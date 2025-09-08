Necrològiques del 8 de setembre de 2025
AMER
Dolores Oncins Auset
Ha mort als 90 anys. Era vídua Francesc Serra Planella. Residia a Amer. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 5 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria d’Amer.
BANYOLES
Manuel Pulido Malagón
Ha mort als 90 anys. Era casat amb Araceli Jiménez Montes. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Santa Maria dels Turers de Banyoles.
BEGUR
Xavier Pi Marqués
Ha mort als 59 anys. Era casat amb Linh. Residia a Begur. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Pere de Begur.
BLANES
Ovidio Marote Almendro
Ha mort als 89 anys. Casat amb Matilde Ochoa Álvarez. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a 2/4 de 10 del matí, a la parròquia de Santa Teresa de Blanes.
GIRONA
Cristina Sais Curús
Ha mort als 79 anys. Era soltera. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.
Ana Jiménez Porras
Ha mort als 82 anys. Era casada amb Pedro Jiménez Rodríguez. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
LA BISBAL D'EMPORDÀ
Juan Muñoz Linares
Ha mort als 87 anys. Era casat amb Maria Carlota Sierra Maldonado. Residia a la Bisbal d’Empordà. La cerimònia se celebrarà avui diumenge, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Palafrugell.
PALAMÓS
Dolores Durán Montero
Ha mort als 84 anys. Era casada amb Juan Del Pozo Ruiz. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 10 del matí, a la parròquia Santa Maria del Mar de Palamós.
Carmen Sierra Calderón
Ha mort als 87 anys. Era vídua de José Antonio Rodríguez Espinosa. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 12 del migdia, al tanatori de Palafrugell.
SALT
Isabel Lara Chillarón
Ha mort als 80 anys. Era vídua José Romero Jurado. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 6 de la tarda, al gtanatori Mémora de Salt.
SANT FELIU DE GUIXOLS
Maria Vilchez Quesada
Ha mort als 94 anys. Era vídua de Jose García Aguilera i tenia un fill. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a les 4 de la tarda, al tanatori de Sant Feliu de Guíxols.
SANT HILARI SACALM
Ana Casas Tarres
Ha mort als 98 anys. Era vídua de Josep Soliva Camps. Residia a Sant Hilari Sacalm. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia de Sant Hilari Sacalm.
SANTA COLOMA DE FARNERS
Ángela García Rosselló
Ha mort als 93 anys. Era vídua d’Enrique María De Sandoval Borrell i tenia sis fills. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà avui dilluns, a 2/4 de 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Salt .
TORROELLA DE MONTGRÍ
Jordi Salís Roura
Ha mort als 80 anys. Era casat amb Berta Daball Lumbreras. Residia a Torroella de Montgrí. La cerimònia se celebrarà demà dimarts, a 2/4 de 6 de la tarda, al tanatori de Torroella de Montgrí.
