dijous, a 2/4 de 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Palafrugell.
PORQUERES
Maria Pujadas Orri
Ha mort als 93 anys. Era vídua d’Isidre Jordà Vila. Residia a Porqueres. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Joan de les Pedreres de Porqueres.
SALT
Egesipo Martín Juventench
Ha mort als 78 anys. Era vidu de Roser Codinach Font. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a 2/4 de 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Salt.
Eufrasio Lara Muñoz
Ha mort als 62 anys. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Salt.
