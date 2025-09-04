Necrològiques del 5 de setembre de 2025
Consulta els obituaris d'aquest divendres
AMER
Júlia Masachs Busquets
Ha mort als 83 anys. Era vídua de Josep Maria Clarà Vila. Residia a Amer. La cerimònia se celebrarà divendres, a 2/4 d’1 del migdia, a la parròquia de Santa Maria d’Amer.
Marc Ballestero Fernández
Ha mort als 48 anys. Era solter. Residia a Anglès. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Miquel d’Anglés.
ANGLÈS
Carmen Córdoba Millán
Ha mort als 90 anys. Era casada amb Fermín Manchado Cerezo. Residia a Anglès. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Miquel d’Anglès.
BANYOLES
Teresa Portas i Gifre
Ha mort als 89 anys. Era vídua de Farriol Puell i Alabau. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria dels Turers de Banyoles.
Rosa Mari de Palol Albafull
Ha mort als 84 anys. Era vídua de Conrad Pigem Carrera. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 de 6 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria dels Turers de Banyoles.
Moisès Nicolau Perez
Ha mort als 69 anys. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà dissabte, a 2/4 d’11 del matí, al tanatori Mémora de Banyoles.
BELLCAIRE D'EMPORDÀ
Núria Puertas Garcia
Ha mort als 73 anys. Era vídua d’Eduard Carbonell Esteller. Residia a Bellcaire d’Empordà. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
FIGUERES
Joaquim Sala Arbusà
Ha mort als 85 anys. Era vidu de Cèlia Peix Blay. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de la Immaculada de Figueres.
LA JONQUERA
Àngel Duran Vallmajó
Ha mort als 60 anys. Era solter. Residia a la Jonquera. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria de la Jonquera.
MONT-RAS
Luis Grande Hernandez
Ha mort als 73 anys. Era casat amb Juana Hornos Muñoz. Residia a Mont-ras. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Palafrugell.
OLOT
Amàlia Teixidó Vilatimó
Ha mort als 86 anys. Era casada amb Joaquim Solà Vila. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Roc, d’Olot.
PALAFRUGELL
Montse Andreu Pujadas
Ha mort als 94 anys. Era vídua de José Trias. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Palafrugell.
PALAMÓS
Ramona Querol Vidal
Ha mort als 93 anys. Era vídua de Jaume Angerri Goixart. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà divendres, a 2/4 de 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Palafrugell.
RUPIÀ
Maria Josefa Argemí de Abadal
Era vídua de Joaquim Abadal Montal. Residia a Rupià. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 12 del migdia, a la parròquia de Rupià.
SANT FELIU DE GUÍXOLS
Leo Walser
Ha mort als 82 anys. Era casat amb Lourdes Vila Huguet. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 4 de la tarda, al tanatori de Sant Feliu de Guíxols.
SANTA COLOMA DE FARNERS
Carme Capdevila Bas
Ha mort als 91 anys. Era vídua de Jaume Riera Casadevall. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà divendres, a 2/4 de 6 de la tarda, a la parròquia de Santa Coloma de Farners.
VILOBÍ D’ONYAR
Mercè Noguer Figueras
Ha mort als 92 anys. Era vídua de Lluís Güell Ventura. Residia a Vilobí d’Onyar. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Vilobí d’Onyar.
Subscriu-te per seguir llegint
- Tanquen una desena de negocis del Port de la Selva després del suïcidi del propietari
- Carla Simón: «La meva mare va deixar l'heroïna i em va tenir a mi, tot i que després va arribar la putada de la sida»
- Aquest és el millor restaurant de Platja d'Aro segons 'Joc de cartes estiu
- Tragèdia al rodatge d'aquesta famosa sèrie de Netflix: mor sobtadament un ajudant de direcció
- La nova temporada de 'Joc de cartes estiu' visita la Costa Brava
- Carreguen contra l’Ajuntament de Palafrugell pel cas del GPS al vehicle particular d'un funcionari: 'Si no té res a amagar, que obri els llibres de comptes
- Nova mesura per als jubilats: la Seguretat Social pot reduir la pensió en aquests casos
- Capturen 40 ocells amb xarxes il·legals a Riudellots de la Selva