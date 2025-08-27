Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 28 d'agost de 2025

Consulta els obituaris d'aquest dijous

Necrològiques

Necrològiques / DdG

Redacció

Redacció

Girona

BLANES

José Rodríguez Fernández

Ha mort als 56 anys. Era solter. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a 2/4 d’1 del migdia, al tanatori Mémora de Blanes.

CADAQUÉS

Montserrat Prunés Carbonell

Ha mort als 69 anys. Era casada. Residia a Cadaqués. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 10 del matí, a la parròquia de Cadaqués.

CELRÀ

Cecilia Abuli Durán

Ha mort als 92 anys. Era vídua. Residia a Celrà. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 11 del matí, a la parròquia de Celrà.

ESPOLLA

Mª Teresa Perianes i Villarín

Ha mort als 79 anys. Era casada amb Agustí Cristina i Pineda. Residia a Espolla. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 11 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.

FIGUERES

Montse Grau i Mora

Ha mort als 71 anys. Residia a Sant Llorenç de la Muga. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Llorenç de la Muga.

GIRONA

Ana Caballero Jaén

Ha mort als 84 anys. Era casada amb José Maqueda Carvajal. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, al tanantori Mémora de Girona.

OLOT

Dídac Barón Martínez

Ha mort als 98 anys. Era casat amb Maria Masoliver Coromina. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia de Sant Cristòfor les Fonts.

PALAFRUGELL

Encarna Galán Visquert

Ha mort als 88 anys. Era vídua de Manuel. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a 2/4 de 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Palafrugell.

Anita Mas Cateura

Ha mort als 94 anys. Era vídua de Martí Coll Gispert. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Palafrugell.

PALAMÓS

Rafael Soler Roget - Mont

Ha mort als 73 anys. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria del Mar de Palamós.

SANT FELIU DE GUÍXOLS

Jose Antonio Expósito Ruiz

Ha mort als 71 anys. Era casat amb Maria Bonet Ponce. Residia a Sant Feliu de Guíxols.

La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 10 del matí, al tanatori Áltima de Sant Feliu de Guíxols.

ULLÀ

Antonia Majó Nadal

Ha mort als 91 anys. Era vídua de Baldiri Puig Busquets. Residia a Ullà. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a 2/4 de 4 de la tarda, al tanantori Mémora de Torroella de Montgrí.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents