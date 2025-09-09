Necrològiques del 10 de setembre de 2025

Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

ARBÚCIES

Albert Jordan Zorrilla

Ha mort als 91 anys. Era vidu d’Engracia Roig Villacrosa. Residia a Arbúcies. La cerimònia se celebrarà dimecres, a 2/4 de 7 de la tarda, al tanatori Mémora d’Arbúcies.

BANYOLES

Esteve Vidal Soler

Ha mort als 87 anys. Era vidu de Rosa Torrent Comas. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria dels Turers de Banyoles.

Francesca Roca Roca

Ha mort als 101 anys. Era vídua de Francisco Juanola Ortós. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Pere de Banyoles.

BREDA

Salvador Canaleta Llorà

Ha mort als 74 anys. Era casat amb Maria Teresa Garriga Vilajuana. Residia a Breda. La cerimònia se celebrarà dimecres, a 2/4 de 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Breda.

CASTELLFOLLIT DE LA ROCA

Conchita Costa Plana

Ha mort als 101 anys. Era soltera. Residia a Castellfollit de la Roca. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 12 del migdia, a la parròquia del Santíssim Salvador de Castellfollit de la Roca.

FLAÇÀ

Manolo Gallardo Navarro

Ha mort als 82 anys. Era casat amb Josefa Navarro Gómez. Residia a Flaçà. La cerimònia se celebrarà dimecres, a 1/4 de 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

GIRONA

Sefa Roger Quintana

Ha mort als 99 anys. Era vídua d’Esteve Plana Pascual. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 11 del matí, a la parròquia de Santa Susanna del Mercadal de Girona.

Maria Mercè Mercader Montaña

Ha mort als 93 anys. Era soltera. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

Coral Andorrà Masaló

Ha mort als 49 anys. Era soltera. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà dimecres, a 2/4 de 7 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

Pedro Piqueras Ibáñez

Ha mort als 88 anys. Era solter. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà dijous, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Narcís de Girona.

LLANÇÀ

Bernard Etienne Gauthier

Ha mort als 74 anys. Era casat amb Monique Hernández. Residia a Llançà. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 4 de la tarda, a la funerària Àltima de Figueres.

MONTAGUT I OIX

Joan Vilanova Pujadas

Ha mort als 95 anys. Era vidu de Maria Guillaumes LLadó. Residia a Montagut i Oix. La cerimònia se celebrarà avui dimecres, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Banyoles.

OLOT

Maria Serrano Quiñonero

Ha mort als 95 anys. Era casada amb Antoni Guàrdia Camós. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 11 del matí, a la sala polivalent del cementiri municipal d’Olot.

Ramon Costa Batlle

Ha mort als 80 anys. Era casat amb Carme Rodeja Serra. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 5 de la tarda, a la capella del cementiri d’Olot.

PALAMÓS

Maria Pilar Torrent Queraltó

Ha mort als 91 anys. Era casat amb Juan Garcia Torreyas. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria del Mar de Palamós.

SALT

Teresa Ferran Pedret

Ha mort als 88 anys. Era vídua de Jesús Guillen Barcelona. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

SANT FELIU DE GUÍXOLS

Francesc Quintana Fort

Ha mort als 63 anys. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà dijous, a les 12 del migdia, al tanatori Àltima de Sant Feliu de Guíxols.

SANT GREGORI

Cecília Pujol Serrat

Ha mort als 88 anys. Era vídua de Josep Soler Montgé. Residia a Sant Gregori. La cerimònia se celebrarà dimecres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Gregori.

