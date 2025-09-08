Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 8 de setembre de 2025

AMER

Dolores Oncins Auset

Ha mort als 90 anys. Era vídua Francesc Serra Planella. Residia a Amer. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria d’Amer.

BANYOLES

Manuel Pulido Malagón

Ha mort als 90 anys. Era casat amb Araceli Jiménez Montes. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria dels Turers de Banyoles.

BEGUR

Xavier Pi Marqués

Ha mort als 59 anys. Era casat amb Linh. Residia a Begur. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Pere de Begur.

BLANES

Ovidio Marote Almendro

Ha mort als 89 anys. Casat amb Matilde Ochoa Álvarez. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a 2/4 de 10 del matí, a la parròquia de Santa Teresa de Blanes.

GIRONA

Cristina Sais Curús

Ha mort als 79 anys. Era soltera. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.

Ana Jiménez Porras

Ha mort als 82 anys. Era casada amb Pedro Jiménez Rodríguez. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

LA BISBAL D'EMPORDÀ

Juan Muñoz Linares

Ha mort als 87 anys. Era casat amb Maria Carlota Sierra Maldonado. Residia a la Bisbal d’Empordà. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Palafrugell.

PALAMÓS

Dolores Durán Montero

Ha mort als 84 anys. Era casada amb Juan Del Pozo Ruiz. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia Santa Maria del Mar de Palamós.

Carmen Sierra Calderón

Ha mort als 87 anys. Era vídua de José Antonio Rodríguez Espinosa. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 12 del migdia, al tanatori de Palafrugell.

SALT

Isabel Lara Chillarón

Ha mort als 80 anys. Era vídua José Romero Jurado. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 6 de la tarda, al gtanatori Mémora de Salt.

SANT FELIU DE GUIXOLS

Maria Vilchez Quesada

Ha mort als 94 anys. Era vídua de Jose García Aguilera i tenia un fill. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, al tanatori de Sant Feliu de Guíxols.

SANT HILARI SACALM

Ana Casas Tarres

Ha mort als 98 anys. Era vídua de Josep Soliva Camps. Residia a Sant Hilari Sacalm. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Hilari Sacalm.

SANTA COLOMA DE FARNERS

Ángela García Rosselló

Ha mort als 93 anys. Era vídua d’Enrique María De Sandoval Borrell i tenia sis fills. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 de 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Salt .

TORROELLA DE MONTGRÍ

Jordi Salís Roura

Ha mort als 80 anys. Era casat amb Berta Daball Lumbreras. Residia a Torroella de Montgrí. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a 2/4 de 6 de la tarda, al tanatori de Torroella de Montgrí.

