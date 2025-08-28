Necrològiques del 29 d'agost de 2025
Consulta les necrològiques d'aquest divendres
Begur
Paco Lozano Romero
Ha mort als 82 anys. Era casat amb Ana Romero Perez. Residia a Begur. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Pere de Begur.
Cadaqués
Montserrat Prunés Carbonell
Ha mort als 69 anys. Era casada. Residia a Cadaqués. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 10 del matí, a la parròquia de Cadaqués.
Caldes de Malavella
Sixto Sánchez Cloquell
Ha mort als 48 anys. Era casat amb Concepción Garceran Gómez. Residia a Caldes de Malavella. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Cassà de la Selva.
Celrà
Cecilia Abuli Durán
Ha mort als 92 anys. Era vídua. Residia a Celrà. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 11 del matí, a la parròquia de Celrà.
Puigpardines
Jaume Masó Masdeu
Ha mort als 79 anys. Era casat amb Sari Gutiérrez Álvarez. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 de 12 del migdia, a la parròquia de Santa Maria de Puigpardines.
Roses
Rosi Andrades Diaz
Ha mort als 63 anys. Era casada amb Miguel Caballero Benítez. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Roses.
José Carabantes Medina
Ha mort als 69 anys. Era casat amb Anik Person. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 d’11 del matí, al tanantori Mémora de Roses.
Sant Feliu de Guíxols
Jose Antonio Expósito Ruiz
Ha mort als 71 anys. Era casat amb Maria Bonet Ponce. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 10 del matí, al tanatori Áltima de Sant Feliu de Guíxols.
Mariano Comellas Colomina
Ha mort als 61 anys. Era casat amb Nuri Vidal Comas i tenia 2 fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 10 del matí, al tanatori Áltima de Sant Feliu de Guíxols.
Sant Gregori
Joan Biarnés Albertí
Ha mort als 90 anys. Era casat amb Consol Brunsó Bosch. Residia a Sant Gregori. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Gregori.
Vilafant
Quimeta Coll Juanola
Ha mort als 82 anys. Era vídua de Prudenci Bravo Revilla. Residia a Vilafant. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 5 de la tarda, a la funerària Áltima de Figueres.
