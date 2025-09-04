Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 5 de setembre de 2025

Consulta els obituaris d'aquest divendres

Necrològiques

Necrològiques / DdG

Redacció

Girona

AMER

Júlia Masachs Busquets

Ha mort als 83 anys. Era vídua de Josep Maria Clarà Vila. Residia a Amer. La cerimònia se celebrarà divendres, a 2/4 d’1 del migdia, a la parròquia de Santa Maria d’Amer.

Marc Ballestero Fernández

Ha mort als 48 anys. Era solter. Residia a Anglès. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Miquel d’Anglés.

ANGLÈS

Carmen Córdoba Millán

Ha mort als 90 anys. Era casada amb Fermín Manchado Cerezo. Residia a Anglès. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Miquel d’Anglès.

BANYOLES

Teresa Portas i Gifre

Ha mort als 89 anys. Era vídua de Farriol Puell i Alabau. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria dels Turers de Banyoles.

Rosa Mari de Palol Albafull

Ha mort als 84 anys. Era vídua de Conrad Pigem Carrera. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 de 6 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria dels Turers de Banyoles.

Moisès Nicolau Perez

Ha mort als 69 anys. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà dissabte, a 2/4 d’11 del matí, al tanatori Mémora de Banyoles.

BELLCAIRE D'EMPORDÀ

Núria Puertas Garcia

Ha mort als 73 anys. Era vídua d’Eduard Carbonell Esteller. Residia a Bellcaire d’Empordà. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

FIGUERES

Joaquim Sala Arbusà

Ha mort als 85 anys. Era vidu de Cèlia Peix Blay. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de la Immaculada de Figueres.

LA JONQUERA

Àngel Duran Vallmajó

Ha mort als 60 anys. Era solter. Residia a la Jonquera. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria de la Jonquera.

MONT-RAS

Luis Grande Hernandez

Ha mort als 73 anys. Era casat amb Juana Hornos Muñoz. Residia a Mont-ras. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Palafrugell.

OLOT

Amàlia Teixidó Vilatimó

Ha mort als 86 anys. Era casada amb Joaquim Solà Vila. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Roc, d’Olot.

PALAFRUGELL

Montse Andreu Pujadas

Ha mort als 94 anys. Era vídua de José Trias. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Palafrugell.

PALAMÓS

Ramona Querol Vidal

Ha mort als 93 anys. Era vídua de Jaume Angerri Goixart. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà divendres, a 2/4 de 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Palafrugell.

RUPIÀ

Maria Josefa Argemí de Abadal

Era vídua de Joaquim Abadal Montal. Residia a Rupià. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 12 del migdia, a la parròquia de Rupià.

SANT FELIU DE GUÍXOLS

Leo Walser

Ha mort als 82 anys. Era casat amb Lourdes Vila Huguet. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 4 de la tarda, al tanatori de Sant Feliu de Guíxols.

SANTA COLOMA DE FARNERS

Carme Capdevila Bas

Ha mort als 91 anys. Era vídua de Jaume Riera Casadevall. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà divendres, a 2/4 de 6 de la tarda, a la parròquia de Santa Coloma de Farners.

VILOBÍ D’ONYAR

Mercè Noguer Figueras

Ha mort als 92 anys. Era vídua de Lluís Güell Ventura. Residia a Vilobí d’Onyar. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Vilobí d’Onyar.

TEMES

