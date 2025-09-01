Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques de l'1 de setembre de 2025

Consulta els obituaris d'aquest dilluns

Necrològiques

Necrològiques / DdG

Redacció

Redacció

Girona

BORDILS

Rafael Cusí Recuero

Ha mort als 66 anys. Era casat amb Dolors Prada Massó. Residia a Bordils. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, 2/4 de 12 del migdia, al tanatori Mémora de Salt.

FIGUERES

Josep Garrote Llorens

Ha mort als 75 anys. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà en la intimitat familiar.

GIRONA

Dolores González Marfil

Ha mort als 88 anys. Era vídua de Manuel Márquez Morente. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

Xavier Muñoz Casas

Ha mort als 59 anys. Era casat amb Farners Brugués Massó. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

LA CANYA

Pepi Valero Chuecos

Ha mort als 85 anys. Era vídua de Pedro Chuecos Poveda i tenia sis fills. Residia a la Canya-Sant Joan les Fonts. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, a la capella del cementiri municipal d’Olot.

LLORET DE MAR

Antònia Martell Pérez

Ha mort als 77 anys. Era vídua de Simón Casañe Martí i tenia quatre fills. Residia a Lloret de Mar. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Romà de Lloret de Mar.

SANTA CRISTINA D’ARO

Jordi Puig Maurici

Ha mort als 71 anys. Era solter. Residia a Santa Cristina d’Aro. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia de Sta. Cristina d’Aro.

