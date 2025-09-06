Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 7 de setembre de 2025

Consulta els obituaris d'aquest diumenge

Necrològiques

Necrològiques / DdG

Redacció

Redacció

Girona

BEGUR

Xavier Pi Marqués

Ha mort als 59 anys. Era casat amb Linh. Residia a Begur. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Pere de Begur.

BLANES

Baptista Gallart Pascual

Ha mort als 90 anys. Era casat amb Isabel Rubio Menchon. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà diumenge, a la 1 del migdia, a la parròquia de Santa Maria de Blanes.

CALDES DE MALAVELLA

Pere Trobat Rissech

Ha mort als 68 anys. Residia a Caldes de Malavella. La cerimònia se celebrarà diumenge, a l’1 del migdia, al tanatori Mémora de Cassà de la Selva.

CASSÀ DE LA SELVA

Ramón Vidal Sánchez

Ha mort als 72 anys. Era casat amb Maria Pelaez López. Residia a Cassà de la Selva.

FIGUERES

Tomas Mateos Garcia

Ha mort als 84 anys. Era casat amb Carme Ferrer Berges i tenia dos fills. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà diumenge, a les 6 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.

GIRONA

Cristina Sais Curús

Ha mort als 79 anys. Era soltera. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.

LA BISBAL D'EMPORDÀ

Juan Muñoz Linares

Ha mort als 87 anys. Era casat amb Maria Carlota Sierra Maldonado. Residia a la Bisbal d’Empordà. La cerimònia se celebrarà diumenge, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Palafrugell.

LA CELLERA DE TER

Anna Massó Serrat

Ha mort als 82 anys. Era vídua de Ramon Pujolràs Rigall. Residia a La Cellera de Ter. La cerimònia se celebrarà diumenge, a 2/4 d’11 del matí, a la parròquia La Cellera De Ter.

MADREMANYA

Joan Julià Castany

Ha mort als 101 anys. Era vidu de Maria Mercè Agustí Fabrellas. Residia a Madremanya. La cerimònia se celebrarà diumenge, a les 10 del matí, al cementiri de Madremanya.

PALAMÓS

Dolores Durán Montero

Ha mort als 84 anys. Era casada amb Juan Del Pozo Ruiz. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia Santa Maria del Mar de Palamós.

Carmen Sierra Calderón

Ha mort als 87 anys. Era vídua de José Antonio Rodríguez Espinosa. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 12 del migdia, al tanatori de Palafrugell.

ROSES

Elma Goñi Benito

Ha mort als 87 anys. Era vídua de Alfredo Mormeneo Querol i tenia dues filles. Residia a Roses. La cerimònia se celebrarà diumenge, a les 4 de la tarda, a la funerària Vicens de Figueres.

