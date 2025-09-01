Necrològiques del 2 de setembre de 2025
ANGLÈS
Albert Parramon Clermont
Ha mort als 83 anys. Era vidu d’Anna Colom Garangou. Residia a Anglès. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Miquel d’Anglès.
BELlCAIRE D’EMPORDA
Margarita Brunet GherssI
Ha mort als 75 anys. Era casada amb François Mufraggi. Residia a Bellcaire d’Empordà. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.
BLANES
Liria Muñoz Cerdan
Ha mort als 94 anys. Era vídua de José Charles García. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, a la parròquia de la Sagrada Família de Blanes.
SALT
Miquela Jové Ventura
Ha mort als 89 anys. Era vídua de Marcial Ensesa Lladó. Residia a Salt. La cerimònia serà demà dimecres, a 2/4 de 10 del mati, a la parròquia de Sant Jaume de Salt.
SANTA COLOMA DE FARNERS
Àngela Cassà Costa
Ha mort als 93 anys. Era vídua de Josep Blanco Varela. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Coloma de Farners.
VILABLAREIX
Narciso Vaca Osorio
Ha mort als 77 anys. Era casat amb Antonia Viñuelas Saucedo. Residia a Vilablareix. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a 2/4 de 7 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona
VILAMARÍ-VILADEMULS
Pilar Puig Teixidor
Ha mort als 84 anys. Era vídua de Joan Viñas Juanmiquel. Residia a Vilamarí. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Vilamarí.
