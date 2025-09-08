Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del 9 de setembre de 2025

Consulta els obituaris d'aquest dimarts

Necrològiques

Necrològiques / DdG

Redacció

Redacció

Girona

BANYOLES

Esteve Vidal Soler

Ha mort als 87 anys. Era vidu de Rosa Torrent Comas. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria dels Turers de Banyoles.

Francesca Roca Roca

Ha mort als 101 anys. Era vídua de Francisco Juanola Ortós. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Pere de Banyoles.

BLANES

Ovidio Marote Almendro

Ha mort als 89 anys. Casat amb Matilde Ochoa Álvarez. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà dimarts, a 2/4 de 10 del matí, a la parròquia de Santa Teresa de Blanes.

CASTELLFOLLIT DE LA ROCA

Conchita Costa Plana

Ha mort als 101 anys. Era soltera. Residia a Castellfollit de la Roca. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 12 del migdia, a la parròquia del Santíssim Salvador de Castellfollit de la Roca.

GIRONA

Ana Jiménez Porras

Ha mort als 82 anys. Era casada amb Pedro Jiménez Rodríguez. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

Sefa Roger Quintana

Ha mort als 99 anys. Era vídua d’Esteve Plana Pascual. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 11 del matí, a la parròquia de Santa Susanna del Mercadal de Girona.

Maria Mercè Mercader Montaña

Ha mort als 93 anys. Era soltera. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

LES PRESES

Ramon Pujol Pujolar

Ha mort als 87 anys. Era casat amb Estrella Colom Daró. Residia a les Preses. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 12 del migdia, la parròquia de Sant Pere de les Preses.

LLANÇÀ

Bernard Etienne Gauthier

Ha mort als 74 anys. Era casat amb Monique Hernández. Residia a Llançà. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 4 de la tarda, a la funerària Àltima de Figueres.

OLOT

Narcís Rodríguez Nereo

Ha mort als 63 anys. Era casat amb Maria Serrat Codony. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 10 del matí, a la capella del cementiri municipal d’Olot.

Maria Serrano Quiñonero

Ha mort als 95 anys. Era casada amb Antoni Guàrdia Camós. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 11 del matí, a la sala polivalent del cementiri municipal d’Olot.

Antoni Jofre Bancells

Ha mort als 69 anys. Era solter. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà dimarts, a 2/4 de 4 de la tarda, a la capella del cementiri municipal d’Olot.

PALAFRUGELL

José Antonio Vera Arjona

Ha mort als 57 anys. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Palafrugell.

PALAMÓS

Maria Pilar Torrent Queraltó

Ha mort als 91 anys. Era casat amb Juan Garcia Torreyas. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria del Mar de Palamós.

SALT

Miguel Jiménez Galvan

Ha mort als 75 anys. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Salt.

SANT GREGORI

Cecília Pujol Serrat

Ha mort als 88 anys. Era vídua de Josep Soler Montgé. Residia a Sant Gregori. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Gregori.

TORROELLA DE MONTGRÍ

Jordi Salís Roura

Ha mort als 80 anys. Era casat amb Berta Daball Lumbreras. Residia a Torroella de Montgrí. La cerimònia se celebrarà dimarts, a 2/4 de 6 de la tarda, al tanatori de Torroella de Montgrí.

