Necrològiques del 7 de setembre de 2025
Consulta els obituaris d'aquest diumenge
BEGUR
Xavier Pi Marqués
Ha mort als 59 anys. Era casat amb Linh. Residia a Begur. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Pere de Begur.
BLANES
Baptista Gallart Pascual
Ha mort als 90 anys. Era casat amb Isabel Rubio Menchon. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà diumenge, a la 1 del migdia, a la parròquia de Santa Maria de Blanes.
CALDES DE MALAVELLA
Pere Trobat Rissech
Ha mort als 68 anys. Residia a Caldes de Malavella. La cerimònia se celebrarà diumenge, a l’1 del migdia, al tanatori Mémora de Cassà de la Selva.
CASSÀ DE LA SELVA
Ramón Vidal Sánchez
Ha mort als 72 anys. Era casat amb Maria Pelaez López. Residia a Cassà de la Selva.
FIGUERES
Tomas Mateos Garcia
Ha mort als 84 anys. Era casat amb Carme Ferrer Berges i tenia dos fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà diumenge, a les 6 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.
GIRONA
Cristina Sais Curús
Ha mort als 79 anys. Era soltera. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.
LA BISBAL D'EMPORDÀ
Juan Muñoz Linares
Ha mort als 87 anys. Era casat amb Maria Carlota Sierra Maldonado. Residia a la Bisbal d’Empordà. La cerimònia se celebrarà diumenge, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Palafrugell.
LA CELLERA DE TER
Anna Massó Serrat
Ha mort als 82 anys. Era vídua de Ramon Pujolràs Rigall. Residia a La Cellera de Ter. La cerimònia se celebrarà diumenge, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia La Cellera De Ter.
MADREMANYA
Joan Julià Castany
Ha mort als 101 anys. Era vidu de Maria Mercè Agustí Fabrellas. Residia a Madremanya. La cerimònia se celebrarà diumenge, a les 10 del matí, al cementiri de Madremanya.
PALAMÓS
Dolores Durán Montero
Ha mort als 84 anys. Era casada amb Juan Del Pozo Ruiz. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia Santa Maria del Mar de Palamós.
Carmen Sierra Calderón
Ha mort als 87 anys. Era vídua de José Antonio Rodríguez Espinosa. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 12 del migdia, al tanatori de Palafrugell.
ROSES
Elma Goñi Benito
Ha mort als 87 anys. Era vídua de Alfredo Mormeneo Querol i tenia dues filles. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà diumenge, a les 4 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.
