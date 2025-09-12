Necrològiques del 13 de setembre de 2025
Consulta els obituaris d'aquest divendres
Mn. Josep Clavaguera i Canet
Prevere
Mn. Josep Clavaguera i Canet va néixer a Esponellà el 17 de desembre de 1935. Va fer els estudis eclesiàstics al Seminari de Girona i fou ordenat prevere el 23 de maig de 1959 a l’església Catedral Basílica de Girona. Més tard, el 1977, es llicencià en Història a la Universitat Autònoma de Barcelona. El 1959 inicià el seu ministeri presbiteral com a vicari de Sant Feliu de Pallerols i, l’any següent, com a vicari de Cassà de la Selva. El 1961 fou nomenat regent de Monells i encarregat de Castell d’Empordà i, l’any 1969, també encarregat de Madremanya. Del 1974 al 2011, fou primer regent i després rector de Llançà i del 1990 al 2011, primer administrador parroquial i després rector de Colera. Del 1986 al 1998 fou membre de la Junta per a l’Economia diocesana en representació de la zona pastoral de l’Empordà. Després de jubilar-se, i fins al 2022, assumí l’administració de les parròquies de Galliners, Orfes, Sant Marçal de Quarantella, Terradelles i Vilademuls i, des del 2013, també la de Parets. Actualment residia a la residència sacerdotal Bisbe Sivilla de Girona on ha mort el 12 de setembre de 2025.
AMER
Stela Barret Sande
Ha mort als 23 anys. Era soltera. Residia a Amer. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 10 del matí, a la parròquia d’Amer.
GIRONA
Josep Clavaguera Canet
Ha mort als 89 anys. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà dilluns, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia de Vilert d’Esponellà.
L'ESCALA
Joaquim Malé Arnay
Ha mort als 91 anys. Era vídua de Laura Fajula Cros. Residia a l’Escala. La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a les 9 del matí, a la parròquia de Sant Martí de l’Escala.
LA BISBAL D'EMPORDÀ
José Campaña Cortés
Ha mort als 72 anys. Era casat amb Antonia Cortés Cruces. Residia a la Bisbal d’Empordà. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 6 de la tarda, a la parròquia de la Bisbal d’Empordà.
LA CANYA
Toni Muñoz Soriano
Ha mort als 62 anys. Era casat amb Ana María Dávila Ávila i tenia dos fills. Residia a La Canya. La cerimònia se celebrarà En la intimitat de la família.
MONT-RAS
Maria Rosa Monreal Vela
Ha mort als 80 anys. Era vídua de Narcís Espada Rius. Residia a Mont-Ras. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a 2/4 de 5 de la tarda, al tanatori Mémora de Palafrugell.
OLOT
Joan Dorca Jordà
Ha mort als 70 anys. Era casat amb M. Carme Casas Vila i tenia dos fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà en la intimitat de la família.
Esteve Montoya Martínez
Ha mort als 60 anys. Era casat amb Mari Barranco Mesa i tenia una fills. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a la sala polivalent del cementiri d’Olot.
PLATJA D'ARO
Carles Orri Font
Ha mort als 60 anys. Residia a Platja d’Aro. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Salt.
PORTBOU
Marino Ramiro Sevillano
Ha mort als 77 anys. Era vidu de Laura Granollers Camós. Residia a Portbou. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 6 de la tarda, a la funerària Àltima de Figueres.
REGENCÓS
Tino Robles López
Ha mort als 68 anys. Era casat amb Carmen. Residia a Regencos. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Palafrugell.
SALT
Teresa Ferran Pedret
Ha mort als 88 anys. Era vídua de Jesús Guillen Barcelona. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà avui dissabte, a les 3 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
Miguel Sánchez Castillo
Ha mort als 79 anys. Era vidu de Maria Josefa Luna Liberal. Residia a Salt. La cerimònia se celebrarà demà diumenge, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Salt.
