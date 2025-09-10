Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques de l'11 de setembre de 2025

Consulta els obituaris d'aquest dijous

Necrològiques

Necrològiques / DdG

Redacció

Redacció

Girona

Blanes

Manuel Rey Ávila

Ha mort als 79 anys. Era casat amb Antonia Vergara Morales. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà dijous, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria de Blanes.

Valentín Hinarejos Martínez

Era casat amb Juliana Agudo Cortés. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Teresa de Blanes.

Joan Monfulleda Oller

Ha mort als 70 anys. Era vidu d’Antonia López Domínguez. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria de Blanes.

Calonge i Sant Antoni

Miliu Fullà Puig

Ha mort als 81 anys. Era casat amb Marina Alsina Dedrid i tenia una filla. Residia a Calonge i Sant Antoni. La cerimònia se celebrarà dijous, a les 4 de la tarda, al tanatori de Sant Feliu de Guíxols.

Girona

Pedro Piqueras Ibáñez

Ha mort als 88 anys. Era solter. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà dijous, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Narcís de Girona.

Maria Rosa Bosch Masgrau

Ha mort als 93 anys. Era vídua d’Antonio Belled Casagran. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Josep de Girona.

Ramón Guillen Valdivieso

Ha mort als 86 anys. Era vidu. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 10 del matí, al tanatori Àltima de Girona.

Gualta

Assumpta Jou Portella

Ha mort als 92 anys. Era vídua de Josep Tarrés Ros. Residia a Gualta. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 12 del migdia, a la parròquia de Gualta.

Llagostera

Rafael Ortiz Moreno

Ha mort als 71 anys. Era casat amb Maria Àngels Rodríguez Demunt. Residia a Llagostera. La cerimònia se celebrarà dijous, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Llagostera.

Llançà

Francisca Roig Estela

Ha mort als 81 anys. Era casada amb Pere Badosa. Residia a Llançà. La cerimònia se celebrarà dijous, a les 10 del matí, a la funerària Àltima de Llançà.

Olot

Maria Planella Anglada

Ha mort als 91 anys. Era casada amb Josep Bretcha Dros. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà dijous, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Roc.

Josep Jou Suñé

Ha mort als 82 anys. Era vidu de Consol Fàbrega Puigdemont. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà divendres, a les 10 del matí, a la capella del cementiri municipal d’Olot.

Palamós

Margarita Adroher Burgas

Ha mort als 89 anys. Era vídua de Josep Maria Ribas Poch. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà dijous, a 2/4 d’1 del migdia, a la parròquia de Santa Maria del Mar de Palamós.

Pont Major

Carmen Vera Varon

Ha mort als 84 anys. Tenia cinc fills. Residia a Pont Major. La cerimònia se celebrarà divendres, a 2/4 de 12 del matí, a la parròquia de Pont Major.

Salt

Teresa Ferran Pedret

Ha mort als 88 anys. Era vídua de Jesús Guillen Barcelona. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà dissabte, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

Sant Feliu de Guíxols

Francesc Quintana Fort

Ha mort als 63 anys. Residia a Sant Feliu de Guíxols. La cerimònia se celebrarà dijous, a les 12 del migdia, al tanatori Àltima de Sant Feliu de Guíxols.

Vila-sacra

Elisa Buxeda i Pacreu

Ha mort als 99 anys. Era vídua de Miquel Carbonell Casellas. Residia a Vila-sacra. La cerimònia se celebrarà dijous, a les 11 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.

