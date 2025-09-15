Necrològiques del 15 de setembre de 2025
Begur
François Lesire
Ha mort als 82 anys. Era casat amb Fabienne Josefine. Residia a Begur. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 12 del migdia, al tanatori de Palafrugell.
Canet d’Adri
Maria Dolors Planas Gusó
Ha mort als 70 anys. Era casada amb Evarist Serra Pica. Residia a Canet d’Adri. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
Fornells de la Selva
Joan Renart i Ferrer
Ha mort als 84 anys. Era vidu de Dolors Vilà i Homs. Residia a Fornells de la Selva. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.
Patricia Eyskens
Ha mort als 58 anys. Era casada amb Jordi Ortega Batlle. Residia a Fornells de la Selva. La cerimònia se celebrarà dimecres, a 2/4 de 12 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.
Girona
Enric Manubens Puig
Ha mort als 93 anys. Residia a Girona La cerimònia se celebrarà dilluns, a 2/4 de 7 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
Josep Clavaguera Canet
Ha mort als 89 anys. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà dilluns, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia de Vilert d’Esponellà.
Lídia Gifreu Pelijero
Ha mort als 81 anys. Era vídua de Daniel Bartomeu Planas. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
Llagostera
Cati Aurora Llaneras
Ha mort als 51 anys. Era casada amb Àngel Vázquez Rodríguez. Residia a Llagostera. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 11 del matí, al tanatori de Llagostera.
Palafrugell
Consuelo Sancho Gracia
Ha mort als 86 anys. Era vídua. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 3 de la tarda, al tanatori de Palafrugell.
Manuela Cenizo Macias
Ha mort als 94 anys. Era vídua de Jose Linero Gordillo. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 10 del matí, al tanatori de Palafrugell.
Palamós
Montserrat Vidal Roig
Ha mort als 93 anys. Era vídua d’Enric Brugués Bofill. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà dilluns, a 2/4 de 6 de la tarda, a la parròquia Santa Maria del Mar de Palamós.
Sant Privat d’en Bas
Joan Miràngels Coll
Ha mort als 74 anys. Era solter i tenia dos fills. Residia a Sant Privat d’en Bas. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 10 del matí, a l’església Sant Bartomeu del Mallol.
