Necrològiques del 15 de setembre de 2025

Consulta els obituaris d'aquest dilluns

Necrològiques

Necrològiques / DdG

Redacció

Redacció

Girona

Begur

François Lesire

Ha mort als 82 anys. Era casat amb Fabienne Josefine. Residia a Begur. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 12 del migdia, al tanatori de Palafrugell.

Canet d’Adri

Maria Dolors Planas Gusó

Ha mort als 70 anys. Era casada amb Evarist Serra Pica. Residia a Canet d’Adri. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

Fornells de la Selva

Joan Renart i Ferrer

Ha mort als 84 anys. Era vidu de Dolors Vilà i Homs. Residia a Fornells de la Selva. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 12 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.

Patricia Eyskens

Ha mort als 58 anys. Era casada amb Jordi Ortega Batlle. Residia a Fornells de la Selva. La cerimònia se celebrarà dimecres, a 2/4 de 12 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.

Girona

Enric Manubens Puig

Ha mort als 93 anys. Residia a Girona La cerimònia se celebrarà dilluns, a 2/4 de 7 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

Josep Clavaguera Canet

Ha mort als 89 anys. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà dilluns, a 2/4 de 5 de la tarda, a la parròquia de Vilert d’Esponellà.

Lídia Gifreu Pelijero

Ha mort als 81 anys. Era vídua de Daniel Bartomeu Planas. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

Llagostera

Cati Aurora Llaneras

Ha mort als 51 anys. Era casada amb Àngel Vázquez Rodríguez. Residia a Llagostera. La cerimònia se celebrarà dimarts, a les 11 del matí, al tanatori de Llagostera.

Palafrugell

Consuelo Sancho Gracia

Ha mort als 86 anys. Era vídua. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 3 de la tarda, al tanatori de Palafrugell.

Manuela Cenizo Macias

Ha mort als 94 anys. Era vídua de Jose Linero Gordillo. Residia a Palafrugell. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 10 del matí, al tanatori de Palafrugell.

Palamós

Montserrat Vidal Roig

Ha mort als 93 anys. Era vídua d’Enric Brugués Bofill. Residia a Palamós. La cerimònia se celebrarà dilluns, a 2/4 de 6 de la tarda, a la parròquia Santa Maria del Mar de Palamós.

Sant Privat d’en Bas

Joan Miràngels Coll

Ha mort als 74 anys. Era solter i tenia dos fills. Residia a Sant Privat d’en Bas. La cerimònia se celebrarà dilluns, a les 10 del matí, a l’església Sant Bartomeu del Mallol.

