Necrològiques del 6 de setembre de 2025

Consulta els obituaris d'aquest dissabte

Necrològiques

Necrològiques / DdG

Redacció

Redacció

Girona

ANGLÈS

Carmen Córdoba Millán

Ha mort als 90 anys. Era casada amb Fermín Manchado Cerezo. Residia a Anglès. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Miquel d’Anglès.

BANYOLES

Moisès Nicolau Perez

Ha mort als 69 anys. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà dissabte, a 2/4 d’11 del matí, al tanatori Mémora de Banyoles.

Maria Carme Roura Pla

Ha mort als 88 anys. Era vídua d’Albert Palmada Torrent. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria dels Turers de Banyoles.

BEGUR

Xavier Pi Marqués

Ha mort als 59 anys. Era casat amb Linh. Residia a Begur. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Pere de Begur.

BELLCAIRE D'EMPORDÀ

Núria Puertas Garcia

Ha mort als 73 anys. Era vídua d’Eduard Carbonell Esteller. Residia a Bellcaire d’Empordà. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

CALDES DE MALAVELLA

Pere Trobat Rissech

Ha mort als 68 anys. Residia a Caldes de Malavella. La cerimònia se celebrarà diumenge, a l’1 del migdia, al tanatori Mémora de Cassà de la Selva.

CASTELL - PLATJA D’ARO

Maria Carmen Badia Torrescasana

Ha mort als 82 anys. Era casada amb Julian Guisado Arnaste i tenia tres fills. Residia a Castell-Platja d’Aro. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 12 del migdia, al tanatori de Sant Feliu de Guíxols.

CASSÀ DE LA SELVA

Ramón Vidal Sánchez

Ha mort als 72 anys. Era casat amb Maria Pelaez López. Residia a Cassà de la Selva.

FIGUERES

Josep Ruiz Moreno

Ha mort als 80 anys. Era casat amb Paquita Pina López. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 10 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.

GIRONA

Carmen Barrera González

Ha mort als 83 anys. Era vídua de Josep Forasté Soldevila. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

Cristina Sais Curús

Ha mort als 79 anys. Era soltera. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.

LA BISBAL D'EMPORDÀ

Montserrat Rochés Vilà

Era vídua Josep Ullastres Maruny. Residia a la Bisbal d’Empordà. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 3 de la tarda, a la parròquia de la Bisbal d’Empordà.

Juan Muñoz Linares

Ha mort als 87 anys. Era casat amb Maria Carlota Sierra Maldonado. Residia a la Bisbal d’Empordà. La cerimònia se celebrarà diumenge, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Palafrugell.

MADREMANYA

Joan Julià Castany

Ha mort als 101 anys. Era vidu de Maria Mercè Agustí Fabrellas. Residia a Madremanya. La cerimònia se celebrarà diumenge, a les 10 del matí, al cementiri de Madremanya.

OLOT

Amèlia Ruiz Ramírez

Ha mort als 82 anys. Era casada amb Servando Solanilla Sesé. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 5 de la tarda, a la capella del cementiri municipal d’Olot.

Eloy Pacheco Aguilar

Ha mort als 78 anys. Era vidu de Conxita Fortet Farizo. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 12 del migdia, a la sala polivalent del cementiri municipal d’Olot.

PALAFRUGELL

Montse Andreu Pujadas

Ha mort als 94 anys. Era vídua de José Trias. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Palafrugell.

RUPIÀ

Maria Josefa Argemí de Abadal

Era vídua de Joaquim Abadal Montal. Residia a Rupià. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 12 del migdia, a la parròquia de Rupià.

SANT JULIÀ DE RAMIS

Ramon Figueras Madrenas

Ha mort als 50 anys. Era solter. Residia a Sant Julià de Ramis. La cerimònia se celebrarà dissabte a les 6 de la tarda, a la parròquia de Sant Julià i Santa Basilissa de Sant Julià de Ramis.

SILS

Enric Riera Nogué

Ha mort als 91 anys. Era vidu de Francisca Agell Torrent. Residia a Sils. La cerimònia se celebrarà dissabte, a 2/4 d’1 del migdia, a la parròquia de Sils.

L'Spar Girona suma el primer triomf de la pretemporada (51-91)

Necrològiques del 6 de setembre de 2025

Les fotos del Vilabàsquet Viladecans - Spar Girona

Els consells del mecànic per saber quin tipus d'oli necessita el teu cotxe

Els abonats només pagaran 5 euros pels dos partits de presentació del Bàsquet Girona

L'AV de Sant Narcís Sud rebutja el tall de trànsit davant de l'escola Àgora

Una olotina, entre els 100 millors estudiants universitaris d’Espanya i Portugal

Una pacient psiquiàtrica se suïcida després d'esperar 48 hores a urgències
