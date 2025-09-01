Necrològiques de l'1 de setembre de 2025
Consulta els obituaris d'aquest dilluns
BORDILS
Rafael Cusí Recuero
Ha mort als 66 anys. Era casat amb Dolors Prada Massó. Residia a Bordils. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, 2/4 de 12 del migdia, al tanatori Mémora de Salt.
FIGUERES
Josep Garrote Llorens
Ha mort als 75 anys. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà en la intimitat familiar.
GIRONA
Dolores González Marfil
Ha mort als 88 anys. Era vídua de Manuel Márquez Morente. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
Xavier Muñoz Casas
Ha mort als 59 anys. Era casat amb Farners Brugués Massó. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
LA CANYA
Pepi Valero Chuecos
Ha mort als 85 anys. Era vídua de Pedro Chuecos Poveda i tenia sis fills. Residia a la Canya-Sant Joan les Fonts. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, a la capella del cementiri municipal d’Olot.
LLORET DE MAR
Antònia Martell Pérez
Ha mort als 77 anys. Era vídua de Simón Casañe Martí i tenia quatre fills. Residia a Lloret de Mar. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Romà de Lloret de Mar.
SANTA CRISTINA D’ARO
Jordi Puig Maurici
Ha mort als 71 anys. Era solter. Residia a Santa Cristina d’Aro. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia de Sta. Cristina d’Aro.
Subscriu-te per seguir llegint
- Homenatjaran Albert Solà, el veí de la Bisbal que afirmava ser fill del rei emèrit
- Una exestudiant acusa la Universitat de Michigan d'haver contret càncer a conseqüència de la mala praxi acadèmica
- La Diverbeach arrasa sota la pluja
- Si tens mascotes a casa, podràs descomptar les despeses en la declaració de la renda: aquests són els requisits.
- Troben morta a Indonèsia la dona a qui buscaven després d'una denúncia a Sant Feliu
- Les millors imatges de la Diverbeach
- L’altra cara de la Ceba de 'Figueras
- Els embassaments gironins es troben a màxims històrics