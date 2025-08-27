Necrològiques del 28 d'agost de 2025
Consulta els obituaris d'aquest dijous
BLANES
José Rodríguez Fernández
Ha mort als 56 anys. Era solter. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a 2/4 d’1 del migdia, al tanatori Mémora de Blanes.
CADAQUÉS
Montserrat Prunés Carbonell
Ha mort als 69 anys. Era casada. Residia a Cadaqués. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 10 del matí, a la parròquia de Cadaqués.
CELRÀ
Cecilia Abuli Durán
Ha mort als 92 anys. Era vídua. Residia a Celrà. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 11 del matí, a la parròquia de Celrà.
ESPOLLA
Mª Teresa Perianes i Villarín
Ha mort als 79 anys. Era casada amb Agustí Cristina i Pineda. Residia a Espolla. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 11 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.
FIGUERES
Montse Grau i Mora
Ha mort als 71 anys. Residia a Sant Llorenç de la Muga. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Llorenç de la Muga.
GIRONA
Ana Caballero Jaén
Ha mort als 84 anys. Era casada amb José Maqueda Carvajal. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, al tanantori Mémora de Girona.
OLOT
Dídac Barón Martínez
Ha mort als 98 anys. Era casat amb Maria Masoliver Coromina. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia de Sant Cristòfor les Fonts.
PALAFRUGELL
Encarna Galán Visquert
Ha mort als 88 anys. Era vídua de Manuel. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a 2/4 de 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Palafrugell.
Anita Mas Cateura
Ha mort als 94 anys. Era vídua de Martí Coll Gispert. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Palafrugell.
PALAMÓS
Rafael Soler Roget - Mont
Ha mort als 73 anys. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria del Mar de Palamós.
SANT FELIU DE GUÍXOLS
Jose Antonio Expósito Ruiz
Ha mort als 71 anys. Era casat amb Maria Bonet Ponce. Residia a Sant Feliu de Guíxols.
La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 10 del matí, al tanatori Áltima de Sant Feliu de Guíxols.
ULLÀ
Antonia Majó Nadal
Ha mort als 91 anys. Era vídua de Baldiri Puig Busquets. Residia a Ullà. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a 2/4 de 4 de la tarda, al tanantori Mémora de Torroella de Montgrí.
Subscriu-te per seguir llegint
- Tens sargantanes a casa? Aquest és el seu significat mil·lenari
- Una denúncia des de Sant Feliu de Guíxols va alertar de la misteriosa desaparició de Matilde Muñoz a Indonèsia
- Els Mossos intensifiquen la vigilància a les carreteres secundàries de la Costa Brava amb agents i cotxes d'incògnit
- La Generalitat impulsa una llei per millorar el procés de selecció dels funcionaris
- Masquef: 'No teniu prou feina en governar a Girona que heu de venir a donar lliçons a Figueres?
- Lluís Puig deixa l'alcaldia de Palamós pel «desgast» físic i emocional
- Búnquers a Girona: espais preparats per a la fi del món
- Piscines municipals gironines tripliquen el preu dels abonaments als no empadronats