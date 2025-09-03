Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 4 de setembre de 2025

Consulta els obituaris d'aquest dijous

Necrològiques

Necrològiques / DdG

Redacció

Redacció

Girona

BANYOLES

Teresa Portas i Gifre

Ha mort als 89 anys. Era vídua de Farriol Puell i Alabau. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria dels Turers de Banyoles.

BEGUDÀ

José Gallego López

Ha mort als 67 anys. Era casat amb Neus Colomer Bosch. Residia a Begudà. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 5 de la tarda, al Mas Repàs de Begudà, de Sant Joan les Fonts .

CALDES DE MALAVELLA

Joaquim Vilagran Esteba

Ha mort als 88 anys. Era casat amb Lluïsa Lloveras Duran. Residia a Caldes de Malavella. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 6 de la tarda, al tanantori Mémora de Cassà de la Selva.

Juana Campal Duran

Ha mort als 75 anys. Era casada amb Juan Carpintero Rey. Residia a Caldes de Malavella. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

CALONGE

Jordi Poyano Solà

Ha mort als 95 anys. Era casat amb Pilar Albertí Ribot i tenia tres fills. Residia a Calonge. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la capella del cementiri municipal de Calonge.

FIGUERES

Pere Viñas Cos

Ha mort als 85 anys. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.

LLOFRIU

Lourdes Casademunt Mundet

Ha mort als 90 anys. Era soltera. Residia a Llofriu. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Fruitós de Llofriu

OLOT

Amàlia Teixidó Vilatimó

Ha mort als 86 anys. Era casada amb Joaquim Solà Vila. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Roc, d’Olot.

Joan Ferrés Sala

Ha mort als 87 anys. Era casat amb Carme Busquets Capdevila. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 5 de la tarda, a la capella del cementiri d’Olot.

PALAMÓS

Ramona Querol Vidal

Ha mort als 93 anys. Era vídua de Jaume Angerri Goixart. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a 2/4 de 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Palafrugell.

SALT

Martí Matas Blanch

Ha mort als 74 anys. Era solter. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a 2/4 de 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Salt.

SANT HILARI SACALM

José Mesquita Melo

Ha mort als 79 anys. Era casat amb Maria Otelinda Alves Melo. Residia a Sant Hilari Sacalm. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Hilari Sacalm.

SARRIÀ DE TER

Josefa Juan Chapado

Ha mort als 99 anys. Era vídua d’Abelardo Peña Vales. Residia a Sarrià de Ter. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 5 de la tarda, a la parròquia de la Misericordia de Sarrià de Ter.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents