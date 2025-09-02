Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 3 de setembre de 2025

Consulta els obituaris d'aquest dimecres

Necrològiques

Necrològiques / DdG

Redacció

Redacció

Girona

ARBÚCIES

Antonieta Ribera Soler

Ha mort als 93 anys. Era vídua de Pere Obiols Iglesias.

Residia a Arbúcies. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Quirze i Santa Julita d’Arbúcies

BANYOLES

Maria Isabel Muriel Calderón

Ha mort als 73 anys. Era casada amb Francisco Casas Sandonís. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, al tanantori Mémora de Banyoles.

FIGUERES

Maria Blánquez Sánchez

Ha mort als 95 anys. Era vídua de Salvador Llorens Viñolas i tenia un fill. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 5 de la tarda, a la funerària Vicens.

SALT

Miquela Jové Ventura

Ha mort als 89 anys. Era vídua de Marcial Ensesa Lladó. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a 2/4 de 10 del mati, a la parròquia de Sant Jaume de Salt.

TEMES

