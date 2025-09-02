Necrològiques del 3 de setembre de 2025
Consulta els obituaris d'aquest dimecres
ARBÚCIES
Antonieta Ribera Soler
Ha mort als 93 anys. Era vídua de Pere Obiols Iglesias.
Residia a Arbúcies. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Quirze i Santa Julita d’Arbúcies
BANYOLES
Maria Isabel Muriel Calderón
Ha mort als 73 anys. Era casada amb Francisco Casas Sandonís. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, al tanantori Mémora de Banyoles.
FIGUERES
Maria Blánquez Sánchez
Ha mort als 95 anys. Era vídua de Salvador Llorens Viñolas i tenia un fill. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 5 de la tarda, a la funerària Vicens.
SALT
Miquela Jové Ventura
Ha mort als 89 anys. Era vídua de Marcial Ensesa Lladó. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a 2/4 de 10 del mati, a la parròquia de Sant Jaume de Salt.
Subscriu-te per seguir llegint
- El Girona fitxa Vanat, Bryan Gil i el porter Livakovic per tancar el mercat
- Ryanair obrirà una nova ruta europea a l'aeroport de Girona
- Una exestudiant acusa la Universitat de Michigan d'haver contret càncer a conseqüència de la mala praxi acadèmica
- Tanquen una desena de negocis del Port de la Selva després del suïcidi del propietari
- Aquest és el substitut definitiu del sucre (que a més té molts beneficis)
- L’altra cara de la Ceba de 'Figueras
- El Girona treballa per fer un mínim de quatre fitxatges abans de mitjanit
- S’ensorra un forjat a Sant Feliu de Guíxols: un treballador ferit greu en quedar atrapat i quatre més de lleus