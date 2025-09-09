Necrològiques del 10 de setembre de 2025
Consulta els obituaris d'aquest dimecres
ARBÚCIES
Albert Jordan Zorrilla
Ha mort als 91 anys. Era vidu d’Engracia Roig Villacrosa. Residia a Arbúcies. La cerimònia se celebrarà dimecres, a 2/4 de 7 de la tarda, al tanatori Mémora d’Arbúcies.
BANYOLES
Esteve Vidal Soler
Ha mort als 87 anys. Era vidu de Rosa Torrent Comas. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria dels Turers de Banyoles.
Francesca Roca Roca
Ha mort als 101 anys. Era vídua de Francisco Juanola Ortós. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Pere de Banyoles.
BREDA
Salvador Canaleta Llorà
Ha mort als 74 anys. Era casat amb Maria Teresa Garriga Vilajuana. Residia a Breda. La cerimònia se celebrarà dimecres, a 2/4 de 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Breda.
CASTELLFOLLIT DE LA ROCA
Conchita Costa Plana
Ha mort als 101 anys. Era soltera. Residia a Castellfollit de la Roca. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 12 del migdia, a la parròquia del Santíssim Salvador de Castellfollit de la Roca.
FLAÇÀ
Manolo Gallardo Navarro
Ha mort als 82 anys. Era casat amb Josefa Navarro Gómez. Residia a Flaçà. La cerimònia se celebrarà dimecres, a 1/4 de 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
GIRONA
Sefa Roger Quintana
Ha mort als 99 anys. Era vídua d’Esteve Plana Pascual. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 11 del matí, a la parròquia de Santa Susanna del Mercadal de Girona.
Maria Mercè Mercader Montaña
Ha mort als 93 anys. Era soltera. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
Coral Andorrà Masaló
Ha mort als 49 anys. Era soltera. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà dimecres, a 2/4 de 7 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
Pedro Piqueras Ibáñez
Ha mort als 88 anys. Era solter. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà dijous, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Narcís de Girona.
LLANÇÀ
Bernard Etienne Gauthier
Ha mort als 74 anys. Era casat amb Monique Hernández. Residia a Llançà. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 4 de la tarda, a la funerària Àltima de Figueres.
MONTAGUT I OIX
Joan Vilanova Pujadas
Ha mort als 95 anys. Era vidu de Maria Guillaumes LLadó. Residia a Montagut i Oix. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Banyoles.
OLOT
Maria Serrano Quiñonero
Ha mort als 95 anys. Era casada amb Antoni Guàrdia Camós. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 11 del matí, a la sala polivalent del cementiri municipal d’Olot.
Ramon Costa Batlle
Ha mort als 80 anys. Era casat amb Carme Rodeja Serra. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 5 de la tarda, a la capella del cementiri d’Olot.
PALAMÓS
Maria Pilar Torrent Queraltó
Ha mort als 91 anys. Era casat amb Juan Garcia Torreyas. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria del Mar de Palamós.
SALT
Teresa Ferran Pedret
Ha mort als 88 anys. Era vídua de Jesús Guillen Barcelona. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
SANT FELIU DE GUÍXOLS
Francesc Quintana Fort
Ha mort als 63 anys. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà dijous, a les 12 del migdia, al tanatori Àltima de Sant Feliu de Guíxols.
SANT GREGORI
Cecília Pujol Serrat
Ha mort als 88 anys. Era vídua de Josep Soler Montgé. Residia a Sant Gregori. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Gregori.
