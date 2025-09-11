Necrològiques del 12 de setembre de 2025
AMER
Stela Barret Sande
Ha mort als 23 anys. Era soltera. Residia a Amer. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia d’Amer.
BLANES
Valentín Hinarejos Martínez
Era casat amb Juliana Agudo Cortés. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 12 del migdia, a la parròquia de Santa Teresa de Blanes.
Joan Monfulleda Oller
Ha mort als 70 anys. Era vidu d’Antonia López Domínguez. Residia a Blanes. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 10 del matí, a la parròquia de Santa Maria de Blanes.
GIRONA
Maria Rosa Bosch Masgrau
Ha mort als 93 anys. Era vídua d’Antonio Belled Casagran. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Josep de Girona.
Ramón Guillen Valdivieso
Ha mort als 86 anys. Era vidu. Residia a Girona. La cerimònia serà avui, a les 10 del matí, al tanatori Àltima de Girona.
Catalina Fiol Fontdecaba
Ha mort als 87 anys. Era vídua de Josep Maria Sastre Vilarrasa. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
GUALTA
Assumpta Jou Portella
Ha mort als 92 anys. Era vídua de Josep Tarrés Ros. Residia a Gualta. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 12 del migdia, a la parròquia de Gualta.
JAFRE
Roser Grau Font
Ha mort als 93 anys. Era soltera. Residia a Jafre. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 6 de la tarda, a la parròquia de Sant Martí de Jafre.
LA CANYA
Pepeta Corominas Vilalta
Ha mort als 95 anys. Era casada amb Pelaio Rigart Olivet. Residia a la Canya. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 11 del matí, a la parròquia de Sant Josep Obrer, de la Canya.
OLOT
Josep Jou Suñé
Ha mort als 82 anys. Era vidu de Consol Fàbrega Puigdemont. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 10 del matí, a la capella del cementiri municipal d’Olot.
PONT MAJOR
Carmen Vera Varon
Ha mort als 84 anys. Tenia cinc fills. Residia a Pont Major. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 de 12 del matí, a la parròquia de Pont Major.
SALT
Teresa Ferran Pedret
Ha mort als 88 anys. Era vídua de Jesús Guillen Barcelona. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà demà dissabte, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
Antonio Inés Lara Pérez
Ha mort als 87 anys. Era casat amb Julia Arribas Arranz. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 de 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Salt.
SANTA COLOMA DE FARNERS
Esteban Barrena Ortiz
Ha mort als 83 anys. Era casat amb Petra Carrillo Cabo. Residia a Santa Coloma de Farners. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a 2/4 de 6 de la tarda, a la parròquia de Santa Coloma de Farners.
SANT PRIVAT D'EN BAS
Josep Soler Calm
Ha mort als 94 anys. Era casat amb Marcelina Marcè Pujol. Residia a Sant Privat d’en Bas. La cerimònia se celebrarà avui divendres, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Privat d’en Bas.
