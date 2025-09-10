Necrològiques de l'11 de setembre de 2025
Consulta els obituaris d'aquest dijous
Blanes
Manuel Rey Ávila
Ha mort als 79 anys. Era casat amb Antonia Vergara Morales. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà dijous, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria de Blanes.
Valentín Hinarejos Martínez
Era casat amb Juliana Agudo Cortés. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Teresa de Blanes.
Joan Monfulleda Oller
Ha mort als 70 anys. Era vidu d’Antonia López Domínguez. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria de Blanes.
Calonge i Sant Antoni
Miliu Fullà Puig
Ha mort als 81 anys. Era casat amb Marina Alsina Dedrid i tenia una filla. Residia a Calonge i Sant Antoni. La cerimònia se celebrarà dijous, a les 4 de la tarda, al tanatori de Sant Feliu de Guíxols.
Girona
Pedro Piqueras Ibáñez
Ha mort als 88 anys. Era solter. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà dijous, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Narcís de Girona.
Maria Rosa Bosch Masgrau
Ha mort als 93 anys. Era vídua d’Antonio Belled Casagran. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Josep de Girona.
Ramón Guillen Valdivieso
Ha mort als 86 anys. Era vidu. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 10 del matí, al tanatori Àltima de Girona.
Gualta
Assumpta Jou Portella
Ha mort als 92 anys. Era vídua de Josep Tarrés Ros. Residia a Gualta. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 12 del migdia, a la parròquia de Gualta.
Llagostera
Rafael Ortiz Moreno
Ha mort als 71 anys. Era casat amb Maria Àngels Rodríguez Demunt. Residia a Llagostera. La cerimònia se celebrarà dijous, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Llagostera.
Llançà
Francisca Roig Estela
Ha mort als 81 anys. Era casada amb Pere Badosa. Residia a Llançà. La cerimònia se celebrarà dijous, a les 10 del matí, a la funerària Àltima de Llançà.
Olot
Maria Planella Anglada
Ha mort als 91 anys. Era casada amb Josep Bretcha Dros. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà dijous, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Roc.
Josep Jou Suñé
Ha mort als 82 anys. Era vidu de Consol Fàbrega Puigdemont. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 10 del matí, a la capella del cementiri municipal d’Olot.
Palamós
Margarita Adroher Burgas
Ha mort als 89 anys. Era vídua de Josep Maria Ribas Poch. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà dijous, a 2/4 d’1 del migdia, a la parròquia de Santa Maria del Mar de Palamós.
Pont Major
Carmen Vera Varon
Ha mort als 84 anys. Tenia cinc fills. Residia a Pont Major. La cerimònia se celebrarà divendres, a 2/4 de 12 del matí, a la parròquia de Pont Major.
Salt
Teresa Ferran Pedret
Ha mort als 88 anys. Era vídua de Jesús Guillen Barcelona. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
Sant Feliu de Guíxols
Francesc Quintana Fort
Ha mort als 63 anys. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà dijous, a les 12 del migdia, al tanatori Àltima de Sant Feliu de Guíxols.
Vila-sacra
Elisa Buxeda i Pacreu
Ha mort als 99 anys. Era vídua de Miquel Carbonell Casellas. Residia a Vila-sacra. La cerimònia se celebrarà dijous, a les 11 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.
