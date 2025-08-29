Necrològiques del 30 d'agost de 2025
Consulta les necrològiques d'aquest dissabte
Albanyà
Margarita Muñoz Gonzalez
Ha mort als 71 anys. Era casada amb . Residia a Albanyà. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a la funerària Vicens de Figueres.
Banyoles
María Sánchez Fuentes
Ha mort als 102 anys. Era vídua de Francisco Durán Montañez. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria dels Turers de Banyoles.
Joaquim Pratsevall Casals
Ha mort als 96 anys. Era vidu de Dolors Bahí Font. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a les 12 del migdia, a la parròquia de Serinyà.
Breda
Manuel Ortega López
Ha mort als 71 anys. Era casada amb Aurelia Sanchez Botija. Residia a Breda. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria de Breda.
Cabanes
Cabeza Sáncez Ortega
Ha mort als 95 anys. Era vídua d’Antonio Ruiz Martín. Residia a Cabanes. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Vicenç de Cabanes.
Caldes de Malavella
Josefa Sánchez Pérez
Ha mort als 93 anys. Era vídua de Teodoro Torres Campo. Residia a Caldes de Malavella. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de LLagostera.
Canet d’Adri
Àngela Llagostera Domènech
Ha mort als 78 anys. Era casada amb Joan Boschdemont. Residia a Canet d’Adri. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Vicenç de Canet d’Adri.
Camallera
Narcís juanola i sala
Ha mort als 70 anys. Era solter. Residia a Camallera. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Bartomeu de Camallera.
Figueres
Elvira Crespo Alvaro
Ha mort als 94 anys. Era vídua de Juan Grau Estrada. Residia a Figueres. La cerimònia serà avui dissabte, a les 10 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.
Fèlix Román López
Ha mort als 88 anys. Era casat amb Matilde Baranda Sanz. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 12 del migdia, a la funerària Vicens de Figueres.
Narcís Franch Nicolas
Ha mort als 69 anys. Era casat amb Margarita Molinet Carreras. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 2/4 de 4 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.
Olot
Miquel Montero Luque
Ha mort als 72 anys. Era solter. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, a la capella del cementiri d’Olot.
Pujals dels pagesos
Maria Roca Farrés
Ha mort als 73 anys. Era casada amb Àngel Serra Marcè. Residia a Pujals dels Pagesos. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 2/4 de 12 del migdia, a la parròquia de Pujals dels Pagesos de Cornellà de Terri.
Sant Feliu de Guíxols
Mariano Comellas Colomina
Ha mort als 61 anys. Era casat amb Nuri Vidal Comas i tenia 2 fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, al tanatori Áltima de Sant Feliu de Guíxols.
Vilamalla
Federico Hereu Palahi
Ha mort als 80 anys. Era solter. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 4 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.
