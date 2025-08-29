Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 30 d'agost de 2025

Consulta les necrològiques d'aquest dissabte

Necrològiques

Necrològiques / DdG

Redacció

Redacció

Girona
Àngela Llagostera Domènech

Àngela Llagostera Domènech / DdG

Albanyà

Margarita Muñoz Gonzalez

Ha mort als 71 anys. Era casada amb . Residia a Albanyà. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a la funerària Vicens de Figueres.

Banyoles

María Sánchez Fuentes

Ha mort als 102 anys. Era vídua de Francisco Durán Montañez. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria dels Turers de Banyoles.

Joaquim Pratsevall Casals

Ha mort als 96 anys. Era vidu de Dolors Bahí Font. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a les 12 del migdia, a la parròquia de Serinyà.

Breda

Manuel Ortega López

Ha mort als 71 anys. Era casada amb Aurelia Sanchez Botija. Residia a Breda. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria de Breda.

Cabanes

Cabeza Sáncez Ortega

Ha mort als 95 anys. Era vídua d’Antonio Ruiz Martín. Residia a Cabanes. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Vicenç de Cabanes.

Caldes de Malavella

Josefa Sánchez Pérez

Ha mort als 93 anys. Era vídua de Teodoro Torres Campo. Residia a Caldes de Malavella. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de LLagostera.

Canet d’Adri

Àngela Llagostera Domènech

Ha mort als 78 anys. Era casada amb Joan Boschdemont. Residia a Canet d’Adri. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Vicenç de Canet d’Adri.

Camallera

Narcís juanola i sala

Ha mort als 70 anys. Era solter. Residia a Camallera. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Bartomeu de Camallera.

Figueres

Elvira Crespo Alvaro

Ha mort als 94 anys. Era vídua de Juan Grau Estrada. Residia a Figueres. La cerimònia serà avui dissabte, a les 10 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.

Fèlix Román López

Ha mort als 88 anys. Era casat amb Matilde Baranda Sanz. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 12 del migdia, a la funerària Vicens de Figueres.

Narcís Franch Nicolas

Ha mort als 69 anys. Era casat amb Margarita Molinet Carreras. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 2/4 de 4 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.

Olot

Miquel Montero Luque

Ha mort als 72 anys. Era solter. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, a la capella del cementiri d’Olot.

Pujals dels pagesos

Maria Roca Farrés

Ha mort als 73 anys. Era casada amb Àngel Serra Marcè. Residia a Pujals dels Pagesos. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 2/4 de 12 del migdia, a la parròquia de Pujals dels Pagesos de Cornellà de Terri.

Sant Feliu de Guíxols

Mariano Comellas Colomina

Ha mort als 61 anys. Era casat amb Nuri Vidal Comas i tenia 2 fills. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, al tanatori Áltima de Sant Feliu de Guíxols.

Vilamalla

Federico Hereu Palahi

Ha mort als 80 anys. Era solter. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 4 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Si tens mascotes a casa, podràs descomptar les despeses en la declaració de la renda: aquests són els requisits.
  2. Compte: Amb aquesta estafa et poden robar tots els diners del compte corrent en menys d'un minut
  3. Tens sargantanes a casa? Aquest és el seu significat mil·lenari
  4. L'hospital Trueta impedeix que una mare acompanyi la filla en la sedació per fer una ressonància magnètica
  5. Remarquen que està prohibit banyar-se a l'estany del parc del Migdia de Girona després de la mort d'una vintena d'aus
  6. On aparcar per la Diverbeach 2025 de Sant Antoni de Calonge
  7. Una jove amb 40 matrícules d'honor es tatua el nom d'un dels presidents del Govern d'Espanya
  8. Llança una taula contra un nen de 5 anys i després amenaça el pare amb una gerra trencada de vidre a Platja d’Aro

Els embassaments gironins es troben a màxims històrics

Els embassaments gironins es troben a màxims històrics

Les millors imatges de la Diverbeach

Les millors imatges de la Diverbeach

'A què convida la casa?': una pregunta que fan molts clients i que ha fet esclatar a un cambrer d'Eivissa

'A què convida la casa?': una pregunta que fan molts clients i que ha fet esclatar a un cambrer d'Eivissa

Torroella tanca una Festa Major de Sant Genís plena de festa i tradició

Torroella tanca una Festa Major de Sant Genís plena de festa i tradició

Quins aliments has de comprar aquest tardor al supermercat? Apunta aquests productes clau

Quins aliments has de comprar aquest tardor al supermercat? Apunta aquests productes clau

El Síndic de Greuges denuncia la discriminació per empadronament en les tarifes d'algunes piscines municipals

El Síndic de Greuges denuncia la discriminació per empadronament en les tarifes d'algunes piscines municipals

Compte amb les transferències de pares a fills: què passa si Hisenda descobreix que tens de sobte un diner inesperat

Compte amb les transferències de pares a fills: què passa si Hisenda descobreix que tens de sobte un diner inesperat

L’oposició de Sant Feliu de Guíxols critica les millores en seguretat, habitatge i il·luminació aprovades per l’ajuntament

L’oposició de Sant Feliu de Guíxols critica les millores en seguretat, habitatge i il·luminació aprovades per l’ajuntament
Tracking Pixel Contents