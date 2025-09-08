Necrològiques del 9 de setembre de 2025
Consulta els obituaris d'aquest dimarts
BANYOLES
Esteve Vidal Soler
Ha mort als 87 anys. Era vidu de Rosa Torrent Comas. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria dels Turers de Banyoles.
Francesca Roca Roca
Ha mort als 101 anys. Era vídua de Francisco Juanola Ortós. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Pere de Banyoles.
BLANES
Ovidio Marote Almendro
Ha mort als 89 anys. Casat amb Matilde Ochoa Álvarez. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà dimarts, a 2/4 de 10 del matí, a la parròquia de Santa Teresa de Blanes.
CASTELLFOLLIT DE LA ROCA
Conchita Costa Plana
Ha mort als 101 anys. Era soltera. Residia a Castellfollit de la Roca. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 12 del migdia, a la parròquia del Santíssim Salvador de Castellfollit de la Roca.
GIRONA
Ana Jiménez Porras
Ha mort als 82 anys. Era casada amb Pedro Jiménez Rodríguez. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
Sefa Roger Quintana
Ha mort als 99 anys. Era vídua d’Esteve Plana Pascual. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 11 del matí, a la parròquia de Santa Susanna del Mercadal de Girona.
Maria Mercè Mercader Montaña
Ha mort als 93 anys. Era soltera. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
LES PRESES
Ramon Pujol Pujolar
Ha mort als 87 anys. Era casat amb Estrella Colom Daró. Residia a les Preses. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 12 del migdia, la parròquia de Sant Pere de les Preses.
LLANÇÀ
Bernard Etienne Gauthier
Ha mort als 74 anys. Era casat amb Monique Hernández. Residia a Llançà. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 4 de la tarda, a la funerària Àltima de Figueres.
OLOT
Narcís Rodríguez Nereo
Ha mort als 63 anys. Era casat amb Maria Serrat Codony. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 10 del matí, a la capella del cementiri municipal d’Olot.
Maria Serrano Quiñonero
Ha mort als 95 anys. Era casada amb Antoni Guàrdia Camós. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 11 del matí, a la sala polivalent del cementiri municipal d’Olot.
Antoni Jofre Bancells
Ha mort als 69 anys. Era solter. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà dimarts, a 2/4 de 4 de la tarda, a la capella del cementiri municipal d’Olot.
PALAFRUGELL
José Antonio Vera Arjona
Ha mort als 57 anys. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Palafrugell.
PALAMÓS
Maria Pilar Torrent Queraltó
Ha mort als 91 anys. Era casat amb Juan Garcia Torreyas. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria del Mar de Palamós.
SALT
Miguel Jiménez Galvan
Ha mort als 75 anys. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Salt.
SANT GREGORI
Cecília Pujol Serrat
Ha mort als 88 anys. Era vídua de Josep Soler Montgé. Residia a Sant Gregori. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Gregori.
TORROELLA DE MONTGRÍ
Jordi Salís Roura
Ha mort als 80 anys. Era casat amb Berta Daball Lumbreras. Residia a Torroella de Montgrí. La cerimònia se celebrarà dimarts, a 2/4 de 6 de la tarda, al tanatori de Torroella de Montgrí.
Subscriu-te per seguir llegint
- La ginebra gironina que va néixer com a treball de batxillerat i ara tenen a El Celler de Can Roca
- Una passatgera del bus bolcat que venia de Lloret : 'El conductor estava marejat abans de l’accident
- Un autocar procedent de Lloret bolca a Santa Susanna i deixa 53 ferits
- Carla Simón: «La meva mare va deixar l'heroïna i em va tenir a mi, tot i que després va arribar la putada de la sida»
- La periodista que va dinar amb Mazón el dia de la dana trenca el silenci i assegura que va viure un 'autèntic malson
- Per què l'últim informe sobre l'ADN del jersei d'Helena Jubany suposa un gir per a Montse Careta?
- Protesta de Vox contra la Zona de Baixes Emissions de Girona
- Nova mesura per als jubilats: la Seguretat Social pot reduir la pensió en aquests casos