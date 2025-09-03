Necrològiques del 4 de setembre de 2025
BANYOLES
Teresa Portas i Gifre
Ha mort als 89 anys. Era vídua de Farriol Puell i Alabau. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria dels Turers de Banyoles.
BEGUDÀ
José Gallego López
Ha mort als 67 anys. Era casat amb Neus Colomer Bosch. Residia a Begudà. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 5 de la tarda, al Mas Repàs de Begudà, de Sant Joan les Fonts .
CALDES DE MALAVELLA
Joaquim Vilagran Esteba
Ha mort als 88 anys. Era casat amb Lluïsa Lloveras Duran. Residia a Caldes de Malavella. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 6 de la tarda, al tanantori Mémora de Cassà de la Selva.
Juana Campal Duran
Ha mort als 75 anys. Era casada amb Juan Carpintero Rey. Residia a Caldes de Malavella. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
CALONGE
Jordi Poyano Solà
Ha mort als 95 anys. Era casat amb Pilar Albertí Ribot i tenia tres fills. Residia a Calonge. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 4 de la tarda, a la capella del cementiri municipal de Calonge.
FIGUERES
Pere Viñas Cos
Ha mort als 85 anys. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.
LLOFRIU
Lourdes Casademunt Mundet
Ha mort als 90 anys. Era soltera. Residia a Llofriu. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Fruitós de Llofriu
OLOT
Amàlia Teixidó Vilatimó
Ha mort als 86 anys. Era casada amb Joaquim Solà Vila. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Roc, d’Olot.
Joan Ferrés Sala
Ha mort als 87 anys. Era casat amb Carme Busquets Capdevila. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 5 de la tarda, a la capella del cementiri d’Olot.
PALAMÓS
Ramona Querol Vidal
Ha mort als 93 anys. Era vídua de Jaume Angerri Goixart. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà demà divendres, a 2/4 de 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Palafrugell.
SALT
Martí Matas Blanch
Ha mort als 74 anys. Era solter. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a 2/4 de 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Salt.
SANT HILARI SACALM
José Mesquita Melo
Ha mort als 79 anys. Era casat amb Maria Otelinda Alves Melo. Residia a Sant Hilari Sacalm. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Hilari Sacalm.
SARRIÀ DE TER
Josefa Juan Chapado
Ha mort als 99 anys. Era vídua d’Abelardo Peña Vales. Residia a Sarrià de Ter. La cerimònia se celebrarà avui dijous, a les 5 de la tarda, a la parròquia de la Misericordia de Sarrià de Ter.
