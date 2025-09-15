Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Necrològiques del dimarts 16 de setembre de 2025

Consulta els obituaris d'aquest dimarts

Necrològiques

Necrològiques / DdG

Girona

Banyoles

Xicu Pujol Roca

Ha mort als 96 anys. Era solter. Residia a Banyoles. La cerimònia se celebrarà en la intimitat familiar.

Figueres

Adela Mañes Ruckert

Ha mort als 89 anys. Era vídua de Jordi Ballart Berta. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 10 del matí, a la parròquia de Sant Pere de Figueres.

Francisco Oliveras Aroher

Ha mort als 98 anys. Era vidu d’Enrriqueta Llanso Casademont. Residia a Figueres. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 10 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.

Fornells de la Selva

Patricia Gaston Simona Eyskens

Ha mort als 58 anys. Era casada amb Jordi Ortega Batlle. Residia a Fornells de la Selva. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a 2/4 de 12 del migdia, al tanatori Mémora de Girona.

Girona

Lídia Gifreu Pelijero

Ha mort als 81 anys. Era vídua de Daniel Bartomeu Planas. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 10 del matí, al tanatori Mémora de Girona.

Joan Palomeras i Reverter

Ha mort als 95 anys. Era vidu de Maria Agramunt i Cantalosella. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 4 de la tarda, a la parròquia de Sant Cugat de Fornells de la Selva.

Fina García Sánchez

Ha mort als 86 anys. Era vídua de Bartomeu Masllorens Coll. Residia a Girona. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 6 de la tarda, al tanatori Mémora de Girona.

Llagostera

Cati Aurora Llaneras

Ha mort als 51 anys. Era casada amb Àngel Vázquez Rodríguez. Residia a Llagostera. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 11 del matí, al tanatori de Llagostera.

Llançà

Cecilio Chamizo Fernández

Ha mort als 70 anys. Era solter. Residia a Llançà. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 5 de la tarda, al tanatori Àltima de Llançà.

Llers

Herminia Cañadas Ariza

Ha mort als 94 anys. Era vídua de Pedro Meliá Sánchez. Residia a Llers. La cerimònia se celebrarà demà dimecres, a les 11 del matí, a la funerària Vicens de Figueres.

Olot

Maria Prat Xargay

Ha mort als 92 anys. Era vídua de Ramon Masllorens Bendu. Residia a Olot. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a 2/4 d’11 del matí a la capella del cementiri municipal d’Olot.

Sarrià de ter

Joan Sirvent Moner

Ha mort als 93 anys. Era casat amb Maria Garcia Pons. Residia a Sarrià de Ter. La cerimònia se celebrarà avui dimarts, a les 5 de la tarda, a la parròquia de la Misericordia de Sarrià de Ter.

