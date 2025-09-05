Necrològiques del 6 de setembre de 2025
ANGLÈS
Carmen Córdoba Millán
Ha mort als 90 anys. Era casada amb Fermín Manchado Cerezo. Residia a Anglès. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Miquel d’Anglès.
BANYOLES
Moisès Nicolau Perez
Ha mort als 69 anys. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà dissabte, a 2/4 d’11 del matí, al tanatori Mémora de Banyoles.
Maria Carme Roura Pla
Ha mort als 88 anys. Era vídua d’Albert Palmada Torrent. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria dels Turers de Banyoles.
BEGUR
Xavier Pi Marqués
Ha mort als 59 anys. Era casat amb Linh. Residia a Begur. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Pere de Begur.
BELLCAIRE D'EMPORDÀ
Núria Puertas Garcia
Ha mort als 73 anys. Era vídua d’Eduard Carbonell Esteller. Residia a Bellcaire d’Empordà. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 11 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
CALDES DE MALAVELLA
Pere Trobat Rissech
Ha mort als 68 anys. Residia a Caldes de Malavella. La cerimònia se celebrarà diumenge, a l’1 del migdia, al tanatori Mémora de Cassà de la Selva.
CASTELL - PLATJA D’ARO
Maria Carmen Badia Torrescasana
Ha mort als 82 anys. Era casada amb Julian Guisado Arnaste i tenia tres fills. Residia a Castell-Platja d’Aro. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 12 del migdia, al tanatori de Sant Feliu de Guíxols.
CASSÀ DE LA SELVA
Ramón Vidal Sánchez
Ha mort als 72 anys. Era casat amb Maria Pelaez López. Residia a Cassà de la Selva.
FIGUERES
Josep Ruiz Moreno
Ha mort als 80 anys. Era casat amb Paquita Pina López. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 10 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.
GIRONA
Carmen Barrera González
Ha mort als 83 anys. Era vídua de Josep Forasté Soldevila. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
Cristina Sais Curús
Ha mort als 79 anys. Era soltera. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.
LA BISBAL D'EMPORDÀ
Montserrat Rochés Vilà
Era vídua Josep Ullastres Maruny. Residia a la Bisbal d’Empordà. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 3 de la tarda, a la parròquia de la Bisbal d’Empordà.
Juan Muñoz Linares
Ha mort als 87 anys. Era casat amb Maria Carlota Sierra Maldonado. Residia a la Bisbal d’Empordà. La cerimònia se celebrarà diumenge, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Palafrugell.
MADREMANYA
Joan Julià Castany
Ha mort als 101 anys. Era vidu de Maria Mercè Agustí Fabrellas. Residia a Madremanya. La cerimònia se celebrarà diumenge, a les 10 del matí, al cementiri de Madremanya.
OLOT
Amèlia Ruiz Ramírez
Ha mort als 82 anys. Era casada amb Servando Solanilla Sesé. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 5 de la tarda, a la capella del cementiri municipal d’Olot.
Eloy Pacheco Aguilar
Ha mort als 78 anys. Era vidu de Conxita Fortet Farizo. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 12 del migdia, a la sala polivalent del cementiri municipal d’Olot.
PALAFRUGELL
Montse Andreu Pujadas
Ha mort als 94 anys. Era vídua de José Trias. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Palafrugell.
RUPIÀ
Maria Josefa Argemí de Abadal
Era vídua de Joaquim Abadal Montal. Residia a Rupià. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 12 del migdia, a la parròquia de Rupià.
SANT JULIÀ DE RAMIS
Ramon Figueras Madrenas
Ha mort als 50 anys. Era solter. Residia a Sant Julià de Ramis. La cerimònia se celebrarà dissabte a les 6 de la tarda, a la parròquia de Sant Julià i Santa Basilissa de Sant Julià de Ramis.
SILS
Enric Riera Nogué
Ha mort als 91 anys. Era vidu de Francisca Agell Torrent. Residia a Sils. La cerimònia se celebrarà dissabte, a 2/4 d’1 del migdia, a la parròquia de Sils.
