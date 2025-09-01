Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 2 de setembre de 2025

Consulta els obituaris d'aquest dimarts

Necrològiques

Necrològiques / DdG

Redacció

Redacció

Girona

ANGLÈS

Albert Parramon Clermont

Ha mort als 83 anys. Era vidu d’Anna Colom Garangou. Residia a Anglès. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Miquel d’Anglès.

BELlCAIRE D’EMPORDA

Margarita Brunet GherssI

Ha mort als 75 anys. Era casada amb François Mufraggi. Residia a Bellcaire d’Empordà. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.

BLANES

Liria Muñoz Cerdan

Ha mort als 94 anys. Era vídua de José Charles García. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, a la parròquia de la Sagrada Família de Blanes.

SALT

Miquela Jové Ventura

Ha mort als 89 anys. Era vídua de Marcial Ensesa Lladó. Residia a Salt. La cerimònia serà demà dimecres, a 2/4 de 10 del mati, a la parròquia de Sant Jaume de Salt.

SANTA COLOMA DE FARNERS

Àngela Cassà Costa

Ha mort als 93 anys. Era vídua de Josep Blanco Varela. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Coloma de Farners.

VILABLAREIX

Narciso Vaca Osorio

Ha mort als 77 anys. Era casat amb Antonia Viñuelas Saucedo. Residia a Vilablareix. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a 2/4 de 7 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona

VILAMARÍ-VILADEMULS

Pilar Puig Teixidor

Ha mort als 84 anys. Era vídua de Joan Viñas Juanmiquel. Residia a Vilamarí. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Vilamarí.

