Necrològiques del dimarts 16 de setembre de 2025
Consulta els obituaris d'aquest dimarts
Banyoles
Xicu Pujol Roca
Ha mort als 96 anys. Era solter. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà en la intimitat familiar.
Figueres
Adela Mañes Ruckert
Ha mort als 89 anys. Era vídua de Jordi Ballart Berta. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Pere de Figueres.
Francisco Oliveras Aroher
Ha mort als 98 anys. Era vidu d’Enrriqueta Llanso Casademont. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 10 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.
Fornells de la Selva
Patricia Gaston Simona Eyskens
Ha mort als 58 anys. Era casada amb Jordi Ortega Batlle. Residia a Fornells de la Selva. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a 2/4 de 12 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.
Girona
Lídia Gifreu Pelijero
Ha mort als 81 anys. Era vídua de Daniel Bartomeu Planas. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.
Joan Palomeras i Reverter
Ha mort als 95 anys. Era vidu de Maria Agramunt i Cantalosella. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Cugat de Fornells de la Selva.
Fina García Sánchez
Ha mort als 86 anys. Era vídua de Bartomeu Masllorens Coll. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.
Llagostera
Cati Aurora Llaneras
Ha mort als 51 anys. Era casada amb Àngel Vázquez Rodríguez. Residia a Llagostera. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 11 del matí, al tanatori de Llagostera.
Llançà
Cecilio Chamizo Fernández
Ha mort als 70 anys. Era solter. Residia a Llançà. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 5 de la tarda, al tanatori Àltima de Llançà.
Llers
Herminia Cañadas Ariza
Ha mort als 94 anys. Era vídua de Pedro Meliá Sánchez. Residia a Llers. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 11 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.
Olot
Maria Prat Xargay
Ha mort als 92 anys. Era vídua de Ramon Masllorens Bendu. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a 2/4 d’11 del matí a la capella del cementiri municipal d’Olot.
Sarrià de ter
Joan Sirvent Moner
Ha mort als 93 anys. Era casat amb Maria Garcia Pons. Residia a Sarrià de Ter. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 5 de la tarda, a la parròquia de la Misericordia de Sarrià de Ter.
